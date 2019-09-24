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Автор Константин Кузнецов

Профессор Каплан: «Нейроинтерфейса у Илона Маска пока еще нет»

Наука » Технологии print

На прошлой неделе Илон Маск презентовал миру свой уникальный проект нейроинтерфейса. В недалеком прошлом он уже грозился соединить мозг человека с компьютером, и на этот раз детище стартапа Neuralink стало прорывом, максимально приблизившись к заявленным Маском идеям. Нейроинтерфейс представляет собой нанонити-импланты, позволяющие считывать информацию из мозга. Считается, что в будущем устройство поможет людям с неврологическими заболеваниями и парализованным. Так ли это?

Pravda.ru провела собственное расследование и выяснила, что подобные проекты создавались и российскими учеными. Илон Маск смог увеличить масштаб, но до того интерфейса, который он задумал, ему пока тоже далеко.

Нейрофизиолог Александр Яковлевич Каплан считает, что в деле разработки нейроинтерфейса Маском была сделана едва ли не восьмая часть работы. Основная проблема любой попытки связать человеческий мозг с компьютером напрямую — это необходимость вживления большого количества электродов. Работы по вживлению электродов в мозг позвоночных ведутся уже долгое время, но до сих пор речь шла в лучшем случае о сотнях электродов. Маск презентовал "швейную машинку", которая позволяет вживлять в мозг электроды, содержащие до тысячи контактов, сцепляющихся с нервными клетками. Кроме этого, Илон заявил о проведении экспериментов на крысах и приматах. Но Каплан уточняет, что до создания реального нейроинтерфейса в том виде, в каком его описывает Маск, еще очень далеко.

Различные варианты нейроинтерфейса уже существуют в мире, в том числе и в России. Технология "НейроЧат", научным руководителем при создании которой был Каплан, позволяет парализованному человеку использовать компьютер для написания текстов. На сегодняшний день эта технология представляет собой уже выпускаемый крупными сериями продукт, в испытаниях которого участвовали сотни добровольцев. Пятьсот изготовленных экземпляров "НейроЧата" по условиям гранта были бесплатно переданы нуждающимся в них людям. Суть технологии заключается в том, что у человека снимается электроэнцефалограмма, в то время как на экране перед ним появляется алфавит с мигающими буквами. Если человек хочет использовать для написания ту или иную букву, его реакция на ее мерцание отличается. Используя сложные математические алгоритмы, программе удается определить букву, которую хочет напечатать человек. В 95 процентах случаев программа определяет букву верно. Каплан рассказывает, что ему с коллегами удалось значительно увеличить функционал системы, и теперь на экране перед парализованным человеком имеются не только буквы, но и различные иконки, такие как "запомнить" или "послать другу". Все это позволяет парализованным людям не только читать и печатать, но и находиться в общении с другими людьми.

Другие российские лаборатории занимаются разработкой различных устройств, которые должны считывать намерения человека совершить, например, какое-либо движение рукой. В частности, существует комплекс "Экзокисть-2", позволяющий при помощи механической "руки" совершать действия кистью, которые человек не может сделать самостоятельно из-за повреждения нервных структур. Такой комплекс полезен для восстановления после инсульта. Подобные технологии нашли свое место в клиниках Америки и Германии и помогают многим пациентам.

По словам Каплана, самой главной технологической проблемой является то, что существующие технологии на позволяют получать большой объем информации от мозга. В этом Илон Маск, как говорит российский ученый, действительно оказался впереди, поскольку его "швейная машинка" позволяет вживлять десятки тысяч электродов. Одной из главных целей нейроинтерфейса Каплан видит возможность для человеческого мозга управлять памятью компьютера, иметь к ней прямой доступ. Это позволит не только получать доступ ко всем сведениям, хранящимся в памяти устройства или электронной сети, но и использовать их вычислительные мощности для различных действий. Каплан считает, что к этому мы придем примерно лет через десять.

Говоря о намерении Маска создать симбиоз человека и искусственного интеллекта, Александр Яковлевич указывает на то, что использование нейроинтерфейса такого типа, который предлагает компания Neuralink, ставит компьютер в подчиненное положение, при котором у искусственного интеллекта может быть только роль помощника, вспомогательной вычислительной системы. Каплан указывает на уникальность человеческих интуиции и способности к творчеству, невозможных для искусственного интеллекта, лишь перебирающего существующие варианты вычислений. В объединении творческого начала человека и вычислительных мощностей компьютера с его практически безграничной памятью посредством контролирующего и определяющего работу системы нейроинтерфейса Каплан видит полезный и безопасный симбиоз.

Говоря о фигуре Илона Маска, ученый отмечает его страсть к новым изобретениям и достижению кажущихся фантастическими целей. Увлечение Маска собственными идеями и способность привлекать инвестиции — идеальное сочетание, которое нередко приводит к впечатляющим результатам. Несмотря на то, что некоторые проекты Маска оказываются провальными, другие все же достигают успешного завершения, и Каплан выражает надежду, что и в работе над нейроинтерфейсом американского предпринимателя ждет успех. Ведь это может стать прорывом для всего человечества.

Нейробиолог Константин Владимирович Анохин считает, что компанией Маска был сделан лишь один технологический шаг, а вся прочая шумиха является маркетинговым ходом и рекламой. Он говорит, что Neuralink удалось создать прогрессивный вариант инвазивного интерфейса, но таких технологий в мире существует достаточно много. Имея некоторые преимущества перед ранее созданными, прототип нейроинтерфейса Маска требует длительных испытаний на обезьянах и человеке. Польза нейроинтерфейса может оказаться существенной для людей, сталкивающихся с проблемами в работе головного мозга, испытывающих затруднения с движением и произвольным контролем над мышцами. А сценарий порабощения человечества искусственным интеллектом и превращения его в сборище покорных биороботов Анохин считает пока слишком фантастическим.

 

Темы ученые здоровье илон маск технологии нейроинтерфейс
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Профессор Каплан: «Нейроинтерфейса у Илона Маска пока еще нет»
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