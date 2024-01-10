Появление в общественных местах: торговых центрах, МФЦ, парках, метро, — общедоступных зарядных станций для телефонов значительно облегчило жизнь пользователям, позволив восполнять энергию гаджетов до возвращения домой. Но хакеры не дремлют, и высокотехнологичное удобство порой превращается в серьёзную угрозу персональным данным.
Как предупреждают эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, злоумышленники могут использовать общественную зарядную стойку, чтобы скачивать с телефонов пользователей ценную информацию для шантажа (например, компрометирующие фотографии) или заражать гаджеты компьютерными вирусами и программами для слежки. Аналогичное предупреждение ранее делали представители ФБР США.
"Когда вы через кабель подключаете смартфон к компьютеру, вы можете передать на него […] данные. Вредоносные зарядные устройства могут сделать то же самое. При наличии каких-либо уязвимостей в программном обеспечении USB телефона хакеры могут получить полный контроль над подключенным телефоном", — сообщили представители пресс-службы компании Avast.
Чтобы осуществить задуманное, хакерам достаточно вскрыть зарядную станцию и встроить в USB-порты устройства для взлома или подменить безопасные разъёмы на специально подготовленные. В роли "троянского коня" может выступить и с виду безобидный USB-кабель, "случайно" брошенный возле зарядной станции, который как нельзя кстати окажется под рукой в случае, если прохожий забыл дома собственную зарядку.
Аналогичным образом телефон может быть взломан через пауэрбанк. Поэтому доверять стоит лишь устройству от известной компании, собственноручно купленному в специализированном магазине. Не рекомендуется пользоваться чужими пауэрбанками, приобретать их в ходе подозрительных бесплатных рекламных акций или с рук у незнакомцев. С осторожностью следует относиться к устройствам, которые могут предложить для подзарядки в общественном месте, например, в кафе.
Интересно, что сбором пользовательских данных могут заниматься не только преступники, но и недобросовестные компании — владельцы зарядных станций. Последним личная информация хозяев телефонов нужна для анализа и продажи рекламодателям.
Каким правилам стоит следовать, если не хочется стать жертвой манипуляций киберпреступников?
Важно помнить и общие принципы защиты персональных данных в виртуальном мире:
История развития технологий учит нас, что почти у каждого современного удобства существует и "обратная сторона медали". Поэтому, радуясь новым достижениям инженеров и ученых, не стоит забывать, что благами цивилизации готовы с удовольствием пользоваться не только обычные люди, но и индивиды с нечистой совестью.
Сомнения в перспективах американской валюты и рост госдолга побуждает другие страны вывозить своё золото из банков США, говорится в материале Baijiahao.