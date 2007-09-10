Управление "К" КГБ СССР: О наших зверствах сочинялись страшилки

Советских разведчиков пытались перевербовать, предатели бежали на Запад, дипломаты спивались и прелюбодействовали «во всех возможных формах» – чекистам всегда хватало работы. Бывший начальник Управления «К» Виктор Буданов, которого перебежчик Гордиевский назвал самым мрачным и опасным человеком в КГБ, поделился с «Правдой.Ру» секретами профессии.

ПРАВДА.РУ: В состав Первого главного управления КГБ СССР входило ликвидированное после августовских событий 1991 года Управление внешней контрразведки (Управление «К»). Виктор Георгиевич, чем же занималось столь засекреченное подразделение КГБ, и по какой причине ряд отставных чекистов в своих мемуарах называют его СМЕРШем в стенах ПГУ?

БУДАНОВ: Управление «К» несло в себе функции внутренней безопасности разведки. И мне достаточно долгое время приходилось возглавлять эту службу. Оно воспринималось сотрудниками разведки с политическим уклоном и другими сотрудниками разных выездных учреждений и служб СССР как нечто страшное. И я знаю, что наше Управление удостаивалось разных страшных эпитетов, в том числе, его называли СМЕРШ («Смерть шпионам»).по аналогии со службой, созданный во время Великой Отечественной Войны.

Но лично я, как прошедший в Управлении «К» все служебные ступени, убежден, что подразделение, которое занимается проблемами безопасности разведки (не в смысле преследования ее сотрудников, а в смысле всех разведывательных операций), крайне необходимо. Такое же подразделение, кстати, есть и в ЦРУ США, причем под таким же названием.

И смысл работы нашего управления был не в слежке за своими сотрудниками (хотя были и такие случае – но только, когда у нас имелись стопроцентные доказательства, что они стали, нанося вред своей стране, сотрудничать с разведками недружественных стран). Главной задачей Управления «К» было получение достоверной информации, касающейся безопасности всех разведывательных операций советской разведки, а также деятельности советских учреждений за рубежом.

Но одной из главных задач работы Управления «К» было приобретение источников в спецслужбах противника. Это нужно было для проверки информации, которую нам поставляют наши агенты, а также, чтобы проверить и самих сотрудников нашей разведки, которые работали с очень важными источниками информации.

ПРАВДА.РУ: Приходилось ли работникам вашего управления ставить спецтехнику в их квартирах, устанавливать безликий тайниковый или радиоконтакт, как это показано в романе Ю. Семенова «ТАСС уполномочен заявить»?

БУДАНОВ: Самым слабым звеном в деле безопасности источника информации какой-то разведки является его связь с теми операторами, которые его ведут. Безликие виды связи существовали и существуют на вооружении всех разведок мира. Особенно они развиты у спецслужб крупных капиталистических стран, которые работали и продолжают работать против нашей страны, в частности, в США.

И безличная связь приносит наилучшие результаты в этой работе, потому что дает возможность разведке дольше сохранять своего источника в спецслужбе той страны, где она работает. Но, это не значит, что он полностью неуязвим. Практика работы по выявлению агентов разведок разных стран, с которыми спецслужбы Запада поддерживали безличный контакт, известна. Недаром нашему ведомству удавалось выявлять агентуру противника даже на таком канале.

Известны случаи выявления источников вражеской агентуры из числа советских разведчиков разными путями. Но чтобы Управление «К» прослушивало телефоны всех сотрудников ПГУ, а также сотрудников МИДа или СЭВа – этого не могло и быть по той причине, что таких технических возможностей у ПГУ просто не могло быть. Тем более, что мы всегда строго следовали букве закона, по крайней мере, в то время, когда я еще служил и в контрразведке, и в разведке КГБ СССР. Мне никогда не приходилось идти ради какой-то цели на операции, которые приводили бы к нарушению закона на территории СССР.

ПРАВДА.РУ: В любом посольстве СССР был офицер по безопасности. Правда ли, что он имел неограниченные полномочия для проверки того, что происходило на территории советской колонии?

БУДАНОВ: Использование услуг офицеров безопасности в учреждениях СССР, а теперь России, за границей была и будет необходимо. К услугам такого сотрудника спецслужб прибегают не только в нашей стране, но и в ряде стран Запада. Например, США в ряд своих представительств загранучреждений разных стран направляют сотрудников ФБР или сотрудников подразделения Управления безопасности Государственного департамента.

И так сложилось, что я лично знаю этого офицера безопасности посольства США в Москве. И заметьте, что в Соединенных Штатах Америки ни правые, ни левые СМИ, в отличие от прессы периода перестройки в СССР, не кричат, что спецслужбы США взяли под колпак не только народ этой страны, но правительство.

ПРАВДА.РУ: Правда ли, что офицеров безопасности, особенно входивших в Управление «К», боялись даже послы СССР в разных странах мира?

БУДАНОВ: К сожалению, очень многие послы нашей страны занимались расхищением имущества Посольств вместе со своими бухгалтерами, которых они таскали с собой из одной страны в другую. Эти послы-расхитители старались привлечь на свою сторону,или, говоря сегодняшним сленгом, купить офицера безопасности, а если тот не шел на сговор со своей совестью, то посол-жулик старался от него поскорее избавиться.

У честных послов, офицер безопасности всегда играл самую необходимую роль по безопасности всего персонала всех представительств СССР за рубежом. И его работа всегда давала необходимые результаты по предотвращению вербовки кого-то из служащих нашего посольства или работников ПГУ, служивших под его крышей со стороны спецслужб Запада и США. Списки офицеров безопасности для посольств СССР в разных точках мира в семидесятых годах Управление «К» согласовывало с МИДом.

Я знаю множество случаев, когда послы и самые близкие к ним работники Посольств вели себя, как удельные князьки. При отсутствии какого бы то ни было контроля они, бывало, и спивались, и занимались хищениями, и прелюбодействовали во всех возможных и невозможных формах.

И тогда офицеры безопасности, и их руководители, замы резидентов по линии контрразведки, которые тоже входили в состав работников Управления «К», объективно и своевременно информировали об этих безобразиях власти СССР. И когда поведение посла, от ощущения своей полной безнаказанности, выходило за все рамки приличия, то работники нашего ведомства информировали МИД и ЦК Коммунистической партии, но это они делали через свое руководство в Разведке КГБ СССР.

ПРАВДА.РУ: Как известно, в разведке КГБ СССР, как и в разведке любой страны мира, были предатели. Одним из нанесших вред работе ПГУ КГБ СССР был заместитель по политической линии резидента разведки СССР в Лондоне Олег Гордиевский. В 1985 году он был отозван из-за границы, и его должны были судить, если бы он не сбежал из-под носа наружного наблюдения КГБ. Его раскрытие, как агента Британских спецслужб было заслугой Управления «К»?

БУДАНОВ: Да, именно Управление «К» провело работу по выявлению Олега Гордиевского, как предателя, или как говорили у нас, как крота. Сотрудники Управления «К» не только смогли узнать и представить руководству КГБ данные о том, кто стал в Лондонской резидентуре ПГУ кротом, но и доставили Гордиевского и его семью живыми и здоровыми из Великобритании в Москву.

И в его последующем бегстве из санатория КГБ под Ленинградом, по моему мнению, не был виновен начальник Управления контрразведки КГБ СССР того времени. Ведомство контрразведки тех лет не было готово к такой форме побега, какой воспользовался Олег Гордиевский – в багажнике машины английского посольства.

И я думаю, ему будет интересно узнать, что та характеристика, что он дал мне в своей книге, назвав Буданова самым мрачным и опасным человеком в КГБ СССР, мне была весьма лестна и помогла мне в моей тогдашней и теперешней работе. Это явилось для меня самым большим комплиментом, тем более, что он сделан мне был противником, которого лично я вычислил в рядах сотрудников ПГУ КГБ СССР.

ПРАВДА.РУ: Управление «К» прекрасно знало, где после побега проживает Гордиевский или, например, сотрудник ГРУ, сдавший в Вене всю резидентуру, и написавший несколько книг под псевдонимом Суворов. Но, как утверждают сотрудники советских и российских спецслужб, КГБ СССР с начала шестидесятых годов не занималось устранением предателей. Вы согласны с этим мнением?

БУДАНОВ: О зверствах нашего Управления «К» сочинялось много страшилок. Да, за перебежчиками и предателями, в том числе, и за названными выше, мы вели незримые для них наблюдения. Но ни одной подобной акции устранения, о которых наперебой в период перестройки запели «демократические СМИ», против бывших сотрудников спецслужб СССР никогда не проводилось.

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