Роман Вильфанд: Лето продолжается. Купальный сезон тоже

В понедельник, 8 августа, российские пользователи интернета активно обсуждали появившиеся на ряде сайтов сообщения от неназванных синоптиков, "рассказавших" о грядущих погодных аномалиях:

температурных качелях,

залповых ливнях и грозах,

ветрах, переходящих чуть ли не в шторм,

и прочих катаклизмах.

Как отметил в интервью Pravda.Ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, читателям, которые вынуждены анализировать подобную информацию, остаётся только посочувствовать:

"Если говорить серьёзно, то в настоящее время не существует методов долгосрочных прогнозов экстремальных событий. Надёжных методов. А фантазий очень много. И потому не стоит верить сообщениям разных "анонимных источников". В обыденной жизни, и просто в информационной среде всегда нужно понимать степень правдоподобия", — пояснил метеоролог.

По его словам, "вдолгую" прогнозы погоды специалистами не делаются. Максимум, что может быть — прогноз наиболее вероятного сценария. Так что все разговоры про грядущую "безумную осень" — просто чьи-то фантазии. Не более.

Август ещё порадует летним теплом

Что же касается августа месяца, то его оставшаяся часть будет по-летнему тёплой:

— Сейчас над европейской территорией России идёт медленное неуклонное развитие антициклональной циркуляции. Уже завтра небо будет переменное. Солнышко появится. Начиная с четверга, 11 августа, его будет много.

И до конца августа простоит солнечная, очень тёплая погода. Связано это с антициклоном, центр которого установится в центре европейской России и принесёт с собой солнце и мощную энергию солнечных лучей.

Более того, мы с каждым днём приближаемся к тёплой части этого антициклона. Поэтому воздушные массы, которые сегодня и завтра перемещаются на север, на северо-восток, в субботу-воскресенье будут уже перемещаться с востока, с юго-востока. То есть, помимо солнечной энергии, солнечного тепла, ещё будет и адвекция тёплых воздушных масс, которые генетически сформировались в юго-восточных районах Западной Сибири и Северного Казахстана.

Это означает, что в субботу-воскресенье и в первую половину следующей недели температура воздуха будет приближаться и даже кое-где превышать 30-градусную отметку.

На большее пока не заглядываю. Лето продолжается. Температура воды будет очень хорошая, высокая. Купальный сезон продолжается, — рассказал Роман Вильфанд.

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