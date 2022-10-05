Военный оптик рассказал о природе световых столбов по всей РФ: это не "Пересвет"

Ночью, с 4 на 5 сентября, в ряде городов России были замечены столбы белого и жёлтого цвета, вызвавшие бурю обсуждений и версий в социальных сетях.

Столбы наблюдали:

в Белгородской области,

под Москвой,

в Омске (по некоторым данным, фотографии оттуда — старые),

в Мурманске (большинство фотографий — зимние).

Российские пользователи начали массово выдвигать версии о причинах столь неординарного явления, основными из которых стали:

Природное, атмосферное явление "световые (солнечные, лунные) столбы.

Работа боевых лазерных комплексов "Пересвет" по спутникам США и стран НАТО.

Включение зенитных или иных особо мощных прожекторов.

Свет от теплиц, стадионов, других гражданских объектов.

Попытка отвлечь (напугать) украинцев или руководство НАТО с помощью "вброса через медиа".

Попытка отвлечь россиян столь неординарной темой от ситуации на фронте.

Якобы "прожектора Судного дня" над открывшимися шахтами РВСН.

Мистические и религиозные версии.

Кроме того, пользователи соцсетей упражнялись в юморе, предполагая, что:

"это свет от китайского лазерного фонарика, который "добивает до МКС"; кто-то направил на "финку НКВД, рекламой которой задолбали весь ВКонтакте"; "это редкое природное явление, которое мы будем теперь видеть чаще благодаря военным"; "это РФ рассылает повестки марсианам, чтоб услышали зов бить [врагов]" и так далее.

Многим хотелось бы, чтобы это была работа "Пересветов"

В итоге менее впечатлительные и более склонные к анализу пользователи выяснили: для России такие явления не впервой. Это так называемые световые (другие варианты — лунные, солнечные) столбы.

Такое оптическое явление возникает "в очень холодной атмосфере, когда плоские кристаллы льда формируются близко к земле, отражают естественный и искусственный свет колоннами, простирающимися в небо".

"Конечно, многим — особенно на фоне происходящих событий и общей тревожности, хотелось бы, чтобы это была работа "Пересветов", которыми "мы покажем кузькину мать на новых принципах". Но это не "Пересветы", это действительно световые столбы, которые часты на севере России, да и в центральной (России. — Прим. ред.) случаются", — рассказал Pravda.Ru военный учёный-оптик Илья Сорокин.

Эксперт объяснил, что, судя по открытым данным и заявлениям Минобороны РФ, "Пересветы" нужны для того, чтобы "прикрывать" пусковые стратегических ядерных сил — что шахты с ракетами, мобильные комплексы на марше. Они действительно могут слепить спутники-разведчики и боевые спутники противника на высотах до 1500 км, слепить беспилотники и авиацию, оптические системы ракет.

"Я не владею закрытой информацией о ТТХ "Пересветов", но они нужны были бы, чтобы прикрыть пуски ядерных ракет, либо ослепить группировку спутников противника для какого-то манёвра. При этом использовать лазеры в дождь и туман — та ещё история, не уверен, что это было бы максимально эффективно. Исходя из открытой информации я думаю, что они могут слепить и сжигать объекты в хорошую погоду, либо на подлёте, близко", — добавил военный оптик.

"Свет от теплиц более рассеянный, это скорее не луч был бы, а "баобаб", с толстым "стволом". Мистику в расчёт не берём, шахты "Судного дня" подсвечиваются только в дрянной фантастике и боевиках, что касается отвлечения народа или медиа-игр — не мой профиль", считает эксперт.

Илья Сорокин добавил, что, по его мнению, "люди увидели редкое и красивое явление, это наложилось на идущий военный конфликт, появились "боевые версии", и дальше уже "толпа взяла информационный повод на руки и понесла по социальным сетям", раскручивая его, обсуждая и дополняя.

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