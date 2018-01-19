У кошек тоже бывает Альцгеймер

Плохое питание и одиночество вредны не только для людей. Эти факторы могут повлиять на развитие у кошек старческого слабоумия, подобного болезни Альцгеймера.

Изучая этот недуг у домашних любимцев, ученые надеются найти способы лечения для человека. Эксперты, в частности, исследуют белок, который играет важную роль в процессах старения.

Наши

Мурки,

Васьки

и Барсики

так же, как и люди подвержены старческому слабоумию. Такое заключение было сделано после длительного изучения структуры мозга у домашних кошек.

Читайте также:

Почему вас царапает кошка

Кошачьи поцелуи и прочие нежности: как на самом деле относится к вам ваша кошка

Чем страшна черная кошка?

Кошачья форма болезни Альгеймера

Учёные из университетов Эдинбурга, Св. Андрюса, Бристоля и Калифорнии идентифицировали ключевой белок, концентрация которого с возрастом увеличивается в клетках кошачьего головного мозга и вызывает ухудшение мозговой деятельности.

Исследователи уже назвали заболевание "кошачьей формой болезни Альцгеймера" из-за сходства симптомов с болезнью человека, приводящей к деградации мозга.

"Человеческая" болезнь Альцгеймера прогрессирует по вине небольших белковых молекул, которые формируют бляшки в головном мозге. Эти бляшки постепенно нарушают нормальную мозговую деятельность. В результате, это приводит к

потере памяти

и постепенному угасанию умственных способностей.

По мнению ученых, присутствие этого белка в нервных клетках мозга кошек доказывает, что эти животные подвержены схожему по своей симптоматике и последствиям заболеванию.

Работа с кошками, которые, по мнению ряда специалистов, являются наиболее удобными объектами при изучении мозговой деятельности, поможет раскрыть суть старческого слабоумия и позволит разработать эффективное лечение не только для наших пушистых друзей, но для людей.

"Обнаруженный нами белок играет важную роль в процессах старении у кошек. Мы давно подозревали, что у некоторых кошек в старости развивается слабоумие, однако лишь сегодня можно с полной уверенностью сказать об идентичности причин, вызывающих старческое слабоумие у кошек и людей", — рассказал в интервью Sciencedaily доктор Даниэль Ганн-Мо, из Королевского Университета в Эдинбурге.

На кошках тестируют лекарства и диеты против болезни Альгеймера

Более короткая, по сравнению с людьми, продолжительность жизни кошек позволяет исследователям быстрее оценивать эффекты лекарств и диет, предписанных для борьбы с этой серьёзной болезнью. Используя кошек в качестве модельных объектов, учёные надеются спасти тысячи людей пожилого возраста, предрасположенных к болезни Альцгеймера.

Как и у людей, вероятность развития слабоумия соотносится с возрастом. Это заболевание развивается у 28 процентов кошек в возрасте 11-14 лет, а к 15 годам от него страдает, как минимум, половина этих домашних любимцев.

До сих пор точно не установлены причины развития старческого слабоумия. Считается, что болезнь прогрессирует при совокупном действии ряда факторов: плохой диеты, отсутствия умственного напряжения и одиночества.

Эксперты полагают, что наилучший способ спасти своего пушистого друга от "кошачьей" болезни Альцгеймера — это обогащённая витаминами диета и постоянное внимание со стороны хозяина. Специалисты советуют не оставлять без внимания ваших питомцев!

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.