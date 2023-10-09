Разноцветные животные: красота или способ выжить

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От голубого, желтого и красного мандрила до пантерового хамелеона — природа устраивает настоящий парад ярких и великолепных животных. Однако, почему животные обладают таким разнообразием цветов? И как им это удается? Их методы удивительны и многообразны. Возьмем, к примеру, мандрила, чья ярко-синяя морда создается благодаря аккуратной организации коллагеновых волокон, способных отражать свет. В то время как хамелеоны создают свою меняющуюся радужную кожу с использованием нанокристаллов.

Фото: openverse

Почему животные так ярко окрашены? Многие из них предоставляют подсказки, которые могут помочь нам понять, почему у них такая разноцветная окраска. Исследования, опубликованные в 2022 году, показали, что ярко окрашенные виды наземных позвоночных можно обобщить в две категории. У потомков ночных животных яркие цвета могут служить сигналом хищникам о наличии яда, и они становятся менее привлекательными целями для ужинов — это явление известно как апосематизм. Это связано с их ночной активностью, когда яркие цвета помогают отпугивать возможных хищников в тот момент, когда эти животные бессильны и уязвимы днем.

"Предупреждающие сигналы могут развиваться даже у видов, которые не видят цвета, или даже у тех, у кого нет глаз, потому что они передают сигналы другим видам, способным видеть цвета, таким как птицы и рыбы", — считает профессор экологии и эволюционной биологии Джон Дж. Винс.

С другой стороны, потомки дневных животных, таких как некоторые птицы, используют цвет для привлечения партнеров.

"Цвет, а точнее, цветовые узоры, используются для того, чтобы отличить один вид от другого. Потому что, если вы мужчина или женщина и спариваетесь с неправильным видом, это упущенная возможность", — Джон Дж. Винс.

Когда речь идет о птицах, разнообразие цветов в брачных ритуалах может объяснить, почему множество видов птиц представляют захватывающие шоу. Например, райская птица Вильсона может похвастаться красными, синими и желтыми оттенками, яркими даже на фоне лесной подстилки. Когда самец привлекает внимание самки, он демонстрирует свой козырь — диск переливающихся изумрудных перьев. Другим ярким примером является райский танагер, который почти комично раскрашен в бирюзовые, красные, оранжевые и темно-синие пятна.

Каким образом животные создают такие разнообразные цвета? Это возможно благодаря микроскопическим инженерным решениям. Цвет можно получить через использование пигментов, которые поглощают свет определенных длин волн и отражают остальной спектр. А также через наноструктуры, которые усиливают отражение определенных длин волн, создавая цветовые эффекты. Иногда цвета создаются комбинацией пигментов и наноструктур. Это разнообразие форм, размеров и расположений наноструктур, которые открывают почти безграничные возможности для создания ярких цветов в природе.

Понимание того, как животные создают цвета, может вдохновить нас на создание более сложных материалов, таких как экраны для телевизоров и телефонов. В конечном итоге, животный мир предоставляет бесконечное вдохновение и удивительные уроки природы, которые мы можем применить в нашей технологии и искусстве.

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