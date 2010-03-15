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Ксения Образцова

Первая любовь... 30 лет спустя

3:48
Общество » Семья » Истории любви

Когда Линде было 14 лет, она познакомилась с 16-летним Дрю и влюбилась в него с первого взгляда. Молодой человек ответил девушке взаимностью. С тех пор они практически не расставались.

Любовь
Фото: commons.wikimedia.org by Ylanite Koppens, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любовь

Через два года после их знакомства Дрю подарил подруге цепочку с кулоном в виде маргаритки в знак вечной любви. Но, увы, их отношения вскоре прервались — семья Линды переехала, и влюбленные перестали встречаться.

…С тех пор прошло много лет. У Линды было много мужчин. Она даже родила шестерых детей. Но никто из ее поклонников не мог сравниться с первой любовью. В какой-то момент Линда осознала, что, несмотря на столь банальный конец, она все еще любит Дрю. "Мужчины постоянно присутствовали в моей жизни, один даже задержался на девять лет, но ни в какое сравнение с Дрю они не шли. В память о нашей любви все эти годы я носила на шее его подарок, который порядком поизносился", — вспоминает Линда.

У женщины был особый ритуал. Каждый год в день рождения Дрю она вместе с детьми отправлялась в кафе, которое принадлежало его матери — Маргарет. Там она пила кофе и оставляла на барной стойке неподписанную поздравительную открытку для бывшего бойфренда.

"Иногда в кафе я встречала Маргарет, и мы с ней болтали, — рассказывает Линда. — Мама Дрю очень хотела, чтобы мы с ним снова были вместе, но я об этом не могла и мечтать".

Она не хотела навязываться своему школьному жениху, зная, что он женат и растит троих детей: "По дороге домой я обычно рыдала от бессилия. Главный мужчина моей жизни нашел себе другую, и я не могла ничего с этим поделать".

Но, оказывается, несмотря на устроенную личную жизнь, Дрю тоже все время вспоминал Линду. "Я знал, что открытки оставляла она. Это было так трогательно. Я часто проезжал мимо ее старого дома — в надежде, что увижу в окне силуэт той девушки, которую любил много лет назад", — признается Дрю.

Он очень хотел увидеться со своей бывшей подругой, хотел с ней поговорить, но узы брака не давали ему решиться на этот шаг.

Увы, наступил момент, когда Линда потеряла последнюю ниточку связи с Дрю: Маргарет продала кафе, и Линда лишилась возможности оставлять открытки. Через несколько лет она поняла, что не может больше так мучиться, и решилась написать Дрю в одну из социальных сетей, чтобы выяснить новый адрес его матери. Она объяснила в письме, что очень подружилась с пожилой дамой во время ежегодных встреч, и теперь ей искренне хотелось узнать, как у нее дела.

Дрю довольно скоро ответил ей. Но, кроме адреса своей матери, он сообщил Линде, что недавно развелся и попросил дать ему номер ее телефона. Естественно, Линда обрадовалась и послала ему то, что он просил. Следующие две недели мужчина и женщина провели в бесконечных телефонных разговорах, а потом, наконец, решили встретиться.

"Когда мы увиделись, то сразу же обнялись и поняли, что больше не расстанемся", — говорят влюбленные.

По словам Линды, она безумно боялась этой встречи, но также безумно жаждала увидеть Дрю. "Он совсем не изменился!", — говорит она. Последние три месяца они живут вместе и в ближайшее время планируют расписаться.

"Наш случай — доказательство того, что даже самая безнадежная история может закончиться хорошо. Настоящая любовь никогда не умирает и может преодолеть все преграды", — заключают будущие супруги.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.

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Автор Ксения Образцова
Ксения Образцова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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