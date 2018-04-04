Тутанхамон - мальчик, калека или воин?

Египтологи довольно скептически настроены по отношению к Тутанхамону. Этот мальчик-фараон ничем не проявил себя, кроме того, что его гробница была найдена не разграбленной. Теперь проясняется, что юноша был не больным рохлей, а настоящим воином.

Почти все предыдущие исследования делали акцент на том, что Тутанхамон погиб в юном возрасте либо во время охоты, в результате несчастного случая, либо был убит злоумышленниками. Об этом свидетельствовали результаты анализа его мумии.

В 1968 году сделано заключение, что Тутанхамон в результате падения навзничь мог получить серьезную травму головы. Кроме того, позвонки шейного отдела его позвоночника настолько срослись, что показалось: юноша страдал от синдрома Клиппеля-Фейла. В этом случае повернуть голову в сторону возможно только вместе с туловищем. Такой физический недостаток невозможно утаить, он делает человека чрезвычайно уязвимым для любого рода травм при падении.

Очередная версия связана с тем, что юный Тутанхамон был все-таки воином, а не калекой. Доказать это пока невозможно. Рядом с мумией находились доспехи, однако нет никаких доказательств, что сам фараон в них облачался и в них воевал.

Когда в 1922 году Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона, эти кожаные доспехи находились в ней. Современные технологии получили возможность более детально исследовать защитное вооружение древних египтян того периода.

В беседе с корреспондентом портала livescience.com аспирантка Университета Нортгемптона и Британского музея Люси-Энн Скиннер (Lucy-Anne Skinner) уточнила, что "мы не уверены в том, что Тутанхамон носил эти доспехи в битве, но я совершенно уверена, что ими пользовались".

Эту уверенность подкрепляют полученные исследователями данные. На поверхности бронзовых пластин отчетливо засвидетельствованы следы того, что данные доспехи побывали в деле — на них остались следы соприкосновения с оружием.

"Это славное открытие, которое показывает, что данный тип доспехов, возможно, использовался в деле самим Тутанхамоном", — говорит внештатный научный сотрудник американского университета в Каире Андре Велдмейер (André Veldmeijer), который консультирует группу исследователей.

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Физики продолжают настаивать на своем: мол, доспехи поцарапаны именно при жизни Тутанхамона, а не в то время, когда Картер раскопал его нетронутую гробницу в Долине царей. Характерные царапины или зазубрины — след не обработки металла при его изготовлении, а именно удары боевым оружием во время схватки.

Специалисты объясняют: следы от ударов можно обнаружить не только на всех доспехах, а исключительно по их краям, словно пытались поразить человека, закованного в доспехи, а не каким-то образом очистить или отскоблить кольчугу для будущего воина в процессе производства и при этом потерпели неудачу.

Дополнительным доказательством стала фотография, снятая одним из участников археологической экспедиции под руководством Картера, сделанная неким Гарри Бёртоном (Harry Burton) перед тем, как доспехи были извлечены из коробки. На снимке видно, что кожаные ремни, соединявшие латы, были "растянуты" и что "в верхнем левом углу кожаного ремня разорван шов". По мнению египтологов, эти характеристики указывают на то, что доспехи получили свои повреждения не из-за тлетворного влияния времени, а в процессе активной жизнедеятельности — точнее, боевых действий.

На стенах своей гробницы Тутанхамон изображен как закованный в панцирь воин или преследующий добычу охотник. Этим граффити верить нельзя. Они призваны возвеличить господина и царя. На самом деле несчастный подросток страдал от болезни Кёлера (Morbus Köhler-Albau) — хронического дистрофического заболевания костей стопы, приводящего к хромоте.

В медицинских справочниках сказано, что это заболевание может протекать с поражением ладьевидной кости (болезнь Кёлера I) или плюсневых костей (болезнь Кёлера II). Болезнь Кёлера проявляется отечностью и болями в стопе в области пораженной кости, усилением болевого синдрома при ходьбе и его прогрессированием с течением времени, изменением походки и хромотой при одностороннем поражении.

Ничего страшного, хромой и увечный Тимур Тамерлан прекрасно справлялся со своими обязанностями полководца и государя. Правда удается такое далеко не всем и нужно обладать недюжинными способностями, чтобы не просто угодить в роскошную усыпальницу, но и достичь успеха при земной жизни.

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