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Автор Михаил Закурдаев

Впервые после Честера: о новом сингле и планах Linkin Park

Шоу-бизнес

Группа Linkin Park выпустила первый с лета 2017 года сингл "She Couldn't". Ранее лидер группы Майк Шинода заявлял, что проект продолжит существовать, даже несмотря на то, что культовый вокалист LP Честер Беннингтон покончил с собой.

Впервые после Честера: о новом сингле и планах Linkin Park

Безусловно, самоубийство Беннингтона сильнейшим образом ударило по Linkin Park. И не только морально — обычно после такого просто не продолжают. Но Шинода с парнями не думают оставлять музыкальную деятельность.

"Я не задаюсь целью искать нового вокалиста. Если это и случится, то это должно произойти естественно. Если мы найдем кого-то, кто будет хорошим человеком и подойдёт по стилю, я могу представить, что мы попробуем работать с кем-то ещё", — прокомментировал в свое время Майк все разговоры о том, кто же будет теперь петь.

Факт в том, что при всей колоритности и таланте Честера он не был изначальным фронтменом группы. Поэтому Шиноду можно понять. Тем не менее с лета 2017-го группа молчала.

И вот, наконец, новый сингл. Кто же поборется за право принятия фанатами? Но в итоге приходится расслабиться — трек "She Couldn't" является, как гласит страница группы в Facebook, одной из демозаписей, которая по какой-то причине не была доработана до вхождения в легендарный дебютник группы Hybrid Theory.

И звучат там голоса Беннингтона и Шиноды. Они положены на мрачный трип-хоповый бит, характерный для группы. На самом деле это первая ласточка перед переизданием Hybrid Theory — то, чем Linkin Park сейчас занят "от и до". Помимо подвергнутых ремастерингу треков с изначального альбома, туда войдут также несколько таких же, как "She Couldn't", демоверсий — которые ранее не публиковались.

Отметим, что обычно такие громкие события сопровождаются крупными турами — если группа не распалась бесповоротно. А LP, как мы уже выяснили, планирует дальнейшие студийные и концертные дела. Так что некая интрига все же остается.

Кто еще продолжил выступать после потери фронтмена

Причем не просто "гонять старые хиты", а заниматься творчеством. В первую очередь вспоминаются музыканты Joy Division. Когда покончил с собой их вокалист Ян Кертис, группа переименовалась в New Order и продолжила деятельность, записывая новые и новые альбомы. Из того, что было придумано Кертисом, на концертах играют лишь пару не самых хитовых вещей.

А вот знаменитая панк-группа Dead Kennedys не теряла своего лидера Джелло Биафру физически. Они просто отсудили у него авторские права на большинство вещей — и спокойно играют их под старой вывеской. Очень по-панковски!

В России в качестве примера можно привести трэш-металлистов "Черный Обелиск", у них был гениальный вокалист и басист, автор очень небанальных текстов Анатолий Крупнов. Но в 1997 году он умер от сердечного приступа. Решиться возродить группу с новым материалом было крайне нелегко. Это отразилось и на творчестве — первые альбомы нового "Обелиска" были очень тяжелыми по текстам и по сути являются данью памяти Крупнову.

 

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы linkin park joy division майк шинода анатолий крупнов честер беннингтон
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