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Автор Игорь Буккер

Превосходство осьминога над искусственным разумом

Наука

Своеобразное сходство с поведением людей демонстрируют вовсе не приматы, а головоногие моллюски. Разительно непохожие на нас внешне, осьминоги со своими покрытыми присосками щупальцами и отсутствием костей подобно человеку удовлетворяют свое любопытство, изучая окружающий мир.

Осьминог

Одна из дисциплин зоологии, занимающаяся поведением животных организмов, — этология, изучая индивидуальные "когнитивные способности" осьминогов, пришла к выводу, что эти особи получают, воспринимают и обрабатывают информацию с целью ее дальнейшей трансформации и запоминания для принятия решений.

С точки зрения поведения, гибкость, с которой животное может адаптироваться и приспосабливать свое поведение к новым ситуациям, является хорошим показателем его умственных способностей. Многочисленные исследования доказали, что осьминоги обладают большой гибкостью в поведении, независимо от того, выражают ли они его в естественной среде обитания или в аквариуме.

Почему осьминоги такие умные

Ответ, будто бы последний общий наш с осьминогом предок жил более 500 миллионов лет назад, поэтому они такие толковые, годится лишь для анекдота. Для начала лучше покопаться в защитных механизмах этих тварей. На протяжении своей жизни осьминоги сталкиваются со множеством хищников:

  • рыбы,
  • птицы,
  • киты.

По этой причине осьминоги — мастера маскировки, которые могут имитировать окружающий ландшафт, изменяя свою окраску и даже текстуру кожи.

Поскольку у осьминогов отсутствует защита в виде панциря или ракушки, они всегда стараются спрятаться в каком-то укрытии, например, скользнув под камень. Некоторые виды укрепляют свое убежище, закапываясь в песок, или наносят гальку и ракушки. Одни предпочитают скрываться в ракушках и гальке, другие — поспешно унося ноги.

Недаром amphioctopus marginatus в просторечии называют "кокосовым" осьминогом, поскольку он, как следует из названия, носит на себе скорлупу из кокосовых орехов, чтобы в случае опасности нырнуть внутрь.

Со своей стороны, осьминоги такие же хищники, как и их враги. Они охотятся за

  • морскими ракушками;
  • ракообразными;
  • мелкой рыбешкой;
  • прочими головоногими моллюсками.
Осьминог

Свое зрение и навыки маскировки они на все сто используют для охоты, а щупальца — для исследования и пробы на вкус каждого кусочка пищи.

Для поедания ракушек и моллюсков осьминоги:

  • либо разрывают раковину, помещают внутрь небольшой камешек, чтобы она оставалась открытой,
  • либо вводят в раковину парализующий яд, который заставит добычу раскрыться.

Без костей, но с мозгами

Для иллюстрации интеллекта осьминогов чаще всего демонстрируют процесс открывания ими консервных банок. Не спорим, впечатляет. Однако это не является показателем их самой выдающейся способности. В основном это вопрос ловкости, на которую даже у тренированного осьминога уходит более минуты. Наилучшим примером их впечатляющего интеллекта является способность манипулировать L-образным объектом, чтобы он мог пройти через небольшое квадратное отверстие в стене.

Столкнувшись с двумя противниками, осьминоги нападают на одного из них в обмен на вознаграждение, основывая свой выбор на таких характеристиках, как:

  • цвет;
  • форма;
  • строение;
  • вкус.
Каракатица
 

Осьминоги соответствуют всем критериям определения интеллекта, демонстрируя большую гибкость в получении информации (с использованием нескольких органов чувств и социального обучения), ее обработке (посредством дискриминативного и условного обучения), ее хранении благодаря долговременной памяти и применяя ее как к хищникам, так и к добыче.

Несмотря на свои очевидные способности, осьминоги странно непостоянны, особенно в задачах визуального различения, в которых они выполняют правильную реакцию примерно в 80% случаев, в то время как другие представители фауны действуют почти идеально. Безусловно, осьминоги большие умницы, но в классе головоногих моллюсков они уступают каракатицам, которые не только демонстрируют исключительные способности к обучению, но и идеально применяют на деле усвоенное.

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An Octopus' Coconut Home
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
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