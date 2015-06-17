18 июня: трагедия Верди и беспосадочный перелет Чкалова

4:59 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июнь

Православный календарь

День священномученика Дорофея, епископа Тирского. На епископском престоле он был более 50 лет. За отказ принести жертву идолам (в то время ему уже было 107 лет) его подвергли жестоким пыткам, которые он не смог перенести и умер (362).

Фото: Pravda.Ru День в истории 18 июня

Народная традиция

День Дорофея.

Если день на Дорофея ясный и теплый, то будет крупное зерно гречихи. "День Дорофея — утро вечера мудренее". Начинаются самые короткие ночи в году — "воробьиные". "Летом свет во всю ночь". Они продлятся до 26 июня. Ранний сенокос.

Именинники: Аполлон, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан, Никандр и Федор.

События

18 июня 1053 года проникшие на Сицилию норманны (которые на самом деле были викингами, а на Руси их звали варягами), разбили папское воинство, а самого папу римского Льва IX взяли в плен.

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18 июня 1760 года солидная английская газета "Лондон кроникл" посвятила пространную статью приезду графа Сен-Жермена, более известного под именем графа Калиостро.

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Великие мистики в реалиях: Калиостро

18 июня 1836 года из-за травли, развязанной реакционными кругами после премьеры пьесы "Ревизор", Н.В. Гоголь решил уехать из России. Вместе со своим старым гимназическим товарищем А. С. Данилевским он сначала поселился в Швейцарии. За десять лет добровольного изгнания Гоголь побывал во Франции, Германии. Особенно длительное время он прожил в Италии, в Риме. В эти годы он написал "Мертвые души", для издания которых на несколько месяцев возвращался на родину.

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18 июня 1937 года экипаж самолета "АНТ-25" (Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков) начал беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — США, успешно завершив его 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер.

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Опередить Чкалова помешали горящие доллары

18 июня 1940 года французский генерал Шарль де Голль, выступив на радио "Би-Би-Си" в Лондоне, обратился к французам с призывом продолжать борьбу с гитлеровской Германией.

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18 июня 1996 года сейм Латвии избрал Гунтиса Улманиса президентом Латвии на второй срок.

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Дни рождения

18 июня 1901 года в Петергофе родилась третья дочь последнего русского императора Николая II Анастасия.

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18 июня 1902 года в Москве родился советский режиссер Борис Барнет.

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18 июня 1935 года родился Юрий Соломин, актер театра и кино ("Адъютант его превосходительства", "Дерсу Узала"), народный артист СССР (1988).

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18 июня 1949 года родился Лех Качиньский, президент Польши (2005-2010).

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18 июня 1955 года в Чикаго родилась Сэнди Аллен, самая высокая женщина на планете, ныне живущая в Канаде.

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Скорбные даты

18 июня 1840 года 25-летняя жена Джузеппе Верди Маргерита Барецци умерла от энцефалита. Величайшая трагедия в жизни знаменитого впоследствии композитора была усугублена смертью их двоих детей в предыдущие полтора года.

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Верди, vivat!

18 июня 1936 года скончался Максим Горький (Алексей Пешков), писатель, классик русской литературы.

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18 июня 1974 года умер Георгий Жуков, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза.

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18 июня 2011 года ушла из жизни Елена Боннэр, правозащитница, вдова А. Д. Сахарова.

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