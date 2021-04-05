Аватары в облаках: как киностудии адаптировались к реалиям пандемии

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 в прошлом году практически выжгла рынок кинопроката, это не остановило киностудии. Многие решились на важный шаг — выпускать фильмы практически одновременно в своих стриминговых сервисах и в кинотеатрах. Вторым важным шагом был перенос всей работы с графикой в "облако", чтобы можно было свободно заниматься постпродакшеном, несмотря на пандемию. И третий шаг — активная замена "зелёных экранов" на более совершенную технологию.

Пандемия заставила киностудии сделать все три шага именно в 2020 году. И сейчас мы наблюдаем, как индустрия эволюционирует в нечто большее. Но как корпорации адаптировались к новым реалиям рынка?

Апперкот от коронавируса

Disney получила стремительный удар по своему бизнесу. Сначала были выбиты тематические парки, которые в итоге закрылись ещё весной 2020 года. И уже осенью были уволены 28 тысяч сотрудников. Одни из крупнейших парков в Калифорнии и Париже до сих пор пустуют — их откроют только в этом месяце. Сами же кассовые сборы в США в прошлом году стали худшими за 40 лет. Европа тоже не осталась в стороне — по данным аналитической фирмы Comscore, сильнее всего упали кассовые сборы в Ирландии и Великобритании. Эксперты полагают, что это связано с отсутствием сильного национального кино. В России же бокс-офис упал не так ощутимо — всё благодаря отечественным картинам.

В связи с этим такие корпорации, как Disney и Warner Bros, поспешно бросили все силы на развитие своих онлайн-кинотеатров. А среди флагманских проектов первым оказался сериал, который был полностью снят в павильоне с использованием инновационной технологии LED-экранов. Количество подписчиков Disney+ за год стремительно взлетело на 256%. Агентство Reuters полагает, что именно второй сезон "Мандалорца" сумел вовремя подставить плечо терпящей большие убытки американской корпорации.

В Warner Bros. же решили выпустить блокбастер "Чудо-женщина 1984" одновременно и в кинотеатрах, и в онлайне, в итоге на них обрушился поток угроз со стороны сети кинотеатров AMC. И несмотря на то, что кассовые сборы в Китае оказались провальными, фильм показал лучший старт за первую неделю в "цифре" среди всех проектов прошлого года. Эксперты аналитической фирмы Screen Engine, ссылаясь на свой опрос, утверждают, что 19% действующих подписчиков HBO Max, вероятно, отменили бы свою подписку, если корпорация не выпустила бы в онлайне сиквел "Чудо-женщины".

Однако одним из первых шагов с начала пандемии был всё же переход рабочих процессов в облако.

Поиск счастья в облаках

Во время начала второй волны пандемии киностудия Universal объявила о партнёрстве с Microsoft. Первая решила подготовить подушку безопасности на случай, если коронавирус так и продолжит угрожать работе в офисе. Основная цель — возможность использовать облачную платформу Azure для удалённой работы над спецэффектами для фильмов через облако.

Вице-президент компании полагает, что это поможет ускорить темпы производства. Пересадить на новые рельсы решили сперва анимационную студию DreamWorks. Именно она работала над крайне успешным мультфильмом "Тролли: Мировой тур", сборы которого при старте в цифре оказались в 10 раз больше, чем у последнего флагманского фильма Universal — "Мир Юрского периода 2".

Буквально через неделю, в сентябре 2020 года, компания Weta, которая работает над спецэффектами для крупных блокбастеров, объявила о сотрудничестве с другим гигантом — Amazon. Компания Ричарда Тейлора и Питера Джексона, известного по трилогии "Властелин колец", будет использовать серверы AWS для работы над графикой. В частности, это касается и инновационной технологии LED-экранов, которая используется в сериале "Мандалорец". Специалисты Weta также трудятся и над спецэффектами для сиквелов "Аватара" Кэмерона.

Подобный интерес к облачным технологиям со стороны киностудий вполне объясним. Как сообщает газета "Ведомости", ещё в 1 квартале 2020 года доходы AWS, платформы Amazon, выросли на 33%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Стремительный рост показал и облачный сервис Azure от Microsoft — он принёс на 57% больше дохода. Это объясняется переходом многих компаний на удалённый режим работы.

Как видеоигры помогают киноиндустрии

Параллельно с переходом корпораций в облако наметился устойчивый интерес и к новой технологии — "виртуальной съёмочной площадке". Главная её особенность — использование LED-экранов вместо зелёного хромакея, который до недавнего времени использовался большинством крупных киностудий. Первопроходцем выступил сериал "Мандалорец" от режиссёра Джона Фавро в 2019 году. Благодаря новой технологии на площадке можно в реальном времени работать над самим окружением, а также освещением.

Для создания "задников" используется игровой движок Unreal Engine от компании Epic Games. До этого его применяли только для создания видеоигр. Однако уже в конце 2020 года технология получила признание и в профессиональной киносреде. Так, в рамках ежегодной церемонии награждения телевизионной премии "Эмми" движок от Epic Games получил премию Engineering Emmy Award за технические достижения.

В этом нет ничего удивительного — ещё до этого технологией заинтересовались и другие киностудии. Например, Warner Bros. и Paramount, а также компании Hulu и CBS. Об этом стало известно благодаря газете New York Post.

Так, в новом "Бэтмене" от режиссёра Мэтта Ривза также используется технология LED-экранов. Однако представители компании Industrial Light & Magic, которая работает над графикой, сообщили, что большинство сцен всё равно снималось на натуре. Как в итоге вышло — узнаем только в марте 2022 года.

Причём и самим актёрам интересно поработать на "виртуальной съёмочной площадке". Так, Юэн Макгрегор, который исполнил роль джедая Оби-Вана Кеноби в приквелах "Звёздных войн", с удовольствием бы окунулся в новые реалии съёмок в своём будущем одноимённом телесериале для онлайн-кинотеатра Disney+. Во время трансляции марафона Make Humanity Great Again актёр, правда, признался, что не знает — будут ли вообще применять технологию в сериале. Но отметил, что сниматься на фоне простого зелёного экрана очень скучно.

По всей видимости, рынок кинопроката в 2021 году постепенно оживает. В России, например, фильм "Годзилла против Конга" в первые 4 дня после выхода собрал рекордные 418 млн рублей. В 2019 году, когда пандемия только маячила на горизонте, фильм "Годзилла 2" за всё время кинопроката собрал почти в 2 раза меньше — 284 млн рублей. Развиваются и стриминговые сервисы, собравшие огромную аудиторию в период жёсткого карантина по всему миру. Кто же откажется посмотреть тот же блокбастер "Годзилла против Конга", сидя на удобном диване у себя дома?