10 апреля: Катынь, первое плавание "Титаника" и освобождение Одессы

10:02 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

10 апреля

Международный день движения сопротивления

Православный календарь

День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского (умер в 754 году).

Народная традиция

Иларион — Выверни оглобли. В этот день прекращаются санные пути. Наступает распутица.

Сход снежного покрова. В иные годы — поздний срок начала таяния снега. Если заморозки окончились, выгоняют скот на пастбище. В зависимости от температуры воздуха вылетают шмели, комары. Средний срок прилета чаек, коршунов.

В борьбе с долгоносиком под малину засыпают древесные стружки или опилки. Вырезают сушняк на облепихе, вишне и других кустарниках.

Именинники: Иларион, Степан и Стефан.

События

10 апреля 1860 года на квартире Ивана Александровича Гончарова в Петербурге проходил "третейский суд": столичные литераторы рассматривали обвинения в плагиате, выдвинутые против Ивана Сергеевича Тургенева. Гончаров утверждал, что Тургенев использовал сюжеты его романов "Обломов" и "Обрыв" в своих произведениях — "Дворянское гнездо" и "Накануне". Суд постановил, что сходство сюжетов — следствие общности основного объекта творчества писателей — русской жизни середины XIX века, "что оправдывает и извиняет обе стороны".

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10 апреля 1912 года в свое первое плавание отправился знаменитый "Титаник". Корабль вышел из Саутгемптона и после заходов во французский порт Шербур и ирландский Куинстаун он должен был пересечь Атлантику и прибыть в Нью-Йорк. Окончание этой истории известно всем.

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10 апреля 1939 года по обвинению в руководстве заговорщической организацией в войсках и органах НКВД, шпионаже в пользу иностранных разведок, подготовке террористических актов против руководителей партии и правительства, вооруженного восстания против Советской власти арестован нарком водного транспорта, бывший глава НКВД Николай Ежов. В феврале следующего года он будет приговорен к исключительной мере наказания и расстрелян.

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10 апреля 1940 года - трагические события в Катыни.

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10 апреля 1944 года советские войска 3-го Украинского фронта освободили от фашистских захватчиков Одессу.

10 апреля 1963 года в Атлантике затонула американская атомная подводная лодка "Трешер", на борту которой было 129 человек.

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Тайна АПЛ "Трешер" лежит на дне океана

10 апреля 1963 года. В марте Ли Харви Освальд приобрел по почте снайперскую винтовку. Предполагают, что в этот день он испробовал ее в деле, выстрелив в отличавшегося крайне правыми взглядами отставного генерала Эдвина Уокера, но промахнулся. Снайпер, однако.

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10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибли президент Польши Лех Качиньский и 95 сопровождавших его лиц, намеревавшихся посетить мемориал расстрелянным польским офицерам в Катыни. Трагедия сблизила народы и власть обеих стран, отодвинув в сторону все преграды, омрачавшие их отношения.

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Дни рождения

10 апреля 1755 года родился Самуэль Ганеман, немецкий врач, основатель гомеопатии. Выясняя действие лекарств на организм здорового человека, доктор пришел к выводу, что лекарственные вещества вызывают в организме такие же явления, как и болезни, против которых они действуют. Исходя из этого, он выдвинул основной принцип гомеопатии - подобное лечится подобным. Так как врачебная практика доказала неэффективность лечения сильными средствами, Ганеман стал применять минимальные, "гомеопатические", дозы лекарств.

10 апреля 1927 года родился писатель Виль Липатов. Свои первые рассказы "Самолетный кочегар" и "Двое в тельняшке" он опубликовал в 1956 году в журнале "Юность", а спустя два года вышла и его первая книжка. Наибольшую известность принесли Вилю Липатову роман "И это все о нем" и повесть "Деревенский детектив". Оба произведения были экранизированы. В первом фильме одну из главных ролей сыграл Игорь Костолевский, а в другом — актер Михаил Жаров, который блестяще справился с ролью деревенского милиционера Анискина.

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10 апреля 1932 года родился Омар Шариф, египетский актер ("Доктор Живаго").

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10 апреля 1937 года родилась поэтесса Белла Ахмадулина. Начало литературного пути Беллы Ахмадулиной пришлось на время, когда активно писали Б. Пастернак, А. Ахматова и В. Набоков, в эти же годы внимание общества было приковано к трагической судьбе и творческому наследию Мандельштама и Цветаевой. Ахмадулина оказалась в числе поэтов, которым выпала нелегкая миссия подхватить поэтическую эстафету из рук великих предшественников, не дать прерваться цепочке славных традиций отечественной словесности.

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10 апреля 1956 года родился Виктор Васильев, математик, академик РАН (2003). 10 лет назад был самым молодым российским академиком, и это как раз свидетельствовало о серьезнейшем кризисе, переживаемом наукой в России. После выборов в 2003 году средний возраст академиков составлял 70,4 года, а членов-корреспондентов — 64,8 года. Даже не верится, что в СССР академиками становились, едва перешагнув 30-летний рубеж, а в прежние времена и того раньше. Прошло десятилетие, но сдвиги минимальны: сегодня в РАН 21 академик моложе 60 лет, только четверо из них были избраны до 50-летнего рубежа и всего двое еще не достигли этого возраста.

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Скорбные даты

10 апреля 1585 года скончался Григорий XIII, знаменитый Римский папа, которому мы обязаны современным календарем.

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10 апреля 1599 года умерла Габриэль Д'Эстре, любовница короля Франции Генриха IV.

Она стала самым долгим увлечением короля, никогда не отличавшимся постоянством. Узаконив ее положение при дворе титулом маркизы де Монсо, а потом герцогини де Бофор, и официально признав трех рожденных детей, Генрих серьезно думал жениться на Габриэль. Под ее влиянием он принял католичество, что делало возможным развод с королевой Марго (вообще-то смена веры не была экстраординарным событием для Генриха — в течение жизни он менял ее шесть раз). В феврале 1599 года король надел на палец своей любовницы обручальное кольцо, которое получил во время коронации как знак того, что он обручился со всей Францией. Но вскоре Габриэль умерла ужасными преждевременными родами. Ее смерть была выгодна очень многим и позволила решить многие проблемы. Безутешный король в декабре получил развод, а в следующем году женился на Марии Медичи.

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10 апреля 1954 года умер Огюст Люмьер, легендарный французский изобретатель, старший из братьев, создателей кинематографа.

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10 апреля 1955 года скончался Пьер Тейяр де Шарден, выдающийся французский философ, теолог и палеонтолог.

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10 апреля 1983 года умер Порфирий Иванов, создатель оздоровительной системы, основанной на закалке человеческого организма холодом. Полвека в любую погоду ходил босиком, носил только шорты. Его не раз подвергали аресту, сажали в психушку, а он все равно рвался поговорить с Иосифом Сталиным, выступить на партийном съезде. Его стали называть Победителем природы, Учителем народа, Богом Земли. Заговорить-то о нем заговорили, но до исследования и передачи уникального опыта дело не дошло.

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10 апреля 1994 года умер Виктор Афанасьев, главный редактор "Правды" в 19763–1989 годах.

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10 апреля 2013 года умер Роберт Эдвардс, английский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2010 года за разработку метода экстракорпорального оплодотворения.

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