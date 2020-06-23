Когда в России появится пятое поколение мобильной связи? Почему 5G вызывают бурные дискуссии и откуда такое недоверие к новой ступени технического прогресса? Кто за всем этим стоит в нашей стране. Об этом рассказывает ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-review Эльдар Муртазин.
— Когда в России начнется внедрение сетей 5G?
— У всех операторов уже есть тестовые зоны 5G. Все операторы хотят внедрять эту технологию. Россия сделала огромный скачок с точки зрения телекоммуникаций. Сегодня мы входим в тройку стран, лидирующих в мире по совокупным характеристикам:
Если сравнить нас с США, Америка сильно проиграет и в деньгах, и в пересчете на покупательную способность. Даже в проценте от доходов американцы платят заметно больше, чем россияне. При этом сети у нас лучше. Говоря про это, мы видим, какое огромное количество инновационных сервисов. Агрегаторы такси появились благодаря тому, что "Телеком" дешевый, общедоступный, он есть практически у всех.
Практически у каждого есть телефон, который работает плюс-минус в любой точке. И это позволяет наращивать экономику. Для государства это очень выгодно. Государство поэтому потворствует операторам с точки зрения развития.
— Почему же, при таких потенциальных возможностях, эта технология до сих пор не внедрена?
— Есть вторая тенденция. Уже несколько лет идет мировая рецессия, и в эти сложные годы во всех странах мы наблюдаем одно и то же: операторов почему-то считаются дойной коровой, на которую можно накладывать кучу разных обязательств, налогов, как прямых, так и косвенных. Операторы — коммерческие структуры, им деньги взять, кроме как с абонентов, неоткуда. Наращивать до бесконечности стоимость услуги невозможно. Тут тоже нужен баланс. Поэтому сегодня сложилась такая ситуация, что в России операторы очень хотят 5G, они видят в этом для себя возможность технологического рывка. Все ждут 5G — это принципиально новые типы не только сети, но и услуг. Это умный дом, контроль за умным домом, облачный гейминг. Все что угодно.
5G — это телемедицина, иными словами, медицина на принципиально другом уровне: хирург находится в Москве, автомат оперирует где-то на окраине страны. Но здесь вот какая проблема.
Оператору нужно найти деньги, чтобы инвестировать их в Сети, убедить людей, что 5G им нужен для того, чтобы они им пользовались. С точки зрения денег все не так просто, как еще было 10 лет назад. Сытые годы закончились. Поэтому сегодня все придумывают варианты, как это сделать. Например, давайте соберемся все вместе и проинвестируем эти Сети. Это европейский подход.
Этот формат у нас не будет действовать в полной мере. Где-то вдоль федеральных трасс, наверное, будут скидываться, делать общую сеть. Но в городах каждый оператор будет строить что-то свое. Такой путь мне кажется наиболее логичным, потом что ты отвечаешь за свою сеть, за свои технологии, за своих клиентов — и если что не так, тебе некого винить. Здесь нет круговой поруки, когда "ваши технари это плохо сделали", тут только одно: наши сделали плохо. Получается, что мы пойдем по тому же пути, как 4G развивали. Я думаю, что это случится в течение 1,5-2 лет, через это короткое время мы увидим первые коммерческие 5G-сети в России.
— Странная история, которая началась задолго до коронавируса. В прошлом или позапрошлом году в европейских странах даже на митинги выходили против 5G. В Швейцарии, по-моему, референдум собирались провести, но так и не провели. На днях новость видел, что с начала эпидемии коронавируса в образованных странах были повреждены порядка 90 единиц телекоммуникационного оборудования, в том числе 5G-вышки.
— Объяснение достаточно простое.
Всегда надо искать кому это выгодно. История про вредность 5G появилась когда Америка начала торговую войну с Китаем. Под ударом оказалась крупнейшая телекоммуникационная компания мира Huawei, потому что в инфраструктуре 5G — она лидер.
У американских компаний нет даже отдаленно такого же количества патентов, которые касаются инфраструктуры. Задача была уничтожить Huawei для того, чтобы американские компании могли за бесценок это все скупить, продавать и контролировать, как это было раньше. Я не люблю теории заговора, но здесь все настолько очевидно, что далеко ходить не нужно.
Это публично доступная информация, что американские дипломаты, Госдепартамент надавили на своих партнеров в Европе, чтобы те отказались от оборудования Huawei. Были обсуждения на уровне министерств в Германии, в Великобритании, в других странах, чтобы добавить доводов за то, чтобы они не покупали оборудование и не внедряли 5G. Была инспирирована история про якобы вред 5G. Инспирирована она была по методике "бархатных революций", когда активируется не очень умная толпа. Начинаются россказни, что 5G вызывает все что угодно:
Никаких обоснований, конечно, нет. Изначально вектор атаки был по нескольким странам:
Выступали блогеры, неформальные лидеры мнений, они все под копирку говорили одно и то же. Там было несколько очень смешных посылов: 5G — это вредно, каждая вышка 5G контролирует людей, в Китае это уже сделано для того, чтобы контролировать уйгуров, для стран демократии это не та технология, которая нужна. Далее по списку.
Фактически это джин, которого выпустили из бутылки. Объем инвестиций в эту медийную историю был немаленький. Эту историю через Интернет и соцсети продавили очень хорошо. На сегодняшний момент она зажила своей жизнью. Россия не была в фокусе, потому что здесь нет задачи, которую надо решать. Но наши "звезды" Интернета, глядя на то, что происходит в Британии, все копируют. Виктория Боня и другие подхватили это с удвоенной силой. Самое смешное, что за этим не стоит никаких исследований.
Это противоречит здравому смыслу. Сегодня станции 4G, как минимум, в 2,5-3 раза покрывают большую площадь. Мощности этих станций выше. От поколения к поколению мощность станций, мощность смартфонов — не всех, но в среднем — уменьшается, потому что покрытие растет. Если мы сравним первое поколение телефонов GSM с сегодняшними 4G-трубками — это небо и земля. Возможно, это вредно, но мы не знаем, пока нет клинических испытаний. Но мы точно можем сказать, что ежегодно мощность падает.
Более того, я общался с любителями заговоров. Они вообще не учат физику. Они не знают, что нас везде окружает электромагнитное поле, в городе — тем более. У Земли есть электромагнитное поле. У вас в доме есть электрическая проводка, которая тоже создает электромагнитные помехи, если вы прислоняетесь к стене, где есть провода. Теоретически вы можете себе повредить, если вы верите в это. А они говорят о том, что это все вранье, и излучение есть только в телефонах. Часто они приводят аргумент, который перебить невозможно. Как правило, люди не знают английского языка, идут на сайт кого-нибудь производителя, где по нормам есть уровень излучения, которое опосредовано измеряется, насколько нагревается тело, сколько-то грамм тела при использовании того или иного устройства. Там всегда используется слово radiation, которое эти люди переводят как "радиация". Это не радиация, а электромагнитное излучение.
— Это феномен западных цивилизаций или в Китае, в Японии, в Южной Корее есть что-то подобное?
— Обязательно есть. Мы живем в условиях глобальной Сети. В информационном пространстве тоже существуют эпидемии. Называются они инфодемия, когда какая-то информация вбрасывается, начинает завоевывать сторонников. Ее математическая модель распространения очень похожа на эпидемию. Огромное количество людей по всему миру верят в совершенно несуразные вещи.
Например, есть поклонники плоской Земли. И таких историй много. 5G — одна из них. Как только кто-то запускает информационную волну, она начинает распространяться, где-то затухая, где-то набирая скорость.
Беседовал Олег Артюков
К публикации подготовил Игорь Буккер
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