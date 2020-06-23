5G уже тестируются в России. Как скоро технология станет доступна всем

Когда в России появится пятое поколение мобильной связи? Почему 5G вызывают бурные дискуссии и откуда такое недоверие к новой ступени технического прогресса? Кто за всем этим стоит в нашей стране. Об этом рассказывает ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-review Эльдар Муртазин.

Страсти вокруг 5G: правда и вымысел о пятом поколении мобильной связи

— Когда в России начнется внедрение сетей 5G?

— У всех операторов уже есть тестовые зоны 5G. Все операторы хотят внедрять эту технологию. Россия сделала огромный скачок с точки зрения телекоммуникаций. Сегодня мы входим в тройку стран, лидирующих в мире по совокупным характеристикам:

скорость мобильного интернета,

качество мобильной сети,

скорость доступа к сети,

покрытие сети.

Если сравнить нас с США, Америка сильно проиграет и в деньгах, и в пересчете на покупательную способность. Даже в проценте от доходов американцы платят заметно больше, чем россияне. При этом сети у нас лучше. Говоря про это, мы видим, какое огромное количество инновационных сервисов. Агрегаторы такси появились благодаря тому, что "Телеком" дешевый, общедоступный, он есть практически у всех.

Практически у каждого есть телефон, который работает плюс-минус в любой точке. И это позволяет наращивать экономику. Для государства это очень выгодно. Государство поэтому потворствует операторам с точки зрения развития.

Россия впереди планеты всей

— Почему же, при таких потенциальных возможностях, эта технология до сих пор не внедрена?

— Есть вторая тенденция. Уже несколько лет идет мировая рецессия, и в эти сложные годы во всех странах мы наблюдаем одно и то же: операторов почему-то считаются дойной коровой, на которую можно накладывать кучу разных обязательств, налогов, как прямых, так и косвенных. Операторы — коммерческие структуры, им деньги взять, кроме как с абонентов, неоткуда. Наращивать до бесконечности стоимость услуги невозможно. Тут тоже нужен баланс. Поэтому сегодня сложилась такая ситуация, что в России операторы очень хотят 5G, они видят в этом для себя возможность технологического рывка. Все ждут 5G — это принципиально новые типы не только сети, но и услуг. Это умный дом, контроль за умным домом, облачный гейминг. Все что угодно.

5G — это телемедицина, иными словами, медицина на принципиально другом уровне: хирург находится в Москве, автомат оперирует где-то на окраине страны. Но здесь вот какая проблема.

Оператору нужно найти деньги, чтобы инвестировать их в Сети, убедить людей, что 5G им нужен для того, чтобы они им пользовались. С точки зрения денег все не так просто, как еще было 10 лет назад. Сытые годы закончились. Поэтому сегодня все придумывают варианты, как это сделать. Например, давайте соберемся все вместе и проинвестируем эти Сети. Это европейский подход.

Этот формат у нас не будет действовать в полной мере. Где-то вдоль федеральных трасс, наверное, будут скидываться, делать общую сеть. Но в городах каждый оператор будет строить что-то свое. Такой путь мне кажется наиболее логичным, потом что ты отвечаешь за свою сеть, за свои технологии, за своих клиентов — и если что не так, тебе некого винить. Здесь нет круговой поруки, когда "ваши технари это плохо сделали", тут только одно: наши сделали плохо. Получается, что мы пойдем по тому же пути, как 4G развивали. Я думаю, что это случится в течение 1,5-2 лет, через это короткое время мы увидим первые коммерческие 5G-сети в России.

— Странная история, которая началась задолго до коронавируса. В прошлом или позапрошлом году в европейских странах даже на митинги выходили против 5G. В Швейцарии, по-моему, референдум собирались провести, но так и не провели. На днях новость видел, что с начала эпидемии коронавируса в образованных странах были повреждены порядка 90 единиц телекоммуникационного оборудования, в том числе 5G-вышки.

— Объяснение достаточно простое.

Всегда надо искать кому это выгодно. История про вредность 5G появилась когда Америка начала торговую войну с Китаем. Под ударом оказалась крупнейшая телекоммуникационная компания мира Huawei, потому что в инфраструктуре 5G — она лидер.

У американских компаний нет даже отдаленно такого же количества патентов, которые касаются инфраструктуры. Задача была уничтожить Huawei для того, чтобы американские компании могли за бесценок это все скупить, продавать и контролировать, как это было раньше. Я не люблю теории заговора, но здесь все настолько очевидно, что далеко ходить не нужно.

Это публично доступная информация, что американские дипломаты, Госдепартамент надавили на своих партнеров в Европе, чтобы те отказались от оборудования Huawei. Были обсуждения на уровне министерств в Германии, в Великобритании, в других странах, чтобы добавить доводов за то, чтобы они не покупали оборудование и не внедряли 5G. Была инспирирована история про якобы вред 5G. Инспирирована она была по методике "бархатных революций", когда активируется не очень умная толпа. Начинаются россказни, что 5G вызывает все что угодно:

коровы не несут телят,

лишаются молока,

женщины не могут рожать,

выпадают волосы и прочее-прочее.

Никаких обоснований, конечно, нет. Изначально вектор атаки был по нескольким странам:

Швейцария,

Великобритания,

Германия,

частично Испания.

Выступали блогеры, неформальные лидеры мнений, они все под копирку говорили одно и то же. Там было несколько очень смешных посылов: 5G — это вредно, каждая вышка 5G контролирует людей, в Китае это уже сделано для того, чтобы контролировать уйгуров, для стран демократии это не та технология, которая нужна. Далее по списку.

Вопреки здравому смыслу

Фактически это джин, которого выпустили из бутылки. Объем инвестиций в эту медийную историю был немаленький. Эту историю через Интернет и соцсети продавили очень хорошо. На сегодняшний момент она зажила своей жизнью. Россия не была в фокусе, потому что здесь нет задачи, которую надо решать. Но наши "звезды" Интернета, глядя на то, что происходит в Британии, все копируют. Виктория Боня и другие подхватили это с удвоенной силой. Самое смешное, что за этим не стоит никаких исследований.

Это противоречит здравому смыслу. Сегодня станции 4G, как минимум, в 2,5-3 раза покрывают большую площадь. Мощности этих станций выше. От поколения к поколению мощность станций, мощность смартфонов — не всех, но в среднем — уменьшается, потому что покрытие растет. Если мы сравним первое поколение телефонов GSM с сегодняшними 4G-трубками — это небо и земля. Возможно, это вредно, но мы не знаем, пока нет клинических испытаний. Но мы точно можем сказать, что ежегодно мощность падает.

Более того, я общался с любителями заговоров. Они вообще не учат физику. Они не знают, что нас везде окружает электромагнитное поле, в городе — тем более. У Земли есть электромагнитное поле. У вас в доме есть электрическая проводка, которая тоже создает электромагнитные помехи, если вы прислоняетесь к стене, где есть провода. Теоретически вы можете себе повредить, если вы верите в это. А они говорят о том, что это все вранье, и излучение есть только в телефонах. Часто они приводят аргумент, который перебить невозможно. Как правило, люди не знают английского языка, идут на сайт кого-нибудь производителя, где по нормам есть уровень излучения, которое опосредовано измеряется, насколько нагревается тело, сколько-то грамм тела при использовании того или иного устройства. Там всегда используется слово radiation, которое эти люди переводят как "радиация". Это не радиация, а электромагнитное излучение.

— Это феномен западных цивилизаций или в Китае, в Японии, в Южной Корее есть что-то подобное?

— Обязательно есть. Мы живем в условиях глобальной Сети. В информационном пространстве тоже существуют эпидемии. Называются они инфодемия, когда какая-то информация вбрасывается, начинает завоевывать сторонников. Ее математическая модель распространения очень похожа на эпидемию. Огромное количество людей по всему миру верят в совершенно несуразные вещи.

Например, есть поклонники плоской Земли. И таких историй много. 5G — одна из них. Как только кто-то запускает информационную волну, она начинает распространяться, где-то затухая, где-то набирая скорость.

Беседовал Олег Артюков

К публикации подготовил Игорь Буккер