Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Тайны "Титаника" поможет раскрыть 3D-модель

4:04
Наука

Несомненно, затонувший 15 апреля 1912 года "Титаник" остается самым известным кораблекрушением в истории. С момента обнаружения его обломков в 1985 году прилежные исследователи неустанно изучают останки, надеясь получить ценные сведения о злополучном лайнере класса люкс и его трагической гибели.

Тайны "Титаника" поможет раскрыть 3D-модель
Фото: https://b1.m24.ru/c/1360583.580xp.jpg

Однако изучение затонувшего корабля сопряжено с определенными трудностями, особенно когда он лежит под океанскими глубинами. Может показаться очевидным, что, учитывая значительное прошедшее время, решение должно было быть найдено раньше, но на самом деле все далеко не так просто.

Вода, особенно мутная, достигающая глубины 4 км на дне океана, мешает свету, искажая изображения и погружая область вокруг затонувшего "Титаника" в бездонную тьму. Хотя отдельные части затонувшего корабля были сфотографированы, засняты и освещены со значительными подробностями, получить полное изображение всего судна в высоком разрешении до сих пор не удавалось.

Так было до сих пор

Недавно исследователи представили первый полный цифровой снимок "Титаника", позволяющий увидеть все судно целиком, как если бы вода отсутствовала, за исключением частей, погребенных в глубоководном иле. Названное "цифровым двойником", это полномасштабное трехмерное изображение охватывает как внутреннюю, так и внешнюю часть корабля, обеспечивая беспрецедентный уровень детализации обломков.

Паркс Стивенсон, аналитик по Титанику, в статье на BBC News заявил, что эта модель знаменует собой значительный шаг в направлении доказательного исследования Титаника, выходящего за рамки простых спекуляций.

Новаторское сканирование стало возможным благодаря сотрудничеству между компанией Magellan Ltd., занимающейся глубоководным картографированием, и Atlantic Productions, создателями документального фильма о процессе сканирования "Титаника". Более 200 часов было посвящено тщательному сканированию двумя дистанционно управляемыми аппаратами, названными Ромео и Джульетта (увы, не Джек и Роза), которые запечатлели каждый уголок обломков, включая две половины разделенного корабля и окружающее поле обломков. В конечном итоге более 700 000 изображений были тщательно скомбинированы для создания этой инновационной 3D-модели.

Новая эра

Этот подвиг, совершенный благодаря пятилетнему технологическому прогрессу, предвещает наступление эры, когда будет открыто точное состояние затонувшего корабля, и все историческое место будет тщательно отображено на карте, превосходя все предыдущие уровни детализации, как говорится в пресс-релизе Atlantic Productions.

Уровень четкости сканирования просто поразителен. Оно позволяет разглядеть такие мельчайшие детали, как отдельные туфли, нераспечатанные бутылки шампанского и даже серийный номер на пропеллере.

Помимо того, что цифровой двойник предоставляет исследователям беспрепятственный обзор для изучения затонувшего судна, он служит для сохранения объекта в его нынешнем состоянии. Известно, что подводная среда постепенно разрушает затонувшие корабли, и хотя "Титаник" пока остается доступным, его сохранность ограничена. Следовательно, часть бесценной информации, хранящейся на нем в настоящее время, неизбежно исчезнет в анналах времени. Однако благодаря созданию скана, даже если эти детали будут утеряны в реальности, они сохранятся в цифровой форме для изучения в будущем.

"Титаник" остается богатым источником исторических данных, и это сканирование знаменует собой значительный шаг в раскрытии дальнейших резервов информации и понимания.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Главное о «Титанике» 110 лет спустя: история лайнера
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы история
Новости
В Совфеде прокомментировали призывы Запада убивать россиян
ЕС готовит реформу миграционного законодательства: беженцев распределят по Европе
Писательница Арбатова рассказала, почему певица РФ Алла Пугачёва никогда не станет иноагентом
Макрон "сразил" президента ЮАР просьбой пустить его на саммит БРИКС
Иван Охлобыстин заявил, что критикующие СВО российские артисты — предатели, которые не меняются
Mash: у народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной диагностировали сердечную недостаточность
Жительницу Екатеринбурга, угрожавшую сжечь квартиру с детьми, отравили в психбольницу
В ходе СВО погиб многократный чемпион мира по пауэрлифтингу
Британский генерал Ширрефф констатировал неготовность НАТО к конфликту с Россией
Эксперт назвал самые опасные районы Стамбула, в которые россиянам лучше не заходить
Популярное
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака
Онколог назвал семь самых опасных видов рака
Пожилым нельзя: от каких супов стоит отказаться людям в возрасте
Названы симптомы приближающихся рака и инсульта
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Про что молчит на новом видеоролике Буданов?
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
"Это не стоит того": Турция рискует остаться с пустыми отелями
"Это не стоит того": Турция рискует остаться с пустыми отелями
Последние материалы
ЕС готовит реформу миграционного законодательства: беженцев распределят по Европе
Писательница Арбатова рассказала, почему певица РФ Алла Пугачёва никогда не станет иноагентом
Макрон "сразил" президента ЮАР просьбой пустить его на саммит БРИКС
Иван Охлобыстин заявил, что критикующие СВО российские артисты — предатели, которые не меняются
Mash: у народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной диагностировали сердечную недостаточность
Жительницу Екатеринбурга, угрожавшую сжечь квартиру с детьми, отравили в психбольницу
В ходе СВО погиб многократный чемпион мира по пауэрлифтингу
Тайны "Титаника" поможет раскрыть 3D-модель
Британский генерал Ширрефф констатировал неготовность НАТО к конфликту с Россией
Эксперт назвал самые опасные районы Стамбула, в которые россиянам лучше не заходить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников