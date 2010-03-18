Развод - уйти, чтобы вернуться?

Психологи утверждают, что расставание супругов по тяжести психологического удара занимает второе место после смерти близкого человека. Тем не менее в России, по статистике, на 100 браков приходится 70 разводов.

Какими бы ни были причины расставания, в любом случае разрыв отношений — это всегда тяжело. И зачастую бывшие супруги не в состоянии самостоятельно справиться с нахлынувшими эмоциями. Чем тяжелей и дольше был бракоразводный процесс, тем хуже потом себя чувствуют разведенные.

Но вот что удивительно: очень часто, едва оправившись и подзабыв обиды, люди понимают, что решение о расставании было поспешным, и хотят снова воссоединиться. Любопытен и тот факт, что иногда пары снова "сходятся" спустя 10-15 лет после развода, поменяв за это время по несколько партнеров.

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Взять, к примеру, историю Билла и Линды, которые расстались, прожив в браке 25 лет. Разменяв пятый десяток, женщина почувствовала себя несчастной в браке. Она вдруг решила, что замужество не раскрыло ее потенциал и настоящая жизнь прошла мимо. Тогда Линда и предложила мужу "разбежаться". Оформив развод, она начала новую жизнь: сняла квартиру, начала встречаться с мужчинами, однако никто не мог сравниться с Биллом.

Женщина поняла, что опостылевшие ей рутина и быт — часть семейной жизни и в них тоже есть своя прелесть. Правда, чтобы понять это, Линде понадобилось семь лет. Потом она предложила бывшему мужу начать все сначала. И они начали.

А вот Сандре и Терри понадобилось целых 50 лет, чтобы понять, как они нужны друг другу. За это время бывшие супруги, первый брак которых продлился всего два года, женились по второму разу и обзавелись большим количеством детей. Но случайная встреча расставила все по местам.

По словам психолога Шарлотты Фридмэн, воссоединение бывших супругов не столь удивительно, ведь у них есть то, чего нельзя отнять — общее прошлое. Понятно, что оно бывает разным. Но плохое, как правило, быстро забывается, и остаются лишь светлые воспоминания.

Жена, пусть и бывшая, знает о вас все: ваше любимое блюдо и какие фильмы вы предпочитаете смотреть. Такие вещи подкупают.

Предположим, вы расстались обиженными друг на друга, но спустя несколько лет снова встретились — обида уже давно прошла, а общие воспоминания — светлые, добрые — остались. Перед вами стоит человек, в которого вы влюбились много лет назад, для вас он остался таким же привлекательным, каким был, к тому же он знает о вас достаточно, чтобы сделать вашу жизнь комфортной. Велик ли шанс, что вы вновь не будете вместе, если сейчас ваши сердца свободны?

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… Тина и Дэвид поженились меньше, чем через год после знакомства. После свадьбы супруги обзавелись собственным бизнесом. Однако вскоре Тина родила ребенка, так что вся забота о семейном деле легла на плечи Дэвида. Мужчина проводил на работе большую часть времени и домой приходил только ночевать.

Это очень обижало Тину, которая хотела, чтобы муж чаще бывал дома, занимался ребенком. Недовольство росло. И на 12 годовщину свадьбы супруги оформили развод.

Они слали друг другу документы с претензиями и все больше ненавидели друг друга. "Тогда я поняла, что любовь и ненависть — две стороны одной медали", — говорит Тина.

Долгие годы бывшие муж и жена не общались, Дэвид даже не приезжал навестить дочь. Правда, потом он понял, что никакие деньги семью не заменят и решил восстановить отношения с девочкой. А для этого надо сначала было встретиться с экс-супругой.

"Увидев Тину, я понял, что продолжал ее любить все это время. Я сказал ей, что мы совершили ошибку, что должны быть вместе", — рассказывает Дэвид. Тина чувствовала то же самое, поэтому согласилась. Очень скоро он переехал жить к бывшей жене и дочке.

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