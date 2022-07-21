Жара — риск для пенсионеров. Терапевт подсказал, что нужно делать

Всю неделю с 22 по 29 июля в Москве столбики термометров будут подниматься до 30 градусов. В такую погоду пожилые люди наиболее уязвимы, потому что у них понижены компенсаторные способности тела.

Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов.

Доктор рассказал, что летом люди в возрасте меньше ощущают симптомы возрастных заболеваний, из-за чего перестают принимать необходимые препараты. Это опасно в жаркую погоду.

Врач-терапевт дал несколько советов: исключить высококалорийную еду и белок, есть больше фруктов, овощей и кисломолочной продукции. Помимо этого, основной приём пищи лучше отложить на более прохладное время дня.

Ещё одна проблема — пожилые люди предрасположены к проблемам с лишним весом, хроническим заболеваниям. Из-за этого, организм не всегда может распознать обезвоживание, поэтому очень важно соблюдать питьевой режим.

"Следует выпивать не менее полутора литров воды комнатной температуры в день маленькими глотками", — отметил врач.