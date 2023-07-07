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Анастасия Жукова

Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию

5:35
Наука » Экология » Человек

Налегание на белок традиционно ассоциируется с диетой профессионального спортсмена, наращивающего мышечную массу. Однако похоже, что белки способны помочь нам не только обзавестись красивым рельефом, но и справиться с психическими расстройствами.

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В необычном исследовании, организованном Базельским университетом (Швейцария), приняли участие 97 подростков-спортсменов из олимпийских школ. В ходе 10-месячных научных изысканий ученые пытались выяснить: можно ли по потреблению человеком питательных веществ предсказать развитие у него симптомов депрессии в будущем?

Перед началом эксперимента и по его итогам подростки прошли психологическое тестирование. Спустя три месяца после начала эксперимента спортсмены предоставили учёным отчёты о своём питании: подробное описание всей принятой пищи в течение трёх дней (двух рабочих и одного выходного).

Необычный опрос позволил сформировать представление о средних особенностях рациона подростков, точно подсчитать энергетическую ценность пищи и оценить разнообразие потребляемых спортсменами питательных веществ. Стандартные тесты питания, в которых человек просто указывает частоту потребления продуктов, предложенных в списке, таких разнообразных возможностей не дают и грозят погрешностями.

Результаты исследования оказались неожиданными: при увеличении количества потребляемого белка подростки лучше справлялись с депрессией!

В начале исследования хотя бы от умеренных симптомов депрессии страдали 13,9% испытуемых. К финалу эксперимента это число снизилось до 11,4%. Иными словами, за период меньший, чем год, от психологических проблем успешно избавились двое из 11 человек. Опираясь на данные о питании, учёные связали снижение уровня депрессии среди подростков с тем, что молодые спортсмены начали активно налегать на белок.

Первоначальные ожидания не оправдались

Результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Psychology of Sport and Exercise, лишь частично совпали с ожиданиями исследователей: изначально учёные предполагали, что победе над депрессией будет предшествовать повышенное потребление не только белков, но и углеводов и полиненасыщенных жирных кислот (примером которых служит Омега-3). В то же время увеличение в рационе доли жиров и сахара, согласно гипотезам, должно было служить "звоночком" для усугубления симптомов депрессии в будущем.

 

Однако ожидания не оправдались: прямая связь с уровнем депрессии обнаружилась только у количества потребляемого белка. Объём остальных питательных веществ в рационе никак не соотносился с изменениями в психологическом состоянии подростков — хотя те, например, потребляли сахар в количествах выше установленной нормы, а вот пищу с жирными кислотами, наоборот, "недоедали".

Болезни от еды и лечение едой

В современном научном сообществе роли питания в борьбе с расстройствами психики уделяется особое внимание. Например, по результатам других исследований было установлено, что такие серьёзные психические заболевания, как шизофрения, биполярное расстройство и клиническая депрессия, часто развиваются на фоне потребления более калорийной и менее питательной еды.

Поставленный швейцарцами эксперимент — важный вклад в развивающуюся научную область, где психология и психиатрия причудливым образом переплетаются с диетологией. Достижения в этой сфере могут помочь смягчать симптомы психических отклонений доступным и простым способом — при помощи изменения рациона, что пригодится и тем же профессиональным спортсменам, чья психика в процессе тренировок подвергается существенным нагрузкам.

Общие рекомендации

Разумеется, спешить не следует: чтобы прийти к окончательным выводам о благотворном влиянии белков на психику, необходимы дополнительные исследования — более масштабные и углублённые. Текущий эксперимент можно считать лишь предварительным из-за различных ограничений: в числе прочего, оценка рациона в его ходе производилась лишь один раз, поэтому швейцарское исследование может не учитывать изменения, которые происходили в диете подростков на протяжении всех 10 месяцев.

Задача будущих изысканий в данной области — заполнить пробелы в уже проделанной работе и сделать окончательный вывод об эффекте, который потребление белков оказывает на ментальное здоровье человека.

 

Так что торопиться и заполнять рацион бесчисленным множеством белковых продуктов пока не стоит. Однако заботиться о том, чтобы количество потребляемого белка соответствовало установленным нормам, важно всегда. Разнообразие источников белка огромно: помимо привычных мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов, протеины содержатся и в менее "стандартных" блюдах: например, бобовых, орехах и сыре тофу. Запасаемся угощением на свой вкус и ждём подтверждения результатов швейцарского эксперимента! 

…По крайней мере, теперь понятно, почему на мордах хищных зверей мы нередко можем видеть подобие улыбки.

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Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы депрессия правильное питание
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