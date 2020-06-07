Норильская трагедия: 21 000 тонн дизтоплива попала в землю и воду

Главный редактор издания "Правда. Ру" Новикова Инна Семеновна в прямом эфире по скайпу узнала у исполнительного директора Федеральной открытой экологической платформы "Российские Зеленые" Сергея Шахматова подробности об аварии в Норильске, экологических и других последствиях.

29 мая на ТЭЦ-3 Надеждинского металлургического комбината в Норильске лопнул топливный резервуар, вследствие чего произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива, их часть попала в воды местных рек. Возбуждены уголовные дела о порче земли, загрязнении вод и нарушении правил о сохранении окружающей среды. Это — крупнейшая экологическая катастрофа в Арктике. Последствия ущерба для экосистемы будут ощутимы на протяжении нескольких десятилетий.

При этом катастрофу пытались скрыть. О трагедии мир узнал из социальных сетей. Спутники Роскосмоса отследили разлив топлива в Норильске из космоса.

"Причиной аварии на ТЭЦ в Норильске могло стать непредвиденное поведение грунта, резервуар находился в исправном состоянии", — сообщил топ-менеджер "Норникеля".

Но простые работники и местные жители пишут о крайней изношенности оборудования, которое со времен залоговых аукционов никто не ремонтировал. Совладелец Компании "Норникель" Владимир Потанин хоть и обогатился за время карантина на 6 млрд долларов, но за один день после этой аварии сразу же потерял $1,6 млрд, — таковы данные счетчика Forbes Real-Time.

— Сергей Александрович, вы сейчас находитесь в Норильске, где 29 мая произошла экологическая катастрофа, которую уже назвали крупнейшей катастрофой в Арктике. Президент России Владимир Путин высказал большое возмущение тем, что об этом все узнали из социальных сетей, а местные власти скрывали произошедшее.

Когда случилась Чернобыльская катастрофа, 26 апреля 1986 года еще не было интернета, и поэтому мир узнал о том, что произошло в Чернобыле существенно позже, чем мы узнали о том, что произошло в Норильске. К счастью, теперь есть социальные сети. Расскажите, какая сейчас ситуация на этой территории? Каковы масштабы катастрофы?

— Я бы все-таки не стал называть это катастрофой.

— Не стоит драматизировать? Все это — не настолько страшно?

— Да, но совершенно точно, что это — трагедия. Причин — несколько. Здесь сразу прослеживается сразу несколько факторов:

техногенный фактор;

человеческий фактор, к сожалению;

и природный фактор, в котором тоже нужно будет разбираться.

Уже понятно, что из емкости вытекло около 21 тысячи тонн дизтоплива, потому что часть дна оторвалась от стенок из-за того, что "поплыла" плита, на которой стоял резервуар. В одном из ее углов ушла вниз свая, опорные крепления и, соответственно, получилась геометрическая диспропорция фундамента, на которой находилась конструкции с очень тяжелым весом. Именно поэтому и случился такой разрыв.

Мы были на месте последних боновых заграждений на реке, куда это все стекло, полностью. Сейчас фактически загрязнение уже локализовано. В настоящий момент происходит выемка, очистка рек и сливов, сбор и консервация этого дизтоплива.

— Некоторые специалисты пишут, что последствия, нанесенные этой аварией ранимой окружающей среде Арктики, придется ликвидировать десятилетиями. Другие же утверждают, что за пару недель все решим. Что будет делаться в ближайшее время?

— Для сбора дизтоплива с пораженной территории действительно потребуется примерно две-три недели. Я думаю, что за это время специалисты справятся. Тем более там была наращена специальная группировка. Сейчас там находятся уже около 500 человек, хотя вчера их было всего 35 человек. Я думаю, что работа существенно ускорится.

Принято решение не сжигать там ничего, не наносить дополнительный вред окружающей среде. Решено все упаковывать в резервуары. Это все будет запаковано в бочки и какие-то другие емкости.

Так как там удаленная болотистая местность, то проходит только техника промышленной проходимости — танкетки, тракторы. Поэтому вывести можно будет только в зимний период, когда установить зимник. Потом это будет отправлено на утилизацию по всем правилам на специализированном производстве.

— На фотографиях Роскосмоса видны достаточно внушительные кроваво-оранжевые реки. Это все будет собрано в такие резервуары?

— Другого варианта нет — это все будет собрано. Просто нужно понимать, что не вся 21 тысяча тонн попала в водный объект. По оценкам специалистов, эта цифра все-таки составляет около половины — порядка 10-ти тысяч тонн, потому что другая половина все-таки не успела дотечь до этих рек, все-таки этот поток был остановлен.

Естественно, там сильно поражена почва. Так как примерно половина топлива осталась в грунте. Поэтому сейчас мы говорим о 10 тысячах тонн, которые нужно будет спасателям как можно быстрее собрать и локализовать в конкретных резервуарах для того, чтобы в зимний период уже вывести и утилизировать. А уже после этого надо будет устранять последствия.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев