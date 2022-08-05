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Автор Ирина Шлионская

Израильские учёные исследовали влияние запаха людей друг на друга

Наука » Экология » Человек

Наверное, вы не раз наблюдали, как некоторые млекопитающие, например, собаки или кошки, тщательно обнюхивают друг друга при встрече. Зачем они это делают? Всё просто: чтобы идентифицировать, кто перед ними — друг или враг.

Израильские учёные исследовали влияние запаха людей друг на друга

Для нас запах другого человека тоже может иметь большее значение, чем кажется на первый взгляд. Так, недавнее исследование, проведённое сотрудниками Института Вейцмана в Реховоте (Израиль), доказало: люди испытывают подсознательную симпатию к тем, чей естественный запах напоминает их собственный. Результаты были опубликованы в журнале Science Advances.

Запах и дружба

Учёные исходили из того, что обычно мы склонны дружить с теми, кто схож с нами по происхождению, внешнему виду и системе ценностей.

"Поскольку люди ищут друзей, похожих на них самих, мы предположили, что люди могут чувствовать запах себя и других, чтобы подсознательно оценивать сходство запахов тела, что, в свою очередь, может способствовать дружбе", — говорят авторы работы.

Чтобы подтвердить это предположение, исследователи набрали команду добровольцев, в которую вошли однополые пары друзей (речь не шла о сексуальном партнёрстве, только о дружбе), отношения между которыми, согласно опросам, сформировались очень быстро, буквально с первой встречи. Также была задействована контрольная группа, члены которой не состояли в дружбе между собой.

У всех участников отобрали образцы их телесного запаха. Для этого они в течение определённого времени носили футболки, которые потом были переданы учёным.

Опыты по "отзеркаливанию"

В первой серии опытов использовалось устройство, известное как электронный нос, или eNose. Оно было оснащено десятью датчиками оксида металла, покрытыми разными материалами, предназначенными для реагирования на различные химические вещества.

На следующем этапе группу добровольцев со стороны попросили понюхать образцы, чтобы оценить сходство и различие между ними. При этом образцы были представлены парами.

Выяснилось, что и электронный прибор, и добровольцы-люди одинаково уловили сходство между запахами образцов, полученных от дружеских пар. В случайных парах этот процент оказался значительно ниже.

Чтобы удостовериться в результатах, эксперты попытались исключить сопутствующие причины. Например, существовала вероятность того, что друзья обладают похожим запахом тела, поскольку каким-то образом влияют друг на друга. Скажем, едят одну и ту же пищу или ведут схожий образ жизни.

Для этого была проведена дополнительная серия экспериментов. Сначала нескольких незнакомых между собой добровольцев "обнюхало" устройство. Затем их разделили на пары для игры в "Зеркало". Она заключалась в том, что участников расставляли лицом друг к другу на дистанции не менее двух футов и просили "отражать" движения рук партнёра по игре.

После каждого такого "сеанса отзеркаливания" испытуемые должны были оценить своего "компаньона" с точки зрения того, насколько он им симпатичен и какова вероятность того, что они могли бы стать друзьями. В результате исследователи пришли к выводу, что если участник воспринимал второго игрока как потенциального друга, то и их запахи оказывались похожи.

Всё дело в шаблоне!

Построенная учёными вычислительная модель смогла при помощи данных eNose с точностью 71% предсказать, какие пары будут симпатизировать друг другу. Поэтому гипотеза о том, что запах тела содержит информацию, определяющую качество социальных взаимодействий между людьми, скорее всего, верна.

По словам руководителя исследования Инбала Равреби, нам свойственно формировать в своём подсознании некий "шаблон", связанный с нашим собственным запахом, и сравнивать с ним запахи окружающих.

"Предыдущие исследования действительно подтверждают идею о том, что самореферентная обработка может опосредовать идентификацию запаха тела у людей, как и у других приматов", — прокомментировал учёный.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
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