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Президент Туркмении объяснил, почему в его стране нет заболевших COVID-19

Здоровье

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в республике до сих пор не были обнаружены случаи заболевания COVID-19. Что же стало причиной того, что Туркмении удалось избежать распространения заболевания?

Президент Туркмении объяснил, почему в его стране нет заболевших COVID-19

А все дело в том что с первых же дней угрозы была запущена единая национальная стратегия по борьбе с коронавирусом, сообщил Бердымухамедов в ответ на вопрос телеканала "Мир", "как вам удалось уберечь народ Туркменистана от этой беды".

По его словам, эта стратегия включала в себя "комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера".

Он также отметил, что "Туркменистан попал в первую десятку стран, зарегистрировавших российские вакцины "Спутник-V", "ЭпиВакКорона", которые с успехом сегодня повсеместно принимаются для нужд людей, входящих в группу риска".

Дым гармалы и корень солодки

В марте прошлого года, когда ограничительные меры во многих странах только начинали вводить, президент Туркмении советовал своим согражданам защищаться от коронавируса дымом священного растения гармалы.

"Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания", — заявлял тогда Бердымухамедов. По мнению которого, дым растения не дает вирусу проникнуть в организм.

А в декабре прошлого года президент Туркмении рекомендовал обратить внимание на свойства корня солодки.

"Ученые отмечают, что активное вещество — глицирризиновая кислота, входящая в состав солодки, противодействует распространению пандемии коронавируса нового типа, с которой борется весь мир", — отмечал Гурбангулы Бердымухамедов. И подчеркивал, что "даже небольшое количество солодки показывает хороший результат в уничтожении этой инфекции".

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Автор: Редакция Правда.Ру
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