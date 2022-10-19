Учёные: ряд новых открытий меняет представление о левшах и правшах

Обычным людям о левшах известно только, что у них ведущей является левая рука, а не правая, как у большинства. А вот почему это происходит, и почему левши рождаются на свет именно такими — ответить не так-то просто. Для изучения феномена "леворукости" учёные используют специальные опросники, откуда можно почерпнуть немало интересного.

Не "левши", а "неправши"

Самым известным является Эдинбургский опросник, хотя все они в сущности похожи. Суть в том, что человека спрашивают, каким образом он предпочитает выполнять различные действия, например, в какой руке держит молоток или какой рукой пишет.

При этом, у левшей обычно ведущей является не только левая рука, но и левая нога, и даже глаз. Именно поэтому в такой цене левши-футболисты — они играют на левой половине поля, и правшам из противоположной команды сложно с ними справиться.

Между тем, замечено, что довольно часто левши одинаково или почти одинаково хорошо владеют обеими руками. Просто они используют то одну, то другую руку для решения конкретных задач. Скажем, в правой руке держат ложку, а в левой мяч, и его же отбивают левой ногой. Генетик и невролог Дэниэл Гешвинд считает, что левшей следовало бы называть "неправшами", поскольку нельзя однозначно сказать, какая сторона у них ведущая.

Родовая травма или тестостерон?

Откуда же они такие берутся? Одна из гипотез, которую активно продвигали в прошлом, заключается в том, что "леворукость" — это мозговая патология, вызванная, например, родовой травмой или гормональным сбоем.

Во втором варианте предполагается, что на формирование мозга плода в материнской утробе воздействует мужской гормон — тестостерон, нарушающий развитие мозга. Именно поэтому среди представителей сильного пола левшей встречается приблизительно на четверть больше, чем среди женщин. А уровень тестостерона в организме и восприимчивость к нему могут зависеть от генетических механизмов.

В пользу "мозговой патологии", вроде бы, говорит и тот факт, что левши якобы чаще страдают некоторыми психическими и неврологическими расстройствами (такими, как шизофрения и дислексия), а также аутоиммунными заболеваниями, и продолжительность их жизни, в среднем, на семь лет меньше, чем у правшей.

Неоднозначные результаты

Нельзя, конечно, отрицать, что "эффект леворукости" напрямую связан с работой мозга и нервной системы.

Кстати, раньше считалось, что у правшей доминирует левое мозговое полушарие, а у левшей — правое. Однако, последние научные эксперименты показали, что это не совсем так — скорее, у правшей одно полушарие подавляет другое, а у левшей оба полушария функционируют согласованно. Тем не менее, это нельзя принимать за истину в последней инстанции, так как подобное заключение было сделано на основании лишь одной серии опытов, в ходе которых участники должны были нажимать на кнопку.

Выяснилось, что у левшей результаты были чуть лучше, когда они действовали правой рукой, чем у правшей, когда они использовали левую. В других же экспериментах, где проверялись вербальные способности и ориентация в пространстве, правши и левши продемонстрировали примерно одинаковые результаты по первому показателю, а по второму у правшей итоги оказались даже немного выше.

Данных пока не хватает

Вероятнее всего, "леворукость" в какой-то мере связана с наследственностью, так как замечено, что дети родителей-левшей нередко тоже рождаются левшами. Также в парах близнецов оба с большой вероятностью оказываются левшами.

Эксперты по ДНК пытались выявить гены, ответственные за "леворукость", однако, хотя в ходе исследований действительно были обнаружены небольшие генетические отличия между правшами и левшами, определить, на что именно они влияют, пока не удалось.

Социологический анализ, проведённый в Британии, показал, что левшей больше всего среди родившихся с пониженной массой тела, близнецов и женщин, появившихся на свет в летние месяцы года. Если же говорить о мужчинах, то левшей больше оказалось среди тех, кого в младенчестве не кормили грудью. Также до 1970 года доля левшей среди населения почему-то постоянно возрастала.

Специалисты допускают, что на количество левшей влияют также среда и воспитание. Дело в том, что во многих культурах к левой стороне относятся негативно. Например, христиане ассоциируют левую руку с дьяволом, а мусульмане считают её "нечистой". Даже в русском языке существуют такие понятия, как "встать с левой ноги", "использовать левые пути". В Советском Союзе "леворуких" детей было принято переучивать, так как мир "заточен" под правшей. Хотя, сейчас даже компьютерную мышь можно настроить под левшу.

Достоверно можно судить лишь о том, что левши и впрямь имеют некие физиологические отличия от правшей, которые заключаются не только в выраженной "леворукости", но прежде всего в функционировании мозга. Однако, учёные пока ещё не так много знают о самом мозге, так что более точные выводы ещё впереди.