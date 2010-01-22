Оригинальные завещания - шок для наследников

"Находясь в здравом уме…" - эту фразу обычно содержит текст завещаний. Но иногда последняя воля человека заставляет окружающих сомневаться в его "здравости".

… Самое длинное в мире завещание, состоящее из 95 940 слов, написала никому не известная до 1925 года (год ее смерти) американская домохозяйка Фредерика Эвелин Стилуэл Кук. Фредерика сочиняла его целых 20 лет, и многие, кто видел ее за этим занятием, думали, что она пишет литературное произведение. Они не сильно ошибались. Те, кто все-таки смог прочесть документ целиком, утверждают, что он представляет собой настоящий женский роман. Дело в том, что домохозяйка нажила за свою долгую жизнь множество друзей и врагов и каждому из своих знакомых она посвятила пару строк.

А один банкир из Лондона нашел для близких всего три слова: "Я полностью разорен". Но все же самое короткое в мире предсмертное распоряжение принадлежит немцу Карлу Таушу. 19 января 1967 года он в присутствии нотариуса написал на листе бумаги простую и понятную фразу: "Всё - жене".

Самая крупная наличная сумма, когда-либо завещанная одним человеком, составляла 500 миллионов долларов. Таким щедрым был знаменитый американский автопромышленник Генри Форд. Однако, начавший некогда свой бизнес с нуля, Форд не отдал свое состояние детям и внукам, а распорядился распределить все средства между 4157 учебными и благотворительными заведениями Америки.

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Известнейший в мире документ, выражающий последнюю волю, вышел из-под пера шведского изобретателя Альфреда Нобеля, который повелел пустить свои 30 миллионов крон на учреждение знаменитой Нобелевской премии. Примечательно, что обиженные родственники попытались оспорить посмертное распоряжение Нобеля, но суд был непреклонен.

Самое лживое завещание оставил великий фокусник Гарри Гудини. В нем он указал, что все тайны и секреты собственных трюков он записал и спрятал в сейфе, который разрешает открыть только в день своего столетнего юбилея. Когда в назначенный день сейф открыли… он оказался пуст. Фокусник снова успешно обманул публику!

Фото: AP

Американский комик Чарли Чаплин тоже хорошо пошутил. Артист завещал миллион долларов тому, кто сумеет, выпустив изо рта пять колец сигаретного дыма, пропустить внутри них еще одно, шестое. Трюк до сих пор никто не смог проделать, так что миллион долларов все еще дожидается своего хозяина…

Вильям Шекспир является автором весьма подробного завещания. Он описал все свое имущество буквально по мелочам, вплоть до старой обуви и поношенной одежды. Кстати, считается, что данная бумага — единственный неоспоримый документ, доказывающий, что Шекспир вообще существовал!

Честно признаться в своем отношении к окружающим многие способны только после смерти. Один средневековый фермер оставил 100 ливров своей жене. Но если она снова выйдет замуж, то и ее новый супруг должен был получить 100 ливров. В завещании фермер отмечал, что этим жестом он хочет как-то скрасить жизнь своему бедняге-преемнику, потому что, едва он женится, его жизнь превратится в сущий ад.

А заядлый английский курильщик Самуэл Брат сумел с того света отомстить жене! Так как его супруга была ярой противницей курения, он завещал ей целых 330 тысяч фунтов с одним небольшим условием: для получения наследства вдова обязана курить по 5 сигар в день.

Самое пикантное завещание придумал 76-летний немецкий бизнесмен Рольф Эден — владелец нескольких дискотек и ночных клубов в Берлине. Согласно документу, он передаст свое состояние той женщине, в чьей постели он умрет. Предложение Эдена вызвало нешуточный ажиотаж среди прекрасного пола, но сам он говорит, что умирать вовсе не собирается, и радостно пользуется плодами своей смекалки.

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Нередко люди делают единственными наследниками своих состояний любимых домашних питомцев. Первым подарил все свое имущество животным житель американского города Коламбус Джонатан Джексон, поручивший своим душеприказчикам выстроить общежитие для кошек с удобными спальнями, столовой, библиотекой и концертным залом, в котором пушистые созданья могли бы наслаждаться музыкой и удобной крышей — для прогулок.

Сейчас самым обеспеченным животным считается собака по кличке Гюнтер IV. В 1991 году графиня Карлотта фон Либенштайн оставила 139 миллионов немецких марок своему псу Гюнтеру III, от которого деньги перешли его единственному сыну и наследнику — Гюнтеру IV.

Завещают не только деньги, но и тела. Так, один из театров Буэнос-Айреса с удовольствием принял череп своего бывшего артиста Хуана Потомаки — который повелел, чтобы он использовался в постановках "Гамлета". А вот от дара кинозвезды Вивьен Ли, подарившей свои глаза банку донорских органов, было решено отказаться — актриса страдала туберкулезом. Прославился и голливудский австралийский "гладиатор" - киноактер Рассел Кроу, который завещал свой мозг врачам — в надежде, что это поможет ученым в их исследованиях.

В общем, главное в любом завещании — это разумно распорядиться накопленным имуществом, будь то презренные деньги, физическая оболочка или духовное богатство.

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