За историю наблюдений учёные разоблачили множество мифов и "находок" на Марсе

4:40 Your browser does not support the audio element. Наука

На протяжении веков люди наблюдали странные явления на поверхности Марса. Возможно, это происходит из-за близкого расположения Марса и возможности тщательного изучения его поверхности. В любом случае, люди снова и снова были обмануты своим собственным воображением. От ужасающих гуманоидных фигур до цветов и следов животных — вот некоторые из самых известных оптических иллюзий, которые люди видели на Красной планете.

Фото: openverse

1. Земля и море на Марсе

В 1784 году известный британский астроном сэр Уильям Гершель высказал удивительное предположение о Марсе. Он считал, что темные области на поверхности Марса представляют собой океаны, в то время как более светлые области являются сушей. Гершель также предположил, что Марс населен разумными существами, и по мнению НАСА, эти существа, возможно, наслаждаются условиями, подобными нашим. Теория Гершеля доминировала в астрономии на протяжении столетия, но другие астрономы начали указывать на ошибки и неточности в его исследовании. К счастью для Гершеля, его другие значительные достижения в астрономии, включая создание двух мощных обсерваторий, оставили его имя в истории, несмотря на неточность его теории о марсианах.

2. "Каналы" Марса

В 1877 году, во время близкого сближения Марса с Землей, итальянский астроном Джованни Скиапарелли наблюдал бороздки на поверхности Красной планеты через свой телескоп. Он использовал итальянское слово "canali", что переводится на английский как "каналы", чтобы обозначить эти структуры. Это привело многих в англоязычном мире к неверному убеждению, что на Марсе существовала разумная жизнь, которая построила систему водных путей.

Однако в начале ХХ века эта теория была опровергнута. Оказалось, что "каналы" на Марсе были всего лишь оптической иллюзией. При наблюдении через некачественные телескопы точечные объекты, такие как горы и кратеры Марса, казались соединёнными прямыми линиями. Более тщательные наблюдения и спектроскопический анализ света, исходящего от Марса, показали, что на его поверхности отсутствует вода, что дополнительно опровергло существование "каналов".

3. Минеральные "ледяные цветы"

Эти изящные минеральные образования очень напоминают растительность, которую можно наблюдать на современном Марсе. Этот вид месторождений полезных ископаемых встречается на Марсе довольно часто и является результатом взаимодействия древних водных процессов с древними горными породами. Тем не менее, согласно утверждению исследователей НАСА, редко можно найти отложения, которые настолько сильно напоминают цветы.

4. Марсианские "следы животных"

Бывало ли так, что инопланетные существа скитались по поверхности Марса, оставляя окаменелые следы в камнях? В 2018 году один исследователь сделал это предположение, указывая на изображения структур, напоминающих следы, каждая из которых была размером с рисовое зернышко и пересекала марсианскую скалу. Но исследователи НАСА быстро опровергли эти утверждения, объясняя, что подобные формации встречаются на Земле в районах, где соли концентрируются в водных местах, например, в испаряющихся озерах. Присутствие таких признаков на Марсе скорее свидетельствует о прошлых реках и озерах на Красной планете, но они до сих пор не предоставляют доказательств того, что живые существа когда-либо населяли её поверхность.

5. "Марсианский человек"

В 2007 году марсоход Spirit зафиксировал удивительное зрелище в своем местонахождении на Красной планете: что-то, что напоминало человека, стоящего на коленях в молитве, на плато, называемом Хоум-Плейт. Это плато находится внутри кратера Гусева, который находится внутри хребта Колумбийских холмов. Однако, следует отметить, что "человек" на данном изображении на самом деле представляет собой всего лишь камень. Психологический эффект парейдолии обуславливает наше восприятие, превращая случайные формы в что-то узнаваемое, в данном случае — в человеческую форму.

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Странные объекты, найденные на Марсе.