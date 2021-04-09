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Автор Игорь Буккер

Как аборигены Австралии опередили Колумба

Наука

Новое исследование выявило очередных прародителей американских индейцев. Согласно очередной гипотезе, ими были аборигены Австралии и Океании. Скорее всего, по этой причине индейцы Южной Америки сильно отличаются от своих североамериканских собратьев.

Аборигены Пинтупи
Аборигены Пинтупи

Кого только не зачисляли в последнее время в предки американских индейцев:

Однако представшая перед глазами исследователей картина оказывается сложнее, чем можно было предположить.

ДНК коренных обитателей Америки

Согласно аннотации к публикации в последнем номере журнала Nature, "генетические исследования неизменно указывали на единое общее происхождение групп коренных американцев Центральной и Южной Америки".

Однако некоторые морфологические исследования предложили более сложную картину, в которой сходство с Северо-Восточной Азией современных коренных американцев контрастирует с отличительной морфологией, наблюдаемой в некоторых из самых ранних американских скелетов, которые имеют общие черты с современными австралийцами:

  • коренными народами Австралии;
  • Меланезии;
  • островов Юго-Восточной Азии.

По мнению ученых, "некоторые коренные американцы бассейна реки Амазонки происходят частично от коренных американцев, которые имели родословную, более тесно связанную с коренными австралийцами, новогвинейцами и жителями Андаманских островов, чем с любыми современными евразийцами или коренными американцами".

Как заселяли американский континент

амазонские джунгли
Амазонские джунгли

Новейшее исследование подтвердило предыдущие выводы о генетических связях австралийцев с коренными жителями Бразилии каритиана и суруи. Однако большой неожиданностью стала такая же связь аборигенов Океании с перуанским народом чотуна, а также с другими обитателями западной Бразилии и Бразильского плоскогорья.

Более пристальное изучение народа чотуна и представителей других прибрежных коренных народов, включая сечура и нарихуала, прояснило тот факт, что их предки произошли от смешения южноамериканцев с островитянами Малого Андамана.

Колонизация Америки осуществлялась пешком

До настоящего времени считалось, что колонизация Америки началась примерно за 18 000 — 15 000 лет до настоящего времени, когда первые поселенцы продолжали мигрировать далее на юг. Поправки, с учетом новых данных, несколько подкорректировали общую картину.

Аляска
Аляска

Около 25 тысяч лет назад, во время максимального похолодания в течение последней ледниковой эпохи, так называемого Максимума последнего оледенения, уровень моря резко упал. В акватории нынешнего Берингова пролива снижение уровня моря обнажило непокрытый льдом протяженный участок суши, известный как Берингов мост, который соединял Северо-Восточную Азию и Северную Америку, образовав Берингию.

Зарождение популяции коренных жителей Нового Света произошло, скорее всего, сухопутным, а не морским путем. В результате спаривания предков первых американцев и предков австралийцев в исчезнувшей позднее Берингии, а может быть, даже еще на сибирских просторах. Маршруты миграции, по мнению ученых, оказывались на деле менее прямолинейными, чем это рисовалось в воображении современных реконструкторов.

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В гостях у индейцев Амазонки
Куратор: Владимир Губарев
Темы днк сибирь америка индейцы австралия
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