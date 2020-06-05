Наиболее популярным способом обеспечить защиту профиля пользователя на сайте сегодня является двухфакторная аутентификация: вы вводите пароль, и на ваш телефон приходит смс с кодом, который нужно ввести в еще одно поле. Однако даже эта технология сегодня не считается идеальной.
На помощь приходят биометрические технологии — в частности, технология, называемая FIDO.
Природа паролей побуждает нас быть ленивыми. Длинные, сложные пароли (самые безопасные) для нас сложнее всего создать и запомнить. Поэтому многие берут какой-то простой пароль, немного его "дорабатывают" и пользуются — это огромная проблема, потому что у хакеров давно есть списки популярных паролей. И хакеры автоматизируют атаки путем "заполнения учетных данных", пытаясь найти, что именно вы добавили к вашему "стандартному" паролю.
FIDO работает на основе распознавания лиц и отпечатков пальцев — это умеют многие современные смартфоны.
"Пароль — это то, что вы знаете. Устройство — это то, что у вас есть. Биометрия — это то, чем вы являетесь. Мы движемся к тому, что пароль всегда будет при вас — и нужда в его запоминании просто отпадет", — сказал Стивен Кокс, главный архитектор безопасности SecureAuth.
FIDO, или Fast Identity Online, стандартизирует использование аппаратных устройств (сканер отпечатков пальцев, камеры) для создания уникальной "биометрической карточки", которая и позволит пользователю регистрироваться и заходить на сайты.
Подделать отпечатки пальцев или лицо намного сложнее и дороже — так что, по мнению Эндрю Шикиара, исполнительного директора FIDO Alliance, "… в течение следующих пяти лет у каждой крупной потребительской интернет-услуги будет альтернативная регистрация без пароля".
FIDO также выгоден и компаниям, поскольку устраняет опасения по поводу утечек данных (в частности, конфиденциальной информации клиентов). Похищенные "биометрические карточки" не позволят хакерам войти в систему, потому что их надо не просто ввести, но и подтвердить.
Вот один из способов входа на основе FIDO без паролей. Вы открываете страницу входа в систему на своем ноутбуке, вводите имя пользователя, нажмите кнопку, а затем пользуетесь биометрической аутентификацией ноутбука, например, Touch ID от Apple или Windows Hello. Если ваша система не оснащена нужными устройствами, вы можете подключить по Bluetooth телефон — и точно так же использовать FIDO.
Большим преимуществом этого подхода является то, что устройство безопасности FIDO (телефон, ноутбук, иной гаджет) не будут работать с фальшивыми сайтами, потому что ключи безопасности регистрируются только для сайтов-оригиналов.
"Вместо того, чтобы "грузить" пользователя проверкой сайта, мы переложили ее на систему", — отметил Марк Ришер, руководитель отдела аутентификации в Google, в своем блоге.
В компании уже более 10 000 сотрудников перешли на подобный способ, что сократило число взломов их аккаунтов практически до нуля.
Однако у некоторых экспертов есть опасения: а захотят ли люди разрешать использование своих данных? Одно дело — цифры и буквы, а другое — отпечатки пальцев и снимки лица.
"Имена пользователей и пароли по-прежнему будут наиболее распространенным вариантом. Пока есть выбор и пока популярна тема "тотального контроля" на основе биометрических данных, люди будут работать по старинке", — отмечают они.
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