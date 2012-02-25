Скульптор и его трагическая муза: история любви Камиллы Клодель и Огюста Родена

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Недаром говорят, что до любви до ненависти один-единственный шаг. Такова была история Камиллы Клодель, музы великого французского скульптора Огюста Родена. Он сохранил светлую память о ней до конца жизни, она же проклинала бывшего возлюбленного, обвиняя его в своей неудавшейся жизни и карьере. Впрочем, талантливые люди редко бывают счастливы…

Фото: flickr.com by Скульптор - Камилла Клодель (1864–1943); фото - кускусшоколад из Исси-ле-Мулино, Франция, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скульптура в Музее Родена, Париж, Франция

Камилла Клодель родилась 8 декабря 1864 года в маленькой французской деревушке, в провинции Шампань. Ее родители были состоятельными буржуа. С детства Камилла увлекалась ваянием, лепя статуэтки из глины. После того как в апреле 1881 года семья Клоделей переехала в Париж, отец девушки показал ее работы известному в те времена скульптору Альфреду Буше. Пораженный талантом Камиллы, он взял ее в ученицы. А еще два года спустя произошла ее роковая встреча с Огюстом Роденом.

Сначала девушка стала натурщицей знаменитого скульптора, затем — его помощницей. И, наконец, возлюбленной… Ни родители Камиллы, ни гражданская супруга Родена Роза Боре долго ни о чем не догадывались. Роден стал появляться с Камиллой в свете. Розу он прежде никогда с собой не брал, так как она была простой, малообразованной женщиной. То ли дело Камилла — живая, остроумная, обаятельная…

Огюст Роден и Камилла Клодель сняли новую мастерскую на бульваре Итали, которая превратилась в гнездышко для влюбленных. Лишь через девять лет после начала их связи все открылось. Родные Камиллы и Роза Боре устроили грандиозный скандал. Тогда Камилла предложила Огюсту сделать выбор: или он расстается с Розой, или с ней… Роден предпочел остаться с Розой, которая была матерью его сына. Камилла ушла от возлюбленного и сняла крохотную квартирку неподалеку от его мастерской. Огюст Роден тяжело переживал разрыв с любовницей, пытался ее вернуть, но та даже не открывала ему дверь и больше ни разу не переступила порога мастерской на бульваре Итали…

Неделями не покидая стен квартиры, Камилла ваяла свои скульптуры. Но ни одна из них так и не стала шедевром, в отличие от творений великого мастера Родена. Камилла, которой было уже за тридцать, оказалась на грани нищеты. Несколько раз Роден пытался приглашать ее на званые обеды, но бывшая ученица отвечала, что у нее нет приличного платья, а башмаки совсем износились, так что не в чем пойти в приличное общество…

Видимо, уже тогда у Камиллы Клодель начали проявляться признаки душевной болезни. Ей стало казаться, что Огюст Роден издевается над ней, что он переделывает ее старые работы и выдает их за свои… Впадая в депрессию, она целыми днями не выходила на улицу, а еду ей приносили друзья, просовывая под дверь. Камилла пыталась лепить статуи, но затем в ярости разбивала их на куски. По всей квартире валялись осколки глины.

Постепенно женщиной овладевала навязчивая идея о том, что Роден преследует ее. В начале 1905 года она сообщила своему другу и натурщику Анри Аслену, что ночью к ней через окно проникли двое итальянцев, которых подослал Роден, чтобы убить ее…

В 1913 году Камиллу Клодель забрали в приют для умалишенных, где она провела последние тридцать лет своей жизни. Женщина была уверена, что виновником ее заточения стал тот же Огюст Роден. Она винила его во всех своих бедах. Как-то великий скульптор попытался навестить бывшую возлюбленную в приюте, но она осыпала его проклятьями, после чего врачи посоветовали ему больше не искать встречи с Камиллой. Ее брат, известный писатель и дипломат Поль Клодель, привозил ей глину, из которой она пыталась что-то ваять. Но затем женщина бросила это занятие, замкнулась в себе и до конца жизни больше никогда не прикоснулась к работе…

Между тем, Огюст Роден так и не смог забыть Камиллу. Сначала он ваял возлюбленную по памяти, пытался выставлять ее работы… Мастер даже хотел отвести под скульптуры Клодель целый зал в своем доме, но затем почему-то передумал.29 января 1917 года Роден вступил в законный брак с Розой Боре. Спустя две недели Роза скончалась. В ноябре того же года 77-летний Огюст последовал за ней. Перед смертью он бредил, называя имя Камиллы…

Камилла Клодель умерла 19 октября 1943 года в возрасте 79 лет. Перед кончиной ее навестил брат, но она не узнала его. Сегодня в музее Огюста Родена можно увидеть рядом с его работами скульптуры, изваянные его ученицей Камиллой Клодель. Это было сделано по завещанию мастера. Возможно, таким образом он хотел увековечить рядом со своим прославленным именем имя женщины, которую любил всю жизнь.

Уточнения

Франсуа́ Огю́ст Рене́ Роде́н (фр. François-Auguste-René Rodin; 12 ноября 1840, Париж — 17 ноября 1917, Мёдон) — французский скульптор, признанный одним из создателей современной скульптуры.

