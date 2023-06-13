Тайны "Титаника" поможет раскрыть 3D-модель

4:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Несомненно, затонувший 15 апреля 1912 года "Титаник" остается самым известным кораблекрушением в истории. С момента обнаружения его обломков в 1985 году прилежные исследователи неустанно изучают останки, надеясь получить ценные сведения о злополучном лайнере класса люкс и его трагической гибели.

Фото: https://b1.m24.ru/c/1360583.580xp.jpg

Однако изучение затонувшего корабля сопряжено с определенными трудностями, особенно когда он лежит под океанскими глубинами. Может показаться очевидным, что, учитывая значительное прошедшее время, решение должно было быть найдено раньше, но на самом деле все далеко не так просто.

Вода, особенно мутная, достигающая глубины 4 км на дне океана, мешает свету, искажая изображения и погружая область вокруг затонувшего "Титаника" в бездонную тьму. Хотя отдельные части затонувшего корабля были сфотографированы, засняты и освещены со значительными подробностями, получить полное изображение всего судна в высоком разрешении до сих пор не удавалось.

Так было до сих пор

Недавно исследователи представили первый полный цифровой снимок "Титаника", позволяющий увидеть все судно целиком, как если бы вода отсутствовала, за исключением частей, погребенных в глубоководном иле. Названное "цифровым двойником", это полномасштабное трехмерное изображение охватывает как внутреннюю, так и внешнюю часть корабля, обеспечивая беспрецедентный уровень детализации обломков.

Паркс Стивенсон, аналитик по Титанику, в статье на BBC News заявил, что эта модель знаменует собой значительный шаг в направлении доказательного исследования Титаника, выходящего за рамки простых спекуляций.

Новаторское сканирование стало возможным благодаря сотрудничеству между компанией Magellan Ltd., занимающейся глубоководным картографированием, и Atlantic Productions, создателями документального фильма о процессе сканирования "Титаника". Более 200 часов было посвящено тщательному сканированию двумя дистанционно управляемыми аппаратами, названными Ромео и Джульетта (увы, не Джек и Роза), которые запечатлели каждый уголок обломков, включая две половины разделенного корабля и окружающее поле обломков. В конечном итоге более 700 000 изображений были тщательно скомбинированы для создания этой инновационной 3D-модели.

Новая эра

Этот подвиг, совершенный благодаря пятилетнему технологическому прогрессу, предвещает наступление эры, когда будет открыто точное состояние затонувшего корабля, и все историческое место будет тщательно отображено на карте, превосходя все предыдущие уровни детализации, как говорится в пресс-релизе Atlantic Productions.

Уровень четкости сканирования просто поразителен. Оно позволяет разглядеть такие мельчайшие детали, как отдельные туфли, нераспечатанные бутылки шампанского и даже серийный номер на пропеллере.

Помимо того, что цифровой двойник предоставляет исследователям беспрепятственный обзор для изучения затонувшего судна, он служит для сохранения объекта в его нынешнем состоянии. Известно, что подводная среда постепенно разрушает затонувшие корабли, и хотя "Титаник" пока остается доступным, его сохранность ограничена. Следовательно, часть бесценной информации, хранящейся на нем в настоящее время, неизбежно исчезнет в анналах времени. Однако благодаря созданию скана, даже если эти детали будут утеряны в реальности, они сохранятся в цифровой форме для изучения в будущем.

"Титаник" остается богатым источником исторических данных, и это сканирование знаменует собой значительный шаг в раскрытии дальнейших резервов информации и понимания.

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