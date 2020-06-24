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Автор Евгений Стриж

Системы Huawei 5G запретят в Великобритании?

Наука » Технологии

Коллектив Huawei запускает газетную и интернет-кампанию, посвященную 20-летию бизнеса в Великобритании. В открытом письме к общественности китайская телекоммуникационная компания заявляет, что "как никогда стремится" предоставить "лучшее оборудование" британским операторам мобильной и широкополосной связи 5G.

Кампания развернута на фоне новых данных о безопасности 5G-оборудования Huawei, по итогам которых правительство Великобритании может запретить или сильно ограничить использование сетевого комплекса Huawei 5G. Политика или протекционизм — что мешает сотрудничеству?

В Huawei ждут разумных решений. Но готовы ответить жестко

Представитель Huawei в Великобритании отметил, что ожидает от властей разумных и отвечающих интересам страны шагов. Это заявление последовало сразу за публикацией в субботнем выпуске газеты Daily Telegraph, в которой представлена точка зрения банка HSBC (крупнейший банк Великобритании). В публикации отмечено: в Китае могут предпринять ответные шаги, если Великобритания выступит против Huawei.

The Sunday Times также сообщила, что посол Китая в Великобритании недавно подтвердил, что Пекин рассматривает вопрос с Huawei как "лакмусовую бумажку, которая покажет, является ли Британия надежным партнером".

Торговые войны: США наносят ответный удар

Виктор Чжан, вице-президент Huawei и глава представительства компании в Великобритании, рассказал BBC, что рекламная кампания направлена ​​на то, чтобы рассказать людям факты и оградить их от дезинформации.

Он отметил, что надеется: Великобритания выберет "…подход, основанный на фактах и цифрах", и предупредил об экономических последствиях приостановки или разрыва сотрудничества.

Интересно, что в январе британские министры объявили: доля рынка для Huawei будет ограничена 35%, а к контрактам на обеспечение так называемого "ядра" сетей ее не подпустят. Однако прямого запрета (который поддерживали в том числе в США) Huawei удалось избежать: британские эксперты не согласились с тем, что компания представляет угрозу национальной безопасности.

Однако затем случилась пандемия коронавируса, и политическое давление на власти возросло. Консерваторы требовали: в сложной ситуации нужно ограничить зависимость страны от Китая. А в мае США начали с Китаем очередную "торговую войну", ограничив поставки продукции Huawei и запретив ей доступ к ряду американских разработок.

Все это побудило Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) провести собственную проверку. Ожидается, что NCSC отчитается в ближайшие недели — и именно решение этого ведомства может поставить точку в решении вопроса.

Что произойдет, если Великобритания откажется от Huawei?

Решение запретить или ограничить Huawei в конечном итоге ударит по карманам операторов, а затем — потребителей. Замедлится внедрение на территории страны сетей 5G. Рекламная кампания также подчеркивает: в Huawei поддерживают некоторые британские университеты, и их студенты также пострадают от "блокировки" компании.

В Huawei не скрывают: компания подвергается интенсивной атаке со стороны Соединенных Штатов.

"Мы очень уязвимы, и мы знаем, что Америка пыталась атаковать Huawei по так называемым соображениям безопасности, которые на самом деле совершенно неверны. Их истинная цель — торговая война и протекционизм", — сообщил он.

Какую сторону в этом конфликте займет Великобритания — узнаем совсем скоро. Но потери от нерешительности и желания угодить сразу всем уже ударили по репутации страны. Захотят ли крупные компании вроде Tesla разворачивать там бизнес, если в любой момент он может оказаться "в черном списке"?

Фото: cache-1.cms.ext.ts.fi

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Темы huawei технологии великобритания
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