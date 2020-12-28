Россия включается в лунную гонку

Накануне нового года не хочется думать о суетном и преходящем. Год Крысы проходит под знаменем борьбы с коронавирусной инфекцией — история до предела приземлённая. Зато в России запустили вакцину "Спутник V", у которой есть все шансы победно "облететь" вокруг всей планеты. Хочется продолжить мысли в космическом направлении и помечтать: например, о будущих полётах к естественному спутнику Земли — Луне.

Будет ли Россия первой на Луне с "Ангарой"?

Советский Союз был в своё время лидером освоения космоса. Сегодняшняя Россия, к сожалению, этим похвастаться не может. Искусно используя то, что у нас называют "государственно-частным партнёрством", американское космическое агентство НАСА вырвалось далеко вперёд. Компания SpaceX миллиардера-изобретателя Илона Маска потеснила многих на рынке благодаря экономичности ракет-носителей Falcon и грузового корабля Dragon.

Неслыханным вызовом "Роскосмосу" стал полёт пилотируемого космичекого корабля Crew Dragon к МКС.

Для сравнения, проектирование нового российского корабля "Орёл" началось ещё в 2009 году и свет в конце туннеля сегодня лишь начинает проглядывать. Испытательный запуск "Орла" на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный ожидается в конце 2023 года. В случае успеха в следующем году состоится первый беспилотный полёт к МКС, а пилотируемый — в 2025-м.

"Ангара" — это целое семейство ракет: от лёгкой "Ангары-1.1" до сверхтяжёлой "Ангара-А5В". Их разработка была начата в 1990-е годы, с тем чтобы заменить советские "Протоны". Преимущество "Ангары" состоит в использовании менее токсичного топлива (керосин и сжиженный кислород) и возможности менять грузоподъемность добавлением в конструкцию универсальных ракетных модулей.

Можно ли считать недавний успешный запуск (второй после многолетнего перерыва) тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк достойным ответом Илону Маску и НАСА? Его не назовешь прорывом, но тем не менее это очередной шаг к намеченной цели.

"Артемида" нацелилась на Луну

Россия снова сможет претендовать на лидерские позиции в гражданском космосе, если в ближайшие годы удастся перейти на новую ракетно-космическую технику семейства "Ангара" и на новый пилотируемый корабль, считает руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ещё четыре года назад, занимая пост вице-премьера, он заявил о такой амбициозной, но интересной задаче, как создание постоянно действующей научной станции на Луне до 2030 года. Это открыло бы нам "большие технологические возможности в космосе".

Для её достижения надо совсем "немного" — осуществить технологический прорыв, создать свертяжёлую ракету, орбитальный модуль на лунной орбите, многоразовый спускаемый аппарат и т. д.

Однако представляется, что США с программой "Артемида" гораздо ближе к обозначенной цели.

Проект НАСА с участием американских частных компаний, Европейского космического агентства, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и других стран предусматривает высадку на Луне в 2024 году, строительство окололунной станции Gateway и создание лунной инфраструктуры.

Уже летом прошлого года НАСА сообщало, что многоразовый космический корабль Orion для миссии Artemis-1 готов. В сентябре 2019 года НАСА заключило с компанией Lockheed Martin контракт на строительство минимум шести и максимум 12 кораблей Orion. Корпорация Boeing завершает работу над строительством сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System. Разработка лунных посадочных аппаратов поручена компаниям Blue Origin, Dynetics и SpaceX.

По словам главы НАСА Джима Брайденстайна, успешное осуществление лунной программы должно стать предтечей планируемого в 2030-х годах пилотируемого полёта на Марс. Неслучайно компания Илона Маска работает над фантастическим проектом — гигантским многоразовым кораблём Starship грузоподъемностью 100 тонн для полётов к Марсу. Выводить его в космос должна крупнейшая в истории ракета-носитель (тоже многоразовая) Super Heavy, оснащенная 28 работающими на метане двигателями Raptor. Зная изобретательность и упорство американского бизнесмена Илона Маска, даже такие невероятные планы не кажутся пустым звуком.

"На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы там останемся, — заявил Джим Брайденстайн. — Мы будем использовать то, что мы узнаем на Луне, для следующего гигантского прыжка — отправки астронавтов на Марс".

Свой весомый вклад в освоение космоса вносит и Китай. Недавно весь мир узнал о триумфе китайских специалистов, когда зонд "Чанъэ-5" успешно прилунился, собрал образцы грунта и доставил на Землю около двух килограммов реголита. В последний раз такое удавалось лишь советскому аппарату "Луна-24" в далёком 1976 году. Реализация программы "Чанъэ" должна привести к пилотируемому полёту на Луну не позднее 2036 года.

О порядке в собственном доме

Российские политики довольно скептически восприняли американские планы освоения Луны. Критических замечаний много, но главная претензия связана с привычкой американцев быть всегда "во главе стола". Говоря о программе "Артемида" и пожелании НАСА подключить к ней нашу страну, замглавы МИД России Сергей Рябков осудил "отход Вашингтона от принципов равноправного сотрудничества и попытки навязать потенциальным партнёрам второстепенные роли".

Глава "Роскосмоса" также посчитал неуместным участие России в программе "Артемида", поскольку в его нынешнем виде этот проект направлен главным образом на решение задач американской стороны.

"Есть соглашение "Артемида". Как вы знаете, Артемида была греческой богиней. Мы готовим сейчас поправки Зевса к этому соглашению", — пошутил Рогозин.

Как сообщала пресс-служба госкорпорации, "Роскосмос" со следующего года собирается возобновить лунную программу, которая будет реализована в несколько этапов до 2040 года.

До 2025 года намечено создать базовый модуль окололунной станции, провести испытания перспективного пилотируемого корабля "Орёл" и исследования Луны автоматическими станциями.

На втором этапе значатся первые пилотируемые полёты к спутнику Земли и размещение первых элементов посещаемой базы.

В 2029 году корабль "Орёл" должен совершить пилотируемый облёт Луны.

Создание долгосрочной лунной базы планируется в период с 2030-го по 2035-й годы.

Эксперты полагают, что для пилотируемых миссий на Луну грузоподъёмности ракет-носителей семейства "Ангара" будет недостаточно. Вот почему ведутся разработки таких сверхтяжёлых ракет-носителей, как "Енисей", "Дон" и "Лидер". Их создание требует финансовых вложений в триллионах рублей. Кроме того, ведутся исследования и работы по созданию кислородно-водородного разгонного блока КВТК для ракеты "Ангара", начато эскизное проектирование многоразовой ракеты на сжиженном природном газе, есть идеи о создании многоразового космического ядерного буксира и т. д.

Реализация лунной программы может дорого обойтись для российского бюджета. Так стоит ли овчинка выделки? Наши учёные убеждены, что да. В частности, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый отмечает наличие на Луне с избытком урана, титана, тория и других редких металлов.

Когда на Земле будут исчерпаны редкоземельные металлы, без которых промышленность задыхается, придётся обратить внимание на Луну, считает учёный.

Кроме того, это идеальное место для ведения радиоастрономических и иных наблюдений благодаря электромагнитной тишине и отсутствию атмосферы.

Создание на Луне первой инопланетной лаборатории с инструментарием для изучения лунных материалов, метеоритов и глубин Вселенной — всё это звучит в высшей степени заманчиво. И всё же нельзя тут не вспомнить справедливые слова Дмитрия Рогозина о том, что перед освоением далёкого космоса не мешало бы привести в порядок собственную планету.

"Но у нас гигантская страна, до сих пор толком не освоенная, мы ещё всеми ресурсами, которых огромное количество, не умеем пользоваться, — сказал Рогозин. — А если пользуемся, то зачастую варварскими способами".

Несколько неожиданно услышать такое заявление от главы "Роскосмоса", но из песни слов не выкинешь. "Порадеть" за наши природные ресурсы у нас найдётся немало охотников, главное, чтобы при этом космическая отрасль не пострадала.