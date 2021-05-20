Гинцбург рассказал о скорых испытаниях "Спутника V" на детях

Директор Центра имени Гамалеии Александр Гинцбург заявил о скором старте испытания вакцины "Спутник V" на детском населении России. По его словам, вопрос в правительстве ещё не решён, но приступить к эксперименту планируется в ближайшие недели.

Гинцбург уточнил, что минздрав занимается вопросом регулирования испытаний вакцины на детях.

"Окончательно вопрос не решён, но буквально сегодня Мурашко собирал по этому вопросу совещание и, надеюсь, в следующие несколько дней мы получим ответ для того, чтобы в ближайшие недели приступить к исследованию", — заявил Гинцбург в эфире "России 24".

Также директор Центра Гамалеи пообещал провести исследования, которые позволят определить, сколько по времени будет действовать иммунитет после введения вакцины "Спутник V".

Ранее сообщалось, что первый компонент одной из трёх российских вакцин получили боле 25 млн россиян.

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