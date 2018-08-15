Академик Гвишиани: "Пульс и нервы Земли"

"Чаепития в Академии" — постоянная рубрика Pravda. Ru. Писатель Владимир Губарев беседует с выдающимися учеными. Сегодняшний гость проекта "Чаепития в Академии" — советский и российский геофизик, академик РАН, директор Геофизического центра РАН, иностранный член Национальной академии наук Украины и Румынской академии инженерных и технических наук Алексей Гвишиани.

Советский и российский геофизик, академик РАН, директор Геофизического центра РАН, иностранный член Национальной академии наук Украины и Румынской академии инженерных и технических наук Алексей Гвишиани.

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Ох, как тяжко нам, когда у планеты случается инфаркт или инсульт! То полотки лавы устремляются на поселки и города, то от подземных ударов рассыпаются в прах дома, рушатся мосты, сходят селевые потоки, то беспощадные волны затапливают дома и поля, — в общем, сразу множество бед обрушивается на невинных людей, а оттого их страдания еще сильнее. А тут к тому же и техногенные катастрофы — от взрывов атомных реакторов до отказа тормозов у автомобилей.

— Когда же все это кончится? — с надеждой спрашиваю у академика.

— Никогда! — печально отвечает он.

Казалось бы, именно Алексей Джерменович Гвишиани должен все знать о том, что происходит нынче с планетой и на планете, потому что в Геофизическом центре РАН, где он работает, постоянно прислушиваются к ее пульсу. А потому на встречу с ученым в Дом журналистов пришло любопытных множество — вдруг узнаем что-то новое и интересное. Наши надежды оправдались.

— Начнем с магнитного поля Земли, которое является основой нашей жизни, — заметил академик. — Оно защищает нас от солнечных лучей. Изучение магнитного поля Земли — это базовая составляющая нашей области науки. Это непростое дело, так как существуют магнитные бури, рождение которых связано с активностью Солнца. Влияние их весьма ощутимо, хотя бы потому, что в районе магнитных полюсов сразу же ухудшается радиосвязь. Пилоты самолетов испытывают проблемы с навигацией, поэтому во время сильных магнитных бурь перелеты в районе Северного полюса прекращаются.

— Как во время боевых действий?

— Похожая ситуация… Зарождение магнитной бури важно знать заранее. Пока не удается это делать более чем за шесть часов. Подчас "незнание" приводит к катастрофам. Случилось в Канаде, что целая провинция лишилась энергии на целых 12 часов, по сути "жизнь остановилась" там. Позже появились международные договора, которые помогают обеспечивать защиту трансформаторных подстанций от влияния крупных магнитных возмущений. Однако удовольствие это дорогое. Подчас половина произведенной энергии уходит на работу защитных систем. Поэтому важно знать, когда именно их следует включить.

Только факты: "Из русских летописей известно, что 5 апреля 1242 года, в разгар битвы русских воинов с рыцарями-крестоносцами, известной под именем Ледового побоища, в небе над Чудским озером появилось сияние в виде огненных копий и стрел. Решив, что это Божье знамение, предвещающее победу, витязи Александра Невского ринулись в бой с удесятеренной силой и победили.

Летописец повествует о том, что очевидцы единодушно приняло сполохи за "небесное воинство", пришедшее на помощь русским войскам".

— Говорят, что магнитные бури даже на добычу нефти и газа сказываются?

— Речь идет о бурении скважин. Залежи располагаются глубоко, к ним ведут наклонные скважины, и надо попасть точно в нефтяной или газовый слой. Для этого используют магнитное сопровождения бурения. Во время магнитной бури происходит искажение информации о ходе работ, и оператор может совершить ошибку. Специалистам приходится изучать эти аномалии, распознавать их, предугадывать время их прихода. Казалось бы, задача частная, но она может решаться только при фундаментальных исследованиях магнитного поля Земли.

— Надо знать его состояние?

— Конечно. И нам это известно благодаря наземным станциям и искусственным спутникам Земли. У нас обсерватории разбросаны по всей стране, а одна находится в Антарктиде. Данные от них поступают в центр, где анализируются и обрабатываются с помощью всех самых современных методов, включая "искусственный интеллект". Финансирование науки улучшилось в последние годы, что позволяет не только оснащать существующие обсерватории новым оборудованием, но и создавать новые. В частности, появилась новая обсерватория в Архангельской области. Там начинают вестись широкие магнитные исследования. Думаю, в ближайшее время она станет составной частью всемирной системы наблюдения за магнитным полем Земли. Очень интересные эксперименты идут и на околоземных орбитах. Сейчас запущено три спутника, которые образуют своеобразный "космический треугольник". Спутники европейские, но запущены с нашей помощью, и потому мы имеем полный доступ к информации, которая поступает от них… Почему я это все рассказываю? Я хочу подчеркнуть, что в нашем институте создана специальная система, самая современная, которая позволяет анализировать всю информацию, которую мы получает как на Земле, так и в космосе. И в результате — мы предупреждаем все ведомства, которые в этом нуждаются, о состоянии магнитного поля Земли и приближении магнитных бурь.

Только факты: "С доисторических времен полярные сияния интересовали человека. Но понять механизм их возникновения удалось лишь в ХХ веке, хотя еще Ломоносов за двести лет до этого верно предположил, что в это замешаны электрические силы. Сейчас доказано, что образование полярных сияний происходит в верхних слоях атмосферы на высоте от шестидесяти до тысячи километров… Интенсивные полярные сияния обычно вызывают мощные "магнитные бури" в эфире, нарушая нормальную работу радиоприборов и влияя на поведение стрелки компаса.

Иногда полярные сияния достигают исключительной силы и занимают огромные пространства небесной сферы. Например, сияние 4 февраля 1872года охватило почти все северное полушарие, а в ночь с 25 на 26 января 1938 года "небесные огни" наблюдались на всей территории Европейской России".

— Наверное, год от года интерес к подобной информации повышается?

— Безусловно. Мы делаем специальные установки, которые помогают ориентироваться в магнитном поле Земли, они наглядно представляют, что именно происходит. Есть у нас такие понятия как "большие" и "малые данные". Не буду расшифровывать эти понятия, но отмечу, что объем и разнообразие данных позволяют составлять более точные прогнозы. Мы занимаем промежуточную позицию — работаем со "средними данными", но и они уже позволяют четко представлять, что происходит в геосфере планеты. Разработанные в нашем институте алгоритмы позволяют определять места, где будут возникать наиболее сильные возмущения. Если мы будем это знать, то появится возможность создавать специальные карты. Они, в частности, помогут в определении мест строительства многих сложных сооружений. Тех же атомных станций, военных объектов, химических предприятий и так далее. Так что геофизики занимаются не только решением научных задач, но и сугубо практическими вещами.

— А землетрясения?

— Конечно, без геофизики их прогнозирование и изучение невозможно! Сейсмоопасные районы исследуются, ведется их картирование. Это все необходимо для создания сейсмостойких сооружений. Мы определяем те зоны, где могут произойти катастрофические землетрясения. К сожалению, наши прогнозы оправдываются…

Только факты: "Вероятность развития катастрофических землетрясений наиболее высока примерно в 35 странах. Речь идет только о землетрясениях с магнитудой 6-8 баллов по шкале Рихтера. За период с 1980 г. по 1990 г. наиболее сильные землетрясения, принесшие много жертв, произошли, главным образом, в Азии: Иране (7,3 балла, 50 000 погибших, 1990 г.), в б. СССР (7,6 балла, 25 000 погибших, 1988 г.), Турции (7,6 балла, 25 000 погибших, 1988 г.), а также в Мексике (8,1 балла, 10 000 погибших, 1988 г.). Риск катастроф в каждой из помянутых стран, конечно, велик, однако в настоящее время большие катастрофы практически непредсказуемы, и они могут произойти также и в других странах" (данные ак. К. Кондратьева и Ал. Григорьева).

— …Мы не только фиксируем землетрясения, но и пытаемся их прогнозировать. Делать это чрезвычайно трудно, но было несколько случаев, когда мы были точны. И это внушает определенный оптимизм. Причем система, созданная в нашем институте, работает не только по крупным землетрясениям. В частности, мы вели исследования по тому району, где строился мост, соединяющий Тамань с Крымом. Рекомендации геофизиков, конечно же, были учтены при осуществлении этого уникального проекта. Хочу обязательно сказать, что все наши исследования не были бы возможны, если бы не финансовая помощь Фонда фундаментальных исследований. Он работает уже четверть века. За это время Фонд зарекомендовал себя как прекрасная организация помощи науке и ученым.

— Как влияет магнитное поле на жизнь человека? Я имею в виду работы Чижевского и его последователей? Вы этим занимаетесь?

— Отчасти. У меня скептическое отношение к этой проблеме.

— Почему?

— Есть у некоторых людей зависимость от магнитного поля. Они чувствуют начало магнитных бурь, изменений поля, давления и так далее. Это связано, в частности, с потоками крови в организме. Но это незначительные влияния изменений магнитного поля по сравнению, к примеру, с воздействием его на атмосферу, на чистоту воздуха, на воду. Однако я не исключаю, что есть воздействие на физиологию живых организмов, и это надо изучать. Но влияние "Космоса", как это представляют многие, не следует преувеличивать. Это скорее психологическая проблема.

— Нас преследуют разнообразные аномальные явления. Их стало больше в последние годы?

— Сложный вопрос… На мой взгляд, точных данных пока нет, не накоплено. А потому мы говорим пока предположительно. Все, что происходит на Земле, связано с Солнцем, а оно сейчас весьма активное. Идут глобальные изменения на планете, не за всем мы способны уследить, хотя информации получаем очень много. Настолько, что даже не успеваем ее обрабатывать. Но это нужно делать, иначе мы не сможем не только прогнозировать катастрофы, но и бороться с ними. А это главная задача нашей науки…

Только факты: "Академик К. Кондратьев: В конце ХХ века человечество вступило в такой период своего развития, когда обретает черты реальности предсказание великого русского естествоиспытателя В. И. Вернадского о том, что хозяйственная деятельность человека становится геологической силой, способной изменить мир, поставив его на грань глобальной экологической катастрофы. Именно это и определяет исключительную актуальность проблем глобальной экологии и выдвижение политической концепции приоритета общечеловеческих ценностей".

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