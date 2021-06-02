Россия одобрила производство "Спутника V" в Аргентине

Россия одобрила производство вакцины "Спутник V" в Аргентине, массовое производство начнётся на следующей неделе.

Аргентина получила технологии по "Спутнику V"

Данные были подтверждены министром здравоохранения Карлой Виццотти, сообщает Infobae.

Производством в Аргентине займется частное предприятие "Лаборатория Ричмонд" (Laboratorio Richmond), которая отправила три партии обоих компонентов вакцины "Спутник V" в Россию для контроля качества в Институте Гамалеи.

Москва проверила и одобрила препараты, что позволит аргентинцам нарастить производство. С завершением строительства завода в Пилар (провинция Буэнос-Айрес) производительностью до 500 миллионов доз в год, Аргентина сможет экспортировать вакцину.

Вакцина "Спутник V" против COVID-19 была первой, доступной в Аргентине.

Аргентина больше не будет зависеть от сильных мира сего в эпидемиях

Аргентина, официально зарегистрировавшая "Спутник V" на своей территории, начала вакцинацию 29 декабря 2020 года, а к 2022 году будет иметь весь цикл производства вакцины "Спутник V", сказал в интервью Infobae директор "Ричмонда" Марсело Фигейрас.

"Этот проект позволит нам построить один из самых современных заводов в регионе, что повысит научный и технологический профиль экспорта и подготовит нас к следующим проблемам, которые могут возникнуть. Он поможет восстановить здоровье населения страны и представляет собой ключевой инструмент для борьбы с эпидемиологическими бедствиями в будущем, помимо внесения вклада в отрасль с огромной добавленной стоимостью, которая может многое дать миру, " — отметил Фигейрас . "Кроме того, это позволит нам не зависеть только от сильных мира сего в ситуациях, подобных нынешней. И мы обретем необходимую конкурентоспособность для обслуживания других рынков ", — заключил бизнесмен.

Преимущества "Спутника V"

Как поясняет Infobae, "Спутник V" не имеет в своем составе какого-либо элемента коронавируса, он представлен в виде порошка, который смешивают с вспомогательным веществом для его растворения и затем вводят внутримышечно. В препарате используется технология аденовируса человека двух разных векторов — Ad5 и Ad26, для первой и второй инъекций. "Спутник V" не содержит живые аденовирусы человека, а аденовирусные векторы человека, которые не способны к размножению и полностью безопасны для здоровья.

"Векторы" — это носители, которые могут вводить в клетку генетический материал другого вируса. Ген аденовируса, который является причиной инфекции, удаляется, а на его место вставляется ген, кодирующий белок другого вируса. Этот вставленный элемент безопасен для организма и помогает иммунной системе реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают нас от инфекции.

Технологическая платформа на основе аденовирусных векторов позволяет быстро и эффективно создавать новые вакцины.

Читайте по теме: Президент Туркмении объяснил, почему в его стране нет заболевших COVID-19

Гинцбург рассказал о скорых испытаниях "Спутника V" на детях

Генетик: препарат “Мир-19” дает иммунитет к COVID-19 на 17 лет

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.