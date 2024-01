Your browser does not support the audio element.

Появление в общественных местах: торговых центрах, МФЦ, парках, метро, — общедоступных зарядных станций для телефонов значительно облегчило жизнь пользователям, позволив восполнять энергию гаджетов до возвращения домой. Но хакеры не дремлют, и высокотехнологичное удобство порой превращается в серьёзную угрозу персональным данным.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0