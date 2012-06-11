Царственное воспитание в семье Николая II

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День рождения святого страстотерпца Государя Николая Александровича — 19 мая — недалеко отстоит по времени от дня празднования памяти (24 мая) святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских, духовных просветителей. Сопоставляя эти две даты, хочется отметить, что духовному просвещению в семье последнего императора уделялось внимания, пожалуй, больше, чем светскому образованию.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Это была воистину благочестивая и гармоничная семья, духовную основу которой закладывала мать, до замужества — принцесса Алиса Гессенская, или, на немецкий манер, Аликс. С детства она была очень ответственной и целеустремленной — когда пришло время учиться, она делала это с упорством, отказываясь от развлечений, способных помешать ее занятиям. В юношеском возрасте Аликс имела хорошие познания в истории, литературе и географии, серьезно изучала "Историю Гогенштауфенов" Раумера в девяти томах, "Реформацию литературы" Гизо, "Жизнь Кромвеля". Ум будущей русской императрицы был ясным и глубоким, и явно не праздным — в Оксфордском университете она получила степень доктора философии.

И в то же время, став матерью, Александра Федоровна превыше всего ставила духовное просвещение детей. Она писала в дневнике: "Религиозное воспитание — самый богатый дар, который родители могут оставить своему ребенку".

Про государя Николая Александровича мы читаем у О. Платонова: "Учебные занятия будущего царя велись по тщательно разработанной программе в течение 13-ти лет… Блестящее образование соединялось у него с глубокой религиозностью и знанием духовной литературы, что было нечасто для государственных деятелей того времени".

Император Николай очень любил литературу, особенно книги по общественным наукам и истории; привлекали его и сочинения русских классиков, которые он с большим удовольствием читал вслух детям. В те, по воспоминаниям, "уютные вечера", когда у императора освобождалось немного времени, он "очень хорошо, внятно, не торопясь", читал им Толстого, Тургенева, Чехова. Любимым его автором был Гоголь, а в последние годы Николая Александровича забавляли рассказы Аверченко и Тэффи.

Любовь к истории переняла от отца старшая дочь, великая княжна Ольга Николаевна. Особенно вдохновляло ее время правления Екатерины Великой, которое было, по словам юной царевны, эпохой не только слов, но и дел. А маленький цесаревич Алексей Николаевич своим девизом избрал слова императора Петра I, которые вычитал в одной книге: "Молитва Богу и служба царю никогда не пропадут впустую".

Ольга Николаевна, самая способная ученица и любимица преподавателя французского языка Пьера Жильяра, любила также французскую литературу, и учитель с удовольствием подбирал для нее книги. В одном из писем Ольги Николаевны из тобольской ссылки мы читаем: "Очень люблю Чехова, учу наизусть шутку его "Медведь".

Юному наследнику Алексею Николаевичу читал вслух не только отец, но и учителя, круг его чтения был довольно разнообразным. Маленький цесаревич время от времени отмечает в дневнике "После завтрака П. В. П. [учитель русского языка П. В. Петров] читал и кончил (Т[араса] Бульбу). Чудная вещь!", "П. В. П. мне читал про деревенских школьников", "Сиг мне читал Холмса", "Начал читать книгу "Доктор Гааз", "читали историю крестовых походов".

В тяжелые дни царскосельского заточения государь Николай старался с помощью чтения вслух приключенческих книг приободрить и развлечь детей, выздоравливающих после кори. В это время великая княжна Татьяна Николаевна писала З.С. Толстой: "Мы теперь кончаем VI том книги Le comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas. Вы знаете это? Страшно интересно. А раньше читали про разных сыщиков; тоже интересно".

Знакомились царские дети и с образцами замечательной английской литературы благодаря влиянию матери, воспитанной в британском духе. Впрочем, Александра Федоровна прививала своим восприимчивым, по натуре искренне религиозным детям исконно русское благочестие. Флигель-адъютант Мордвинов изумлялся: "Я до сих пор теряюсь в догадках, каким образом государыня, выросшая в среде совершенно чуждой и противоположной русскому "народному" Православию, сумела впитать в себя самые характерные и глубокие его черты, склонен думать, что помимо наследственного расположения к сложным духовным переживаниям, полученного от матери, государь отказывал в этом отношении немалое влияние".

В переписке императорской семьи постоянны упоминания о церковных таинствах, о святых, молитвах, об уповании на Бога. Дневники царицы содержат частые цитаты на русском языке из святоотеческих источников. Духовную литературу в царской семье очень любили, она была потребностью души, а не тяжким принуждением.

После отречения государя от престола и ареста всей семьи, не зная, что ожидает их в будущем, августейшие родители решили, что дети не должны прерывать учебу. Александра Федоровна лично преподавала всем детям закон Божий, государь Николай — географию и историю сыну, великая княжна Ольга Николаевна — своим младшим сестрам и брату английский язык. Пьер Жильяр учил царских детей французскому языку, Екатерина Шнейдер — арифметике и русской грамматике, графиня Генне — истории. Доктору Деревенько было поручено заниматься с Алексеем Николаевичем естествознанием, а доктору Боткину — "русским чтением", как вспоминает дочь Боткина Татьяна Мельник: "Они оба увлекались лирикой Лермонтова, которого Алексей Николаевич учил наизусть, кроме того, он писал переложения и сочинения по картинам, и мой отец наслаждался этими занятиями".

Мало с чем сравнимым утешением во время заточения была для царственных страстотерпцев духовная литература. В доме Ипатьева среди вещей семьи судебные власти нашли немало книг духовного содержания. Эти книги царственные узники захватили даже в последнее место заключения — Екатеринбург, и берегли до самого конца. Их страницы отмечены многочисленными подчеркиваниями. Например, в одной из книг великая княжна Татьяна Николаевна отметила такие строки:

"Верующие в господа Иисуса Христа шли на смерть как на праздник… становясь перед неизбежною смертью, сохраняли то же самое дивное спокойствие духа, которое не оставляло их ни на минуту… Они шли спокойно навстречу смерти потому что надеялись вступит в иную, духовную жизнь, открывающуюся для человека за гробом".

Что это были за книги?

"Лествица",

"О терпении скорбей",

"Молитвослов",

"Библия",

"Правило молитвенное готовящимся ко Святому Причастию",

"Благодеяния Богоматери",

"Часослов",

"Письма о христианской жизни",

"Житие и чудеса Святого Праведнаго Симеона Верхотурскаго",

"Житие Преподобнаго Отца нашего Серафима Саровскаго",

"Акафист Богородице",

"Моя жизнь во Христе",

"Утешение в смерти близких сердцу",

"Сборник благоговейных чтений" Валуева,

"Беседы о страданиях Филарета",

"Канон Великий Андрея Критскаго",

"Сборник служб, молитв и песнопений".

Есть сведения, что один человек, узнав о существовании русской духовной литературы из списка книг царской семьи, приложенного к книге Е. Е. Алферьева "Письма Царской семьи из заточения", решил постараться достать эти святые книги. Так началось его путешествие в мир духовной литературы…