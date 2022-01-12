Новый детектор выявит ложь по мимике

Хотя результаты, полученные с помощью так называемых детекторов лжи, не имеют юридической силы, всё же эти приборы применяются довольно часто — как в системе правосудия, так и в других сферах.

Недавно учёные Тель-Авивского университета (Израиль) разработали новый вид устройства, способного "вычислять" ложь по сокращению лицевых мышц. По словам разработчиков, этот метод позволяет получить более точную информацию, чем в случае стандартной процедуры.

Детекторы и "язык тела"

"Классические" детекторы (полиграфы) фиксируют физиологическую реакцию "клиента". Обычно сначала человеку задают нейтральные вопросы — как его зовут, сколько лет, где живёт и т. д. Потом переходят к другим вопросам — предположим, спрашивают, совершал ли он какие-то определённые действия.

Если человек произносит ложь, он начинает нервничать, у него

увеличиваются частота дыхания,

пульс,

подскакивает давление,

повышается потоотделение

и проч. Кроме того, при сканировании мозга видно, что возрастает активность определённых участков. Однако при некоторой тренировке такой детектор можно обмануть.

Также существуют способы, которые дают возможность распознать ложь, ориентируясь на так называемые невербальные сигналы, или "язык тела". Дело в том, что, когда люди говорят неправду, они непроизвольно совершают те или иные жесты, движения, ведут себя определённым образом. Скажем, делают паузу перед тем, как ответить на вопрос, отводят в сторону глаза, теребят нос, сильно сжимают руки или подносят их ко рту… Хотя не всегда такое поведение связано именно со стремлением солгать. Это может быть и признаком застенчивости или нервозности.

Наблюдение за мышцами

Израильские исследователи решили взять за основу труды профессора Яэля Ханейна, в которых анализируется выражение лица человека в момент лжи. Контролировать реакции мышц очень сложно, поэтому вероятность ошибки здесь минимальна.

В качестве эксперимента к лицам добровольцев были подсоединены датчики, которые регистрировали импульсы, "проскакивающие" между мышцами, а также мышечные сокращения. Помимо этого, специальный компьютерный алгоритм сканировал положение бровей и уголков губ в процессе ответов на вопросы.

Участников исследования попросили сообщать заведомо ложные сведения. При этом для чистоты эксперимента другие участники должны были пытаться распознать, ложь или правду говорят испытуемые.

В большинстве случаев люди не смогли идентифицировать ложь, а вот аппарат выполнил эту задачу со средним показателем 73%.

Кстати, как правило, точность стандартных детекторов лжи гораздо ниже.

Где можно применить детектор

По словам одного из авторов разработки, профессора Дино Леви, определить с высокой достоверностью, лжёт ваш собеседник или говорит правду, "на глазок" практически нельзя, даже если вы очень наблюдательны. Но существуют нервные и мышечные реакции, незаметные для человека, однако фиксируемые электронными системами, в том числе и оснащёнными камерами высокого разрешения.

Специалисты надеются, что подобные технологии можно будет успешно применять

в криминальных расследованиях,

банковской сфере,

во время досмотров в аэропорту

или собеседований при приёме на службу.

Хотя опять же не факт, что отдельные индивиды не научатся успешно управлять своей мимикой и обводить технику вокруг пальца.

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