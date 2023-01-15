Травля на службе делает людей конспирологами

Учёные из Ноттингемского университета (Англия) и Парижского университета Нантер (Франция) провели исследование, показавшее, что одной из причин формирования конспирологического мышления является травля на рабочем месте.
Люди, которые сталкиваются с издевательствами со стороны босса или коллег, больше склонны верить в различные теории заговоров, так как у них возникает паранойя. Выводы исследователей были опубликованы в Social Psychology.
Теории заговоров могут быть связаны со многими вещами.
Любопытно, что зачастую конспирологическое мышление не зависит ни от образования, ни от уровня интеллекта человека. Но оно может являться следствием каких-то фактов и событий жизни. То есть человек по-своему их интерпретирует и приходит к определённым выводам конспирологического характера. И по каким-то причинам не хочет взглянуть на ситуацию под другим углом зрения.
На первом этапе в исследовании приняли участие 273 человека. Среди них провели опрос, в ходе которого выяснилось, что те, кто имел опыт травли в рабочей среде, чаще страдали различными видами паранойи и верили в те или иные конспирологические теории.
Участникам второго этапа (их было 206 человек) предложили просто представить себе, что над кем-то другим издеваются на работе или, напротив, относятся положительно. Опросы показали, что те, кто воображал ситуации травли, охотнее верили и в теории заговоров. Ведь травля — это тоже в какой-то мере заговор против одного из сотрудников.
Руководитель проекта, доцент кафедры социальной психологии Ноттингемского университета, доктор Дэниел Джолли, комментирует:
"Опыт травли может значительно повлиять на жертву во многих отношениях, при этом развитие убеждений в заговоре является ещё одним пагубным последствием. Мы считаем, что жертвы травли могут найти теории заговора привлекательными, потому что опыт запугивания подрывает точные психологические факторы, такие как бесправие, которые являются путём к развитию убеждений в заговоре".
Джолли напомнил, как много конспирологических концепций возникло во время пандемии коронавируса, в том числе в отношении вакцинации. Он заявил, что очень важно понять, как именно формируются такие убеждения. Понимание этих процессов поможет разработать инструменты, способные разорвать связь между травлей и параноидальным мироощущением.
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