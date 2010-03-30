Ранний брак - быстрый развод

Ни одна пара не идет к алтарю с мыслями о разводе, тем более если жениху с невестой едва минуло двадцать лет. Сара Робинсон не была исключением. Сейчас эта 28-летняя женщина вспоминает свои свадебные иллюзии с улыбкой: они оказались слишком недолговечными, а их крах — очень болезненным.

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Замуж она вышла в 22 года, а ее избранник Крис был старше на пять лет. До похода в ратушу они встречались всего две недели, но оба были уверены в том, что любят друг друга по-настоящему и смогут прожить вместе до конца своих дней.

Крис работал менеджером в сфере продаж, был интересным собеседником, обладал заразительным смехом и незаурядным чувством юмора. "Он казался мне самым умным и забавным мужчиной на планете, — говорит Сара. — Я была без ума и с удовольствием выслушивала его признания в любви. А уж когда получила предложение руки и сердца, то согласилась не раздумывая".

Их свадьба состоялась накануне Рождества, в прекрасный зимний день, когда в воздухе порхали легкие снежинки. Единение двух влюбленных было переполнено духом романтики, но хватило ее, увы, отнюдь не до конца жизни. Как и большинство супружеских пар, кризис настиг Сару и Криса еще до истечения пятого года семейной жизни. И их союз не выдержал испытания — как, впрочем, и большинство браков, спонтанно заключенных в возрасте около двадцати лет.

Хотя общее число разводов в течение первой брачной пятилетки в последние годы существенно снизилось, однако, если верить статистике, "молодые да ранние" браки распадаются с неизменной частотой. Над выяснением причин этой тенденции западные психологи работают уже не один год — и, кажется, нашли виноватых.

Существует специальный термин "starter marriage" ("брак для начала"), созданный по аналогии с выражением starter home, которое обозначает первый собственный дом, как правило, недорогой. "Брак для начала" — это первый для обоих супругов брак, который либо длится менее пяти лет, либо прекращается до рождения детей. Появившись в 1991 году в знаковом романе Дугласа Коупленда "Поколение Икс", термин успешно перекочевал во множество психологических исследований, самым известным из которых стала вышедшая в 2002 году книга Памелы Паул "Брак для начала" и будущее института семьи".

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Сейчас проблема обрела особую остроту, поскольку, по мнению американских психологов, развод вслед за ранней женитьбой уже не воспринимается молодежью как личная драма — это, скорее, дело житейское, дающее ценный опыт. Именно так трактуют "браки для начала" модные психоаналитики, которые учат пациентов воспринимать любое событие с точки зрения его "практической пользы". Возможно, такой подход имеет свои плюсы, но в статистику разводов он вносит немалую лепту.

"Развестись проще, чем вывести татуировку, — пишет колумнистка одного из британских глянцевых журналов. — Но шрамы остаются в любом случае. За поверхностной болтовней о "браках для начала" стоят сотни тысяч личных драм, сломанных жизней, потерянных лет. А если молодые супруги успели до разрыва обзавестись потомством, то это еще и чье-то обделенное детство, безотцовщина, неполные семьи".

Свойственная двадцатилетним безалаберность и легкость восприятия жизни вырабатывает у них излишне оптимистичный взгляд на брак. Сотрудники британского социологического центра Civitas недавно провели опрос на предмет отношения молодых людей к институту семьи. Выяснилось, что 76 процентов респондентовввозрасте от 20 до 24 лет считают регистрацию брака логичным и естественным этапом развития своих нынешних романов.

"Думая, что молодежь боится жениться, мы глубоко заблуждаемся, — считает директор Civitas Анастасия Уол. — Фактически очень многие молодые люди готовы связать себя брачными узами. В первую очередь потому, что не слишком хорошо представляют себе последствия". К счастью, для большинства двадцатилетних моральная готовность вступить в брак таковой и остается, не воплощаясь в реальные поступки. Но среди тех, кто все-таки решается создать семью, более половины впоследствии расстаются.

Эксперты видят причину этой тенденции в бракоразводном буме, который начался еще в середине 1970-х годов и достиг пика в 2005-м. Многие молодые люди, насмотревшись на неудавшиеся браки своих родителей, стремятся доказать, что они-то не такие. И, охваченные тоской по семейному теплу и юношеской категоричностью, наступают на отцовско-материнские грабли.

"Многие молодые люди женятся рано главным образом потому, что их родители развелись. Брак становится формой выражения протеста, восстания против предавших ребенка взрослых и способом заявить о собственной самостоятельности, — считает Памела Паул. — Нынешнее поколение двадцатилетних одержимо тягой к стабильности и некой респектабельности, однако при этом в силу возраста совершенно не осознает, сколько труда требуется вкладывать в создание и поддержание семьи".

Несоответствие желаемого и действительного приводит к быстрому разочарованию. Этот синдром характерен для многих ранних браков в среде знаменитостей, где нарушены все возможные семейные и общественные традиции. Таблоиды, в красках расписывающие звездную жизнь, оказывают молодежи медвежью услугу: стремясь быть похожими на кумиров хоть в чем-то, но не имея возможности кутить в роскошных клубах и покупать себе элитные автомобили, поклонники подражают как могут — например, едут в Лас-Вегас со своими друзьями и подружками и спьяну регистрируют брак.

Ранее мы писали: Развод — уйти, чтобы вернуться?

"Массовая культура мешает людям адекватно воспринимать реальность, и если взрослые мало поддаются ее влиянию, то молодежь от этого страдает, — считает Памела Паул. — Человек, личность которого еще формируется, принимает светскую хронику на веру и искренне полагает, что жизнь может состоять из череды знаменательных и ярких событий без всяких прозаических изъянов. При этом свадьбы и разводы воспринимаются как нечто преходящее, не оставляющее следа в душе, потому что им на смену тут же приходят новые знакомства и новые романы".

Психолог сравнивает звездную жизнь с собачьей: как возраст собак принято пересчитывать на человеческий, приравнивая каждый год к семи, так и знаменитости живут в ускоренном режиме. "Масса событий втискивается в узкие временные рамки: сегодня они встретились, завтра газеты пишут о помолвке, через месяц о свадьбе, потом о беременности и детях, а вскоре и о разводе, причем развод зачастую занимает больше времени, чем сам брак", — объясняет Паул.

По ее мнению, главная беда заключается в том, что наличие многочисленных примеров из мира шоу-бизнеса превращает "стихийные" ранние браки и последующие разводы в своего рода норму — пусть не лишенную некоторого негативного оттенка, но зато позволяющую двадцатилетним бравировать перед сверстниками наличием "печального опыта".

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