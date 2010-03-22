Преклонный возраст любви не помеха

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Раймонд Дункан и его избранница Элинор Витрилл являются прекрасным примером того, как любви и вправду все возрасты покорны. "Человек никогда не бывает слишком стар для того, чтобы завязать новые отношения", — считают пенсионеры, нашедшие свое счастье в доме престарелых.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на прогулке

"На двоих нам целых 134 года", — гордо заявляют пожилые влюбленные. Действительно, Раймонду — 71 год, а Элинор — 63, но преклонный возраст не мешает им наслаждаться жизнью — с тех пор, как они обрели друг друга. "Это знакомство перевернуло все мои представления о мужчинах, — откровенничает счастливая пенсионерка. — В прошлом мне не очень-то везло по этой части, но теперь я наконец поняла, что такое настоящая любовь. Видимо, судьба специально не сводила меня ни с кем, чтобы в один прекрасный день я познакомилась с Раймондом и оценила его по достоинству".

Мистер Дункан, бывший рабочий-сталелитейщик, живет в приюте уже четыре года. Родственники поместили его туда из-за проблем со здоровьем, которые требовали постоянного профессионального ухода. Полученная на производстве травма бедра до сих пор дает о себе знать, мешая мужчине спускаться и подниматься по лестнице, а иногда, в плохую погоду, его нога так ноет, что он вынужден лежать весь день пластом.

Элинор в течение последних 14 лет была волонтеркой в благотворительном секонд-хенде Красного креста, видя в этом свое призвание. Чтобы заработать на пропитание, женщина периодически устраивалась подрабатывать уборщицей или продавщицей. Но с каждым годом труд давался ей все тяжелее и тяжелее — сказывались приходящие с возрастом недуги. В конце концов дети определили миссис Витрилл в приют для престарелых, где она в первый же день встретила Раймонда.

Они начали общаться, но не ближе, чем сотни других пожилых обитателей дома, встречаясь в основном в столовой и обмениваясь стандартными приветствиями. Как-то Раймонд и Элинор случайно оказались за одним столом и разговорились. Мужчина шутил, женщина смеялась, ловя себя на мысли, что еще никому не удавалось так ее развеселить в считанные минуты. На следующий день, придя на обед, они, не сговариваясь и не подавая друг другу никаких знаков, уселись за тот же стол — и, встретившись взглядами, расхохотались. С тех пор совместные трапезы стали для Элинор и Раймонда приятным ритуалом, который обещал со временем перерасти в нечто большее.

"Наш возраст все же накладывает отпечаток на отношения. Когда знакомишься с новым человеком, то не просто торопишься поскорее его узнать, а хочешь развивать отношения как можно быстрее, потому что дорога каждая секунда, проведенная вместе", — объясняет пожилая дама. Уже после недели регулярных встреч за обедом они с Раймондом стали проводить вместе практически все свободное время — а его в приюте более чем достаточно. Выяснилось, что у них много общего — от пристрастий в еде до любви к определенным фильмам и старому доброму джазу.

Раймонд утверждает, что влюбился с первого взгляда. "Я как сейчас помню тот день три месяца назад, когда впервые увидел Элинор. Она вошла в холл нашего дома и, когда куратор назвал ее имя, начала со всеми знакомиться. Я посмотрел на нее и понял, что хочу провести с этой женщиной остаток своих дней. Меня поразила ее непосредственность. Я был знаком со многими женщинами, но ни одна из них не вела себя так же естественно". Хотя в жизни Раймонда было немало интрижек и серьезных романов, он так ни разу и не решился сделать одной из своих дам предложение руки и сердца. "Столько лет прожил и остался бобылем", — сокрушается жених, тут же, впрочем, забывая о прошлом и начиная рассказывать о предстоящем радостном событии.

Они с Элинор планируют пожениться нынешним летом, в августе. Свадьба состоится прямо в саду рядом со зданием приюта. Приглашены, конечно, все обитатели дома и некоторые сотрудники. У жениха с невестой есть родственники, но звать их на свое торжество пенсионеры не собираются. "Это не очень легко понять, глядя на нас со стороны, но мы словно обрели вторую молодость. Нам не хочется постоянно думать о том, что жить нам осталось не так уж долго, что дети предпочли отдать нас в приют, потому что им трудно с нами возиться. У них своя жизнь, у нас с Раймондом — своя, и нечего делать вид, что им интересны события, которые с нами происходят", — уверенно заявляет Элинор.

Она говорит, что в будущем муже ее покорила в первую очередь внимательность и чуткость по отношению к окружающим. Видя, как Раймонд помогает другим старикам в приюте, как заботится о посторонних людях, не требуя ничего взамен, Элинор внезапно осознала, как долго ей самой не хватало такой поддержки. Она дважды была замужем, но ни один из ее супругов не считал нужным опекать жену, как ей того хотелось.

Сейчас счастливая невеста с нетерпением ожидает свадьбы. "Иногда прямо заснуть не могу, потому что постоянно думаю о том, как это будет, — делится пожилая американка. — Конечно, белое платье с корсетом и пышной юбкой я уже не потяну. Наверное, даже без фаты обойдусь. Выберу какой-нибудь светлый костюм из своего гардероба — и все. Но букет цветов у меня в руках должен быть особенным. Раймонд предложил купить его мне — в качестве свадебного подарка".

Руководство приюта не только не осуждает пожилых влюбленных — наоборот, к намерениям Раймонда и Элинор все относятся с пиететом. "Мы очень за них рады, — говорит управляющая домом престарелых Линда Хучинсон. — Я работаю здесь пять с половиной лет, но не помню, чтобы кто-нибудь из наших подопечных познакомился, влюбился и решил пожениться. Попадались, конечно, супружеские пары, которые переезжали к нам уже будучи давно женатыми, но таких историй еще не было".

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.



Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

