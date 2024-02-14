Зимний салат и суп с попкорном: удивите гостей этими необычными блюдами

Зимний салат и крем-суп: два оригинальных рецепта с попкорном

3:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Попкорн — достаточно популярное лакомство, однако знали ли вы, что воздушную кукурузу можно использовать и в качестве ингредиента для приготовления разных блюд. Двумя оригинальными рецептами с попкорном поделилась с Pravda.Ru директор RUSH popcorn Мария Королева.

Фото: Pravda.Ru by Мария Королева

Рецепт зимнего салата с попкорном

Почему зимнего? Потому что в нём собраны ингредиенты, которые можно найти на полках любого магазина в зимний период. А ещё он необычный и очень вкусный, несмотря на его простоту!

Ингредиенты

Попкорн медовый (для терпкости) — 20 г

Индейка или куриная грудка — 200 г

Хурма — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Рукола — 100 г

Лимон — четвертинка

Бальзамический соус

Приготовление

Грудку помыть и замариновать в соевом соусе и любых приправах с красным перцем. Оставить на 20 минут, пока режем овощи. Если время позволяет, можно оставить на больший срок.

Далее на дно блюда выкладываем руколу, сверху порезанные кубиками апельсин, хурму и помидор.

Когда грудка промаринуется, обжариваем её на сильном огне на сковороде без масла с двух сторон по 4 минуты, закрываем крышкой, выключаем нагрев и даём дойти ещё 5 минут (тогда грудка будет сочной и не сухой). После нарезаем слайсами и выкладываем на блюдо сверху, после засыпаем сверху медовым попкорном.

Осталось заправить салат лимонным соком и бальзамическим соусом. Вкуснейший и полезнейший салат готов! Идеальный состав ингредиентов, высокобелковый продукт с большим количеством клетчатки и витаминов.

Крем-суп с попкорном и тыквой

Ингредиенты

Попкорн — 20 г (карамельный с соленым арахисом)

Тыква — 300 г

Помидор — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Крабовые палочки или креветки — 200 г

Чернослив — 50 г

Вода — 200 мл

Соус сладкий чили

Соль — по вкусу

Приготовление

Нарезаем все ингредиенты кубиком среднего размера, помидоры очищаем от кожицы (чтобы кожица легко отходила, проще опустить помидор в кипяток на 30 секунд).

Отправляем в кастрюлю сначала тыкву и морковь, заливаем 200 мл воды и ставим на средний огонь на 15-20 минут, затем отправляем туда же помидоры и чернослив, варим ещё минут 5-10 и слегка подсаливаем.

Снимаем с плиты и погружным блендером измельчаем содержимое до однородной массы.

После этого добавляем соус чили, перемешиваем и выкладываем в порционные тарелки, сверху добавляем нарезанные слайсами крабовые палочки (или подойдут креветки, а также любые морепродукты).

Сверху засыпаем попкорн, также подойдёт и обычный солёный или сырный, кто не привык к сладковатым ноткам в супах.

Максимально полезный, богатый фолиевой кислотой и клетчаткой суп готов — при этом минимум калорий, что немаловажно для тех, кто следит за фигурой. Удивляйте своих близких полезными и необычными блюдами, тем более это так просто.