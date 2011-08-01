Лучшее средство от разводов – не жениться

На самом юго-западе Китая в провинции Юньнань живет народ мосо. Вот уже более двух тысяч лет представители этого этноса сохраняют совершенно особый социальный строй. У мосо не принято жениться или выходить замуж. Точнее, своеобразная форма брака там все-таки существует — так называемый визитный брак. Но к созданию семьи он не имеет никакого отношения. Скажем так — у мосо понятия "семья" и "брак" полностью разделены. И возможно, именно это делает этот народ одним из самых гармоничных и благополучных в психологическом отношении.

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В каждом доме мосо есть два столба. Они считаются опорными — как в прямом, так и в переносном смысле. Столбы символизируют мужское и женское начало. Они обязательно должны быть сделаны из одного ствола дерева: "женский" — из его нижней части, "мужской" — из верхней. Тем самым утверждается равенство мужского и женского начал — они одинаково важны при строительстве дома. Но одновременно подчеркиваются и некоторые существенные различия: женщина считается корнем, основанием семьи, а мужчина — ее верхушкой.

Мосо живут при матриархате. Это значит, что во главе семьи всегда стоит женщина — самая старшая и работоспособная на данный момент. Все ее дети постоянно живут вместе с ней: сыновья на нижнем этаже дома, дочери — на верхнем. В 13 лет после ритуала совершеннолетия дети считаются взрослыми и могут вступать в отношения с противоположным полом. При этом модель этих отношений строго определена: при возникновении взаимной симпатии юноша может приходить по ночам в дом девушки, но не наоборот. Эти визиты сохраняются в тайне — как правило, о них знает только мать девушки.

Подобные отношения могут быть краткими или, наоборот, продолжительными — все зависит исключительно от желания влюбленных. Но заводить параллельные связи строго запрещается. Если один из партнеров чувствует, что любовь прошла, он возвращает подарки, что и служит знаком расставания. Только после выполнения этого обязательтва можно вступать в новые отношения.

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Если в таком союзе рождается ребенок, он всегда остается в семье женщины. Мужчина при этом не несет никаких обязательств. Казалось бы, такое распределение ответственности несправедливо. Но на самом деле все устроено в высшей степени разумно. За воспитание ребенка отвечает семья его матери, в которой вместе с ней живут ее многочисленные братья и сестры. Получается, что все дети, рожденные в такой семье, воспитываются дядями и тетями. Разделения между своими детьми и племянниками никакого нет: дети называют мамами всех женщин рода.

Родные отцы также могут участвовать в жизни детей. Когда ребенку исполняется год, его знакомят с папой. Но при этом, если отец решит, например,наказать своего сына, он должен спросить разрешение у его дяди. Получается, что у дядей с племянниками более близкие отношения, чем с собственными детьми.

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Похоже, мосо нашли идеальную форму взаимоотношений между мужчинами и женщинами, построенную исключительно на равенстве и взаимном уважении друг друга. Чего не скажешь о привычном нам браке. Принято считать, что традиционный для западноевропейской цивилизации брачный союз "придуман" в первую очередь для того, чтобы ограничить свободу мужчин и заставить их заботиться о женщинах, родивших им детей. На самом деле, все ограничения направлены, в первую очередь, именно против женщины. До недавнего времени, а в некоторых патриархальных обществах и до сих пор, женщина, выйдя замуж, теряла практически все свои права. Она не могла свободно распоряжаться своими деньгами, которые считались собственностью мужа. Судьба детей также целиком зависела от воли их отца. При этом мужчина продолжал пользоваться всеми своими правами и свободами и при желании мог легко избавиться от надоевшей супруги, сослав ее, к примеру, в монастырь.

И до сих пор необходимость брака продолжает висеть над многими представительницами женского пола как дамоклов меч. Им "нужно" выйти замуж, чтобы почувствовать себя самостоятельными или потому, что "так принято". Еще один немаловажный "повод" для брака — незапланированная беременность. Женщина боится, что ей придется воспитывать ребенка одной и пытается надавить на чувство долга мужчины, заставив его жениться. Ну, а когда дело дойдет до развода, который, скорее всего, неизбежен, ребенок в очередной раз станет инструментом для шантажа.

У счастливых мосо подобных проблем просто нет. Девушки и юноши встречаются не потому, что кто-то кого-то должен "поймать" или "захомутать". А потому, что им хорошо друг с другом. Расстаются без скандалов и истерик и не по причине отсутствия эмоциональной привязанности, а потому, что с детства понимают — никто не может стать чьей-то собственностью, и любовь невозможно удержать никакими клятвами в вечной верности. Участь матери-одиночки женщине тоже не грозит — рядом с ней находятся братья и сестры, которые будут обращаться с ее ребенком как с собственным. Да и случись что с матерью, ребенок никогда не останется сиротой. Проблем одинокой заброшенной старости здесь тоже нет.

В 2007 году французские документалисты сняли фильм о народе мосо. Недавно он был показан на канале "Культура" под названием "Огненная девушка с озера Лугу". Когда смотришь фильм, невольно обращаешь внимание, насколько у людей, о которых там идет речь, красивые, открытые лица. Может потому, что все они рождены по любви?

Сегодня, когда модель традиционной семьи разрушается на глазах, людям волей-неволей приходится искать другие формы совместного существования. Получающие все большее распространение гражданский брак, гостевой брак — попытки такого поиска. Удастся ли цивилизованному миру когда-нибудь дорасти до уровня небольшого народа мосо?

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