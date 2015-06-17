Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Тимошкина

18 июня: трагедия Верди и беспосадочный перелет Чкалова

4:59
Общество » День в истории » Июнь

Православный календарь

День священномученика Дорофея, епископа Тирского. На епископском престоле он был более 50 лет. За отказ принести жертву идолам (в то время ему уже было 107 лет) его подвергли жестоким пыткам, которые он не смог перенести и умер (362).

День в истории 18 июня
Фото: Pravda.Ru
День в истории 18 июня

Народная традиция

День Дорофея.

Если день на Дорофея ясный и теплый, то будет крупное зерно гречихи. "День Дорофея — утро вечера мудренее". Начинаются самые короткие ночи в году — "воробьиные". "Летом свет во всю ночь". Они продлятся до 26 июня. Ранний сенокос.

Именинники: Аполлон, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан, Никандр и Федор.

События

18 июня 1053 года проникшие на Сицилию норманны (которые на самом деле были викингами, а на Руси их звали варягами), разбили папское воинство, а самого папу римского Льва IX взяли в плен.

Читайте также: Сицилия Рожера I — оазис толерантности

18 июня 1760 года солидная английская газета "Лондон кроникл" посвятила пространную статью приезду графа Сен-Жермена, более известного под именем графа Калиостро.

Читайте также:

Великие мистики в реальности: Сен-Жермен

Великие мистики в реалиях: Калиостро

18 июня 1836 года из-за травли, развязанной реакционными кругами после премьеры пьесы "Ревизор", Н.В. Гоголь решил уехать из России. Вместе со своим старым гимназическим товарищем А. С. Данилевским он сначала поселился в Швейцарии. За десять лет добровольного изгнания Гоголь побывал во Франции, Германии. Особенно длительное время он прожил в Италии, в Риме. В эти годы он написал "Мертвые души", для издания которых на несколько месяцев возвращался на родину.

Читайте также: Тайна рождения Николая Гоголя

18 июня 1937 года экипаж самолета "АНТ-25" (Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков) начал беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — США, успешно завершив его 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер.

Читайте также:

Триумфальный "прыжок" через Северный полюс

Опередить Чкалова помешали горящие доллары

18 июня 1940 года французский генерал Шарль де Голль, выступив на радио "Би-Би-Си" в Лондоне, обратился к французам с призывом продолжать борьбу с гитлеровской Германией.

Читайте также: Великое наследие Де Голля: что "проматывает" Саркози?

18 июня 1996 года сейм Латвии избрал Гунтиса Улманиса президентом Латвии на второй срок.

Читайте также: США как инкубатор АнтиРоссии

Дни рождения

18 июня 1901 года в Петергофе родилась третья дочь последнего русского императора Николая II Анастасия.

Читайте также:

Святая женственность царевен Романовых

Царственное воспитание в семье Николая II

18 июня 1902 года в Москве родился советский режиссер Борис Барнет.

Читайте также: РЕЖИССЕР, КОТОРЫЙ НЕ УМЕЛ БОРОТЬСЯ

18 июня 1935 года родился Юрий Соломин, актер театра и кино ("Адъютант его превосходительства", "Дерсу Узала"), народный артист СССР (1988).

Читайте также: Юрий Соломин: "Без Малого театра жизни не представляю"

18 июня 1949 года родился Лех Качиньский, президент Польши (2005-2010).

Читайте также: Лех Качиньский в круге мистики и спекуляций

18 июня 1955 года в Чикаго родилась Сэнди Аллен, самая высокая женщина на планете, ныне живущая в Канаде.

Читайте также: Чем болеют великаны?

Скорбные даты

18 июня 1840 года 25-летняя жена Джузеппе Верди Маргерита Барецци умерла от энцефалита. Величайшая трагедия в жизни знаменитого впоследствии композитора была усугублена смертью их двоих детей в предыдущие полтора года.

Читайте также:

Взлеты и падения Джузеппе Верди

Верди, vivat!

18 июня 1936 года скончался Максим Горький (Алексей Пешков), писатель, классик русской литературы.

Читайте также:

Мура, Горький, Уэллс и разведки

М. Горькому — 145 лет. А был ли классик?

18 июня 1974 года умер Георгий Жуков, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза.

Читайте также: Лики войны: "Где Жуков — там победа!"

18 июня 2011 года ушла из жизни Елена Боннэр, правозащитница, вдова А. Д. Сахарова.

Читайте также: Сахаров-Боннэр: Гений под каблуком у Лисы

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Новости Все >
Челси обыграл Лос-Анджелес: как два гола перевернули игру на Клубном чемпионате мира
Один соус — и вся сковорода под замену: 4 продукта, которые разрушают чугун за минуты
Котировки пошли вверх — индекс Мосбиржи пробил важную отметку
Врач Мэттью Перри признал вину: 40 лет за поставки кетамина перед смертью актёра
Ежедневная привычка, из-за которой растут камни в почках
Разлив антифриза — это не мелочь: ошибка, которую совершают все
Ошибки при хранении клубники: что делать, чтобы ягоды не сгнили
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Любовь без границ: хозяева пошли на крайние меры — и весь интернет аплодирует
Музыка под водой и танцы в небе: что умеют животные, о чём вы не догадывались
Сейчас читают
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Еда и рецепты
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Забытое лакомство снова в моде — и готовится проще, чем вы думаете: попробуйте сами
Еда и рецепты
Забытое лакомство снова в моде — и готовится проще, чем вы думаете: попробуйте сами Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Последние материалы
Новый радиолокатор для дронов: как российская разработка видит сквозь преграды
Забудьте про кисти: макияж пальцами — это новый уровень удобства
18 июня: трагедия Верди и беспосадочный перелет Чкалова
Гены против мышц: можно ли накачаться без химии и с плохой наследственностью
Солнечные панели, газ и дерево: этот крошечный дом способен на большее, чем кажется
Четвёртый цвет и ультрафиолет: как птицы различают то, что для нас невидимо
Вес может обмануть, но анализы — нет: как питание улучшает здоровье даже без потери массы
Музей молчит: Париж остался без Лувра в самый разгар сезона
Ураган для растений: что делать, чтобы восстановить урожай после града
Я дорамщица: Роза Сябитова посоветовала свою любимую дораму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.