14 ноября: Девушка Бонда, освобождение Омска и памятник кошкам

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Православный календарь

День памяти бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их преподобной Феодотии (умерли в 284 году). Святые Косма и Дамиан, братья, родом из Малой Азии. Их мать Феодотия воспитала их в христианской вере.

Хорошо образованные, искусные врачи, они исцеляли телесные и душевные муки людей, лечили даже животных. Они не брали платы за лечение, за что их и назвали бессребренниками. Но однажды Дамиана по просьбе выздоровевшей женщины взял у нее три яйца. Косма был этим огорчен, т. к. брат нарушил обет, и, умирая, завещал не хоронить брата рядом с ним. Вскоре умер и Дамиан, и его похоронили рядом, т. к. посчитали, что дар был взят ради имени Божьего, т. е. женщина просила во имя Святой Троицы. Даже после смерти они совершали подвиги во имя людей, прославляющих Христа.

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Святые Косма и Дамиан — врачи-бессребреники

Народный календарь

День Козмы и Дамиана. День Кузьмы. Кузьминки. Кузьма-Демьян Рукомесленники. Кузьма-Демьян Зимний. Кузьма и Демьян Курятники. Курячий праздник. Курица-именинница. Куриные именины. Курячьи именины. Курятник. Праздник ремесленников и курятников. Праздник кузнецов. Девичий праздник. Первый зимний праздник. Проводы осени. Вторая встреча зимы (первая 14 октября). Первые морозы. Кузьминки — встреча зимы.

Вот так много названий у одного дня, посвященных Кузьме и Демьяну. Их почитают и покровителями семейного очага, святости и нерушимости брака, устроителями супружеской жизни. Они считаются покровителями ремесел — "Рукомесленники", особенно мастеров кузнечных дел, женского рукоделия. Им молятся о сохранении кур. Считается, что в этот день курица — именинница. Ей первое место на столе. На обед готовят курицу и первый кусочек — сердце курицы дается самому слабому в семье.

Это девичий праздник, знаменуемый посиделками, выбором невест, угощением. Обязательна при этом куриная лапша.

Считают Кузьму и Демьяна и помощниками в книжном учении.

Именинники: Демьян, Иван, Иулиания, Кириена, Кузьма, Ульяна, Федотья и Яков.

События

14 ноября 1851 года в Нью-Йорке опубликован роман Германа Мелвилла "Моби Дик" о ките-убийце.

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14 ноября 1919 года Красная Армия освободила Омск от Колчака.

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14 ноября 1920 года в подмосковной деревне Кашино зажглась электрическая лампочка - первая в российской деревне! На открытие крохотной электростанции был приглашен и прибыл В. И. Ленин.

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14 ноября 1940 года в результате налета 500 фашистских бомбардировщиков разрушен английский город Ковентри. Англичане к тому времени расшифровали немецкие коды, и Черчилль стоял перед дилеммой: спасать город и его жителей или принести их в жертву, но не дать понять Гитлеру, что союзники раскрыли стратегическую тайну Германии.

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14 ноября 1944 года генерал Андрей Власов, перешедший на сторону гитлеровцев, обнародовал в Праге манифест Комитета освобождения народов России и был избран председателем этого комитета. Манифест призывал к борьбе со Сталиным и коммунизмом. Обращение оказалось не по адресу, так как тогда вся планета сражалась с фашизмом.

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14 ноября 1945 года в Ленинградепроизошла встреча Анны Ахматовой и британского дипломата Исайи Берлина.

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14 ноября 1985 года предатель Олег Гордиевский приговорен к смертной казни с конфискацией имущества.

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14 ноября 2002 года памятник кошкам, отдавшим свою жизнь ради науки, открылся во дворе Санкт-Петербургского университета. Идея его создания принадлежала академику Александру Ноздрачеву, а изваяли памятник скульптор Анатолий Дёма и архитектор Сергей Михайлов.

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Дни рождения

14 ноября 1788 года родился Михаил Лазарев, адмирал, совершивший три кругосветных плавания и открывший Антарктиду вместе с Ф. Ф. Беллинсгаузеном.

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14 ноября 1840 года родился Клод Моне, французский живописец, основоположник импрессионизма.

14 ноября 1907 года родилась Астрид (Анна Эмилия) Линдгрен, шведская детская писательница.

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Какие книги читают наши дети

14 ноября 1908 года родился Джозеф Маккарти, американский сенатор, охотник за ведьмами, которых он отыскивал во всех государственных учреждениях США.

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14 ноября 1917 года родился Пак Чон Хи, генерал, с 1963 г. занимавший пост президента Республики Корея. Пришел к власти в результате бескровного военного путча в 1961 году, затем трижды побеждал на президентских выборах. Авторитарные методы правления Пак Чон Хи привели к быстрому росту южнокорейской экономики и сопровождались подавлением гражданских прав и политической свободы в стране, в чем особенно преуспело созданное Пак Чон Хи корейское ЦРУ, завоевавшее зловещую славу. Президент был убит своим ближайшим другом Кимом, главой корейского ЦРУ, во время частного обеда, устроенного в честь президента. Во время расследования Ким пытался доказать, что убийство Пак Чон Хи было попыткой сорвать план президента по уничтожению его противников и единственным способом восстановления демократии в Корее. Следствие доказало, что целью Кима было сохранение собственной власти, и суд приговорил его к смертной казни. В мае 1980 г. Ким и четверо его сообщников были повешены.

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14 ноября 1918 года родился Павлик (Павел) Морозов, пионер, выдавший своего отца, сотрудничавшего с кулаками, боровшийся с укрывателями урожая от советской власти, за что был убит кулаками. Превозносимый несколько десятилетий как герой-мученик, Морозов стал затем антигероем множества публицистических статей, и все почему-то забыли, что доносили и отправляли в лагеря не дети, а взрослые тети и дяди. И они же судили и казнили, но вот нарицательным для доносчика стало имя подростка.

Читайте также: Исторические дети: Павлик Морозов

14 ноября 1954 года родилась Кондолиза Райс, госсекретарь США в администрации президента Джорджа Буша-младшего. Чем ближе становился срок истечения ее полномочий, тем более агрессивный и параноидальный характер обретали ее заявления в отношении России и прочих стран, не желающих жить под американский диктат. Госпожа госсекретарь в роли строгой классной дамы стала даже выглядеть смешной, когда после очередной порции своих заявлений ей приходилось садиться за стол переговоров с такими неправильными партнерами.

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14 ноября 1959 года родился Дмитрий Дибров, тележурналист.

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14 ноября 1963 года родилась Лолита (Милявская), эстрадная певица, телеведущая. Прежде выступала вместе с мужем Александром Цекало в кабаре-дуэте "Академия", а после развода избрала сольную карьеру.

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14 ноября 1979 года родилась Ольга Куриленко, украинская модель, актриса, начавшая свою кинокарьеру во Франции, а после роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия" ждущая приглашений со всего мира.

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Скорбные даты

14 ноября 1263 года скончался Александр Невский, князь, правнук Юрия Долгорукого и внук Всеволода Большое Гнездо. Его отец, великий князь Ярослав Всеволодович, первым браком был женат на дочери половецкого хана Юрия Кончаковича, которая умерла за семь лет до рождения Александра. Вторично отец женился на дочери Мстислава Удалого, но два года спустя с нею развелся, и все дети его были от третьего брака — с княжною Феодосией Игоревной Рязанской.

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14 ноября 1716 года умер Готфрид Вильгельм Лейбниц, немецкий математик, физик и философ, который придумал на пользу людям и горе ученикам интегралы и дифференциалы.

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14 ноября 1977 года скончался Бхактиведанта, индийский религиозный деятель и писатель, основавший в 1965 году Международное общество сознания Кришны, более известное как движение Харе Кришна.

Мы писали раньше: Спорная ясность сознания Кришны