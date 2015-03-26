27 марта: Крымская война, Шерлок Холмс и Виагра

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

27 марта

День внутренних войск МВД России

Международный день театра

Православный календарь

День памяти святого Феогноста, митрополита Московского и всея Руси.

Умер в 1353 году. Управлял митрополией 25 лет. Жил во времени Ивана Калиты.

День памяти благоверного князя Ростислава-Михаила.

Умер в 1167 году.

Именинники: Михаил.

События

27 марта 1854 года Англия и Франция объявили России войну, которая вошла в историю под названием Крымской.

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27 марта 1953 года, через 22 дня после смерти Сталина, в Советском Союзе объявили амнистию: из мест заключения были освобождены пожилые и больные, несовершеннолетние, женщины-матери, люди, совершившие административные и экономические правонарушения.

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27 марта 1966 года в Лондоне произошла чудесная находка: пес по кличке Пиклз и его хозяин Дэвид Корбетт обнаружили в одном из парков похищенную неделю назад знаменитую "Золотую богиню" - статуэтку, вручаемую лучшей футбольной команде мира.

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27 марта 1978 года на экраны нашей страны вышла легендарная кинокомедия Георгия Данелия "Мимино".

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27 марта 1978 года Мстислав Ростропович был исключен из Союза композиторов СССР. Ранее он был лишен советского гражданства. Вот такой подарок на день рождения.

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27 марта 1990 года в Лондоне, по адресу Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса. Великому сыщику слали столько писем, что для лондонцев он стал почти исторической личностью.

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27 марта 1994 года в Германии впервые поднялся в воздух создаваемый совместными усилиями Великобритании, Германии, Испании и Италии истребитель "Еврофайтер-2000".

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27 марта 1998 года управление пищевых продуктов и лекарств министерства здравоохранения США одобрило знаменитую "Виагру" - средство от импотенции. Препарат поступил в аптеки и спас честь большому количеству мужчин.

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Дни рождения

27 марта 1845 года родился Вильгельм Конрад Рёнтген, знаменитый немецкий физик, Нобелевский лауреат 1901 года "в знак признания необычайно важных заслуг перед наукой, выразившихся в открытии замечательных лучей, названных впоследствии в его честь".

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27 марта 1901 года родился Эйсаку Сато, премьер-министр Японии (1964-1972). Именно он первый из представителей стран Азии получил Нобелевскую премию мира — мир оценил провозглашение им принципа, что Япония никогда не будет владеть ядерным оружием.

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27 марта 1927 года родился Мстислав Ростропович, ярчайший виолончелист, дирижер, народный артист СССР. Столь мощного и многогранного таланта, каким обладает этот человек, хватило бы не на один десяток вполне достойных людей.

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27 марта 1963 года родился Квентин Джером Тарантино, культовый режиссер американского кино, поставивший такие фильмы как "Бешеные псы", "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", а заодно успевающий сочинять сюжеты для своих друзей ("Прирожденные убийцы", "От заката до рассвета") и появляться в кадре ("Четыре комнаты").

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27 марта 1970 года родилась Мэрайя Кэри, американская певица. В 90-е она каждый год поднималась на высшую строчку хит-парадов, побила рекорд "Битлз" по числу недель, проведенных на 1-м месте. Потому неудивителен был рекордный 80-миллионный контракт с фирмой грамзаписи Virgin, но дальше все застопорилось, сама певица оказалась в глубоком кризисе. В 2005 году она вновь поднялась на первое место, а в последний раз добилась подобного успеха в 2008 году...

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Скорбные даты

27 марта 1615 года скончалась Маргарита де Валуа, третья дочь и седьмой ребенок короля Франции Генриха II и Марии Медичи, вошедшая в историю под именем любвеобильной королевы Марго, персонаж знаменитого одноименного романа Александра Дюма.

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27 марта 1968 года погиб Юрий Гагарин, легендарный первый космонавт нашей планеты. Молодой герой-пилот погиб во время тренировочного полета вместе с Владимиром Серегиным. Существует множество версий причин аварии их самолета, но единого мнения так и не было объявлено.

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