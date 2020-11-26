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Автор Михаил Закурдаев

"Огоньки" гаснут во тьме. Спасет ли их молодежь?

Шоу-бизнес

2020 год еще до своего окончания стал мемом как год чудовищного стресса, отмененных планов, и пока он продолжает себя проявлять именно так. Похоже, что россияне не смогут его даже проводить с миром. На этот раз причиной сразу нескольких скандалов стали новогодние "голубые огоньки". Это заставило задуматься о том, состоятся ли они вообще.

"Огоньки" гаснут во тьме. Спасет ли их молодежь?

Начало скандалам положил певец Валерий Меладзе. Именно он призвал своих коллег по шоу-бизнесу отказаться от участия в новогодних телевизионных торжествах, раз уж торжества "в реальном присутствии" отменяют из-за опасности COVID-19. Меладзе подвергли резкой критике коллеги, что заставляет поставить под вопрос его появление на телеэкранах в Новый год.

Под вопросом и участие в "голубых огоньках" сверхпопулярной Ольги Бузовой. Ряд СМИ распространил сообщение о том, что якобы сама Алла Пугачева потребовала, чтобы экс-ведущей "Дома-2" там не было. И пусть представители Ольги опровергают эту новость, заявляя, что певицы даже не знакомы друг с другом, "осадочек все же остается".

И тут возникает вполне резонный вопрос: а кто же тогда будет веселить россиян в Новый год? Да, опять оказалось актуальным утверждение, что постоянный состав звезд на "огоньках" чудовищно устарел. Масла в огонь подлил певец и композитор Виктор Дробыш, высказав всего лишь предположение о том, что вместо Киркорова и Баскова зрителю давно уже пора показать "молодую кровь" российского шоу-биза.

Пускать ли в эфир молодняк? Вопрос года

Наверное, обоим персонажам обидно вдвойне. Кто в последнее время так не "молодится", как они, пытаясь соответствовать западным стандартам? Начиная от клипа "Цвет настроения синий", где Киркоров хулиганит с юной шпаной, показывая средний палец кассирше в супермаркете (совпадение ли, что ее сыграла та же Бузова?), вплоть до комических погонь и поливания друг друга грязью (в прямом смысле) на Гавайях в других видео, активно подражая шпане уже американской. Видимо, не очень убедительно получается, раз Филиппу и Николаю так открыто намекают на возраст.

Но кого же предлагают на их место? Дробыш назвал таких исполнителей, как Little Big — что в их случае было бы неплохой компенсацией за срыв "Евровидения" из-за коронавируса — и даже скандальный рэпер-матершинник и циник Моргенштерн, он же Алишер Валеев. Среди критиков такого подхода в первых рядах оказался Алексей Кортнев, решивший, что и старшей публике будет неинтересно и некомфортно, и самим артистам будет не слишком легко выступать для "бумеров".

Да, Моргенштерн между Лепсом и Пугачевой — это впечатляет. Особенно с его личным творчеством, которое не то что возмутит, а многие просто не поймут, что же такое он вещает под свои биты, в чем смысл всего. Но тем не менее если речь идет о какой-нибудь новогодней постановке, а не концерте из лучших хитов года, рэпер мог бы выглядеть весьма импозантно в одной из ролей. Другое дело, что сценаристам придется стараться как никогда, чтобы Моргенштерн не смотрелся бы при этом идиотом, которому роль навязали.

Что касается Little Big, то они бы уж точно смотрелись в зажигательном поп-номере с танцем актуальнее, чем Басков и Киркоров. Хотя бы потому, что ребята действительно молодые и бодрые, не в обиду стареющим артистам.

К тому же на новогодних передачах в самый прайм-тайм уже "светились" различные молодые дарования от Алексина до Лизы Монеточки.

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы little big монеточка моргенштерн виктор дробыш николай басков филипп киркоров новогодний огонек
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