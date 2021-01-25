Российские представители исключены из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. То есть американцы, по сути, дают понять, что исключают Россию из своей лунной программы? Однако в этой истории не всё так однозначно.
"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. По словам источника, решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.
На это сообщение оперативно отреагировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, речи об исключении быть не может:
"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?! Да, НАСА присылало нам пару раз какие-то документы, проводило брифинг (не дискуссию, а именно брифинг). Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны".
История участия (или скорее неучастия) в лунной программе была очень, скажем так, сложной. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместных работах по строительству станции на орбите Луны Gateway. Однако уже очень скоро Дмитрий Рогозин начал говорить, что Россия не может участвовать в проекте, поскольку ей отведена недостаточно большая роль.
Российским специалистам доверили изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте.
Ещё в сентябре 2018 года Дмитрий Рогозин подчёркивал, что "Россия не может себе позволить участвовать в этом проекте в текущем виде на вторых ролях". По его словам, наша страна создаёт собственную транспортную систему. Тогда Рогозин утверждал, что Россия начинает непилотируемую лунную программу в 2021 году.
Кроме того, он говорил, что Россия может создать научную станцию вместе со странами БРИКС. Впрочем очевидно, что это так и осталось из разряда благих пожеланий. Надеяться на совместную работу, конечно, можно, но на практике реализовать едва ли получится.
Здесь, конечно, следует помнить ещё и о финансовой стороне вопроса. Проще говоря, кто платит, тот и заказывает музыку. В данном случае это США.
Кроме того, сотрудничество в космосе с Россией имело для американцев большое значение, когда они не могли доставлять астронавтов на МКС без российской помощи и покупали в нашей стране двигатели для своих ракет. Когда нужда в этом либо исчезла, либо перестала быть для США критической, то и сотрудничество начало сокращаться. Напомним, в декабре США ввели очередные санкции против российских предприятий — и среди них оказались и те, которые связаны с космической программой.
Стоит напомнить ещё и о том, что НАСА сокращает своё представительство в России. В общем, пространство для сотрудничества постепенно сокращается. Хотя едва ли оно сойдёт на нет совсем — по крайней мере, до тех пор, пока работает Международная космическая станция.
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