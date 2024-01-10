Мошенники могут получить доступ к гаджету через общественные зарядки

4:33 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Появление в общественных местах: торговых центрах, МФЦ, парках, метро, — общедоступных зарядных станций для телефонов значительно облегчило жизнь пользователям, позволив восполнять энергию гаджетов до возвращения домой. Но хакеры не дремлют, и высокотехнологичное удобство порой превращается в серьёзную угрозу персональным данным.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0

Как предупреждают эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, злоумышленники могут использовать общественную зарядную стойку, чтобы скачивать с телефонов пользователей ценную информацию для шантажа (например, компрометирующие фотографии) или заражать гаджеты компьютерными вирусами и программами для слежки. Аналогичное предупреждение ранее делали представители ФБР США.

"Когда вы через кабель подключаете смартфон к компьютеру, вы можете передать на него […] данные. Вредоносные зарядные устройства могут сделать то же самое. При наличии каких-либо уязвимостей в программном обеспечении USB телефона хакеры могут получить полный контроль над подключенным телефоном", — сообщили представители пресс-службы компании Avast.

Чтобы осуществить задуманное, хакерам достаточно вскрыть зарядную станцию и встроить в USB-порты устройства для взлома или подменить безопасные разъёмы на специально подготовленные. В роли "троянского коня" может выступить и с виду безобидный USB-кабель, "случайно" брошенный возле зарядной станции, который как нельзя кстати окажется под рукой в случае, если прохожий забыл дома собственную зарядку.

Аналогичным образом телефон может быть взломан через пауэрбанк. Поэтому доверять стоит лишь устройству от известной компании, собственноручно купленному в специализированном магазине. Не рекомендуется пользоваться чужими пауэрбанками, приобретать их в ходе подозрительных бесплатных рекламных акций или с рук у незнакомцев. С осторожностью следует относиться к устройствам, которые могут предложить для подзарядки в общественном месте, например, в кафе.

Интересно, что сбором пользовательских данных могут заниматься не только преступники, но и недобросовестные компании — владельцы зарядных станций. Последним личная информация хозяев телефонов нужна для анализа и продажи рекламодателям.

Каким правилам стоит следовать, если не хочется стать жертвой манипуляций киберпреступников?

По возможности использовать только личное зарядное устройство. Если необходимо зарядить телефон в общественном месте, лучше найти обычную электрическую розетку — с её помощью похитить данные невозможно.

При необходимости воспользоваться общественной зарядной станцией лучше найти стойку в более "проверенном" месте — крупном торговом центре, на вокзале, в аэропорту и т. п.

Отключать гаджет (смартфон, планшет, ноутбук) перед подключением к зарядной стойке в общественном месте.

Использовать для подзарядки вне дома специальный USB-кабель без функции передачи данных. В обычных кабелях за неё отвечают сразу два провода из четырёх, из-за чего такие приспособления могут послужить невольным орудием для кражи персональной информации.

Не использовать для зарядки устройства USB-кабель, подобранный на улице или взятый у незнакомого человека.

Не использовать общественную зарядку, если при подключении к ней возникает "тревожный звоночек": гаджет сообщает о поступившем запросе на установку программы или включение USB-порта в доверенные устройства. Рекомендуется внимательно следить за уведомлениями телефона и при подключении к зарядной станции выбирать функцию "Только зарядка".

Важно помнить и общие принципы защиты персональных данных в виртуальном мире:

Установить антивирус и регулярно обновлять его.

Запретить в настройках безопасности гаджета установку программного обеспечения (ПО) откуда-либо, кроме официальных магазинов приложений.

История развития технологий учит нас, что почти у каждого современного удобства существует и "обратная сторона медали". Поэтому, радуясь новым достижениям инженеров и ученых, не стоит забывать, что благами цивилизации готовы с удовольствием пользоваться не только обычные люди, но и индивиды с нечистой совестью.

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