Россию исключили из лунной программы США: так ли это на самом деле

Российские представители исключены из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. То есть американцы, по сути, дают понять, что исключают Россию из своей лунной программы? Однако в этой истории не всё так однозначно.

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Исключили/не исключили

"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. По словам источника, решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.

На это сообщение оперативно отреагировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, речи об исключении быть не может:

"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?! Да, НАСА присылало нам пару раз какие-то документы, проводило брифинг (не дискуссию, а именно брифинг). Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны".

Непростая история

История участия (или скорее неучастия) в лунной программе была очень, скажем так, сложной. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместных работах по строительству станции на орбите Луны Gateway. Однако уже очень скоро Дмитрий Рогозин начал говорить, что Россия не может участвовать в проекте, поскольку ей отведена недостаточно большая роль.

Российским специалистам доверили изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте.

Ещё в сентябре 2018 года Дмитрий Рогозин подчёркивал, что "Россия не может себе позволить участвовать в этом проекте в текущем виде на вторых ролях". По его словам, наша страна создаёт собственную транспортную систему. Тогда Рогозин утверждал, что Россия начинает непилотируемую лунную программу в 2021 году.

Кроме того, он говорил, что Россия может создать научную станцию вместе со странами БРИКС. Впрочем очевидно, что это так и осталось из разряда благих пожеланий. Надеяться на совместную работу, конечно, можно, но на практике реализовать едва ли получится.

Здесь, конечно, следует помнить ещё и о финансовой стороне вопроса. Проще говоря, кто платит, тот и заказывает музыку. В данном случае это США.

Кроме того, сотрудничество в космосе с Россией имело для американцев большое значение, когда они не могли доставлять астронавтов на МКС без российской помощи и покупали в нашей стране двигатели для своих ракет. Когда нужда в этом либо исчезла, либо перестала быть для США критической, то и сотрудничество начало сокращаться. Напомним, в декабре США ввели очередные санкции против российских предприятий — и среди них оказались и те, которые связаны с космической программой.

Стоит напомнить ещё и о том, что НАСА сокращает своё представительство в России. В общем, пространство для сотрудничества постепенно сокращается. Хотя едва ли оно сойдёт на нет совсем — по крайней мере, до тех пор, пока работает Международная космическая станция.