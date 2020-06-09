Замалчивание аварии в Норильске привело к бОльшим потерям

В городе Норильск Красноярского края 29 мая лопнул топливный резервуар ТЭЦ-3 Надеждинского металлургического комбината, произошел разлив 20 тысяч тонн топлива, примерно половина из них попала в воды местных рек, другую половину приняла в себя земля. Небогатой и хрупкой арктической природе нанесен огромный ущерб. Некоторые специалисты назвали это крупнейшей экологической катастрофой в Арктике.

Самое ужасное, что аварию и ее последствия руководство компании "Норникель" и местные власти пытались скрыть. А когда правда вышла наружу и была дана оценка Президентом России Владимиром Путиным, топ-менеджмент продолжал сваливать вину со своих голов на здоровые, а олигарх Владимир Потанин даже сделал замечание Президенту.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Произошедшее — вопиюще во всех отношения. Поэтому требует тщательного расследования по всем направлениям и принятия соответствующих решений. Но уже точно можно сказать, что всему народу России надоело, что обворовавшие их олигархи продолжают наживаться за его счёт, в том числе даже за счёт благополучия, здоровья и самой жизни будущих поколений.

О произошедшей аварии, ликвидационных работах и предварительных выводах в прямом эфире видеостудии Pravda. ru главному редактору Инне Новиковой рассказал прямо с места происшествия исполнительный директор Федеральной открытой экологической платформы "Российские Зеленые" Сергей Шахматов.

Читайте начало интервью: Норильская трагедия: 21 000 тонн дизтоплива попала в землю и воду

— Сергей Александрович, крупнейшая в Арктике авария на Надеждинском металлургическом комбинате — сейчас, наряду с коронавирусом, стала важнейшей темой в России. По всему миру об этом тоже много говорят. Но если за рубежом обсуждается практически только экологические проблемы, для нас важны также экономические, финансовые, юридические, политические и социальные аспекты.

Ведь местные власти сначала пытались вообще всё скрыть. Потом появился комментарий топ-менеджера "Норильского никеля", который сказал, что причиной аварии на ТЭЦ могло стать непредвиденное поведение грунта. А совладелец "Норникеля", один из крупнейших олигархов Владимир Потанин даже сделал замечание Президенту России Владимиру Путину, что он неправильно сказал о ситуации.

Однако, в социальных сетях местные жители, в том числе сотрудники компании, пишут, что там мощности были изношены практически полностью, за 30 лет с момента перехода производства в частные руки не делалось никакого ремонта. И об этом уже сообщалось неоднократно.

Что вам удалось выяснить непосредственно на месте событий — в Норильске? Прежде всего, кто виноват? И соответственно что делать? Кто будет оплачивать восстановление ранимой арктической природы? Это будет — как обычно — за счет государственного бюджета, то есть нас с вами и всех жителей России? Или все-таки компанию-монополиста заставят ответить и раскошелиться?

Причины катастрофы

— Все-таки "Норникель" — не компания-монополист. Она на рынке существует давно, успешно работает, может быть, и является лидером, но не является монополистом как, например, "Газпром" тот же самый. Конечно, кто виновен, должна установить экспертиза. Нужно провести беспристрастное расследование правоохранительных органов. Мы это даже не обсуждаем, но я расскажу о том, что мы увидели своими глазами.

Мы установили ряд фактов. Это, конечно, человеческий фактор, который не позволил так или иначе провести сигнал о случившемся до конца — до федерального уровня — и, соответственно, более оперативно собрать достаточные силы. Можно потерять какой-то престиж, но нельзя терять совесть, надо соблюдать какую-то этику.

В результате из-за этой задержки потеряно время. Если бы оперативно поставили боны, мы бы спасли природу, не было бы такого крупного ущерба. Сейчас река загрязнилась наполовину, до озера Пясино осталось достаточно серьезное расстояние в четыре километра.

Второй момент, который нельзя сбрасывать со счетов, это — техногенный. Безусловно, нужно понимание, что какое-то оборудование устало, устарело и износилось, устало железо. Оно прогибается, ломается или дырявится, еще что-то происходит. Свая провалилась или сломалась, не выдержала.

Но здесь нужно внимательно подойти к этому вопросу еще и потому, что данное сооружение проверялось надзорным органом всего два месяца назад. И оно было признано пригодным для эксплуатации, есть соответствующее заключение.

Третий фактор - это природно-климатический. Мы видим, что часть опорной конструкции ушла, то есть — фактически провалилась. Причиной этого могут быть разные факторы или их комбинации:

оттаивание вечной мерзлоты,

схождение свай с одной на другую или с другой,

какой-то мешок, пустота на глубине,

что-то еще в геологическом строении,

что-то провалилось, потому что вода где-то рядом пошла и что-то там подмыло.

Это должны установить, конечно, эксперты. Сейчас вокруг этого резервуара делаются шурфы, бурятся всевозможные скважины. Эта тема подробно изучается. Я думаю, что специалисты определят реальную причину.

Но то, что это крупное ЧП, — факт. И что-то там скрывали. Да, такое тоже было.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев