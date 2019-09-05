Видеомониторы на надгробных камнях

Обычно ученые создают вещи, которые меняют жизнь людей. Но Роберт Бэрроуз из калифорнийского города Бурлингейм решил помочь … покойникам. Он запатентовал надгробный камень с видеомонитором, с помощью которого посетители кладбища смогут получать послания от покойного.
Его разработка – полая надгробная плита с плоским сенсорным жидкокристаллическим монитором. Также в плите находится жесткий диск или микрочип, который позволяет усопшему обращаться из могилы с видеопосланиями. А рассказать они могут все, что угодно, верит Бэрроуз – от истории своей жизни до признания в жутких преступлениях.
Электричество для работы такая надгробная плита будет получать от общекладбищенской системы освещения. А чтобы сообщение из одной могилы не перекрывало другие, посетители смогут слушать их в беспроводных наушниках.
Если патент будет получен, Бэрроуз надеется, что люди наряду с завещанием смогут оставлять у юриста и видеозапись. Для натур с размахом предлагается установка монитора от обычного телевизора или даже высококачественных плазменных экранов.
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