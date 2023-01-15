Травля на службе делает людей конспирологами

Учёные из Ноттингемского университета (Англия) и Парижского университета Нантер (Франция) провели исследование, показавшее, что одной из причин формирования конспирологического мышления является травля на рабочем месте.

Люди, которые сталкиваются с издевательствами со стороны босса или коллег, больше склонны верить в различные теории заговоров, так как у них возникает паранойя. Выводы исследователей были опубликованы в Social Psychology.

Как становятся конспирологами?

Теории заговоров могут быть связаны со многими вещами.

Одни верят, что международные фармацевтические корпорации хотят уничтожить большую часть человечества, другие — что власти скрывают контакты с инопланетянами, третьи убеждены, что существует тайное мировое правительство, которое регулирует все финансовые потоки и провоцирует глобальные экономические кризисы.

Любопытно, что зачастую конспирологическое мышление не зависит ни от образования, ни от уровня интеллекта человека. Но оно может являться следствием каких-то фактов и событий жизни. То есть человек по-своему их интерпретирует и приходит к определённым выводам конспирологического характера. И по каким-то причинам не хочет взглянуть на ситуацию под другим углом зрения.

Достаточно представить…

На первом этапе в исследовании приняли участие 273 человека. Среди них провели опрос, в ходе которого выяснилось, что те, кто имел опыт травли в рабочей среде, чаще страдали различными видами паранойи и верили в те или иные конспирологические теории.

Участникам второго этапа (их было 206 человек) предложили просто представить себе, что над кем-то другим издеваются на работе или, напротив, относятся положительно. Опросы показали, что те, кто воображал ситуации травли, охотнее верили и в теории заговоров. Ведь травля — это тоже в какой-то мере заговор против одного из сотрудников.

Вычислить механизм и разорвать связь

Руководитель проекта, доцент кафедры социальной психологии Ноттингемского университета, доктор Дэниел Джолли, комментирует:

"Опыт травли может значительно повлиять на жертву во многих отношениях, при этом развитие убеждений в заговоре является ещё одним пагубным последствием. Мы считаем, что жертвы травли могут найти теории заговора привлекательными, потому что опыт запугивания подрывает точные психологические факторы, такие как бесправие, которые являются путём к развитию убеждений в заговоре".

Джолли напомнил, как много конспирологических концепций возникло во время пандемии коронавируса, в том числе в отношении вакцинации. Он заявил, что очень важно понять, как именно формируются такие убеждения. Понимание этих процессов поможет разработать инструменты, способные разорвать связь между травлей и параноидальным мироощущением.