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Ирина Гусакова
Зимний салат и суп с попкорном: удивите гостей этими необычными блюдами

Зимний салат и крем-суп: два оригинальных рецепта с попкорном

3:13
Еда

Попкорн — достаточно популярное лакомство, однако знали ли вы, что воздушную кукурузу можно использовать и в качестве ингредиента для приготовления разных блюд. Двумя оригинальными рецептами с попкорном поделилась с Pravda.Ru директор RUSH popcorn Мария Королева.

Зимний салат и крем-суп: два оригинальных рецепта с попкорном
Фото: Pravda.Ru by Мария Королева

Рецепт зимнего салата с попкорном

Почему зимнего? Потому что в нём собраны ингредиенты, которые можно найти на полках любого магазина в зимний период. А ещё он необычный и очень вкусный, несмотря на его простоту!

Ингредиенты

  • Попкорн медовый (для терпкости) — 20 г
  • Индейка или куриная грудка — 200 г
  • Хурма — 1 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Рукола — 100 г
  • Лимон — четвертинка
  • Бальзамический соус

Приготовление

  • Грудку помыть и замариновать в соевом соусе и любых приправах с красным перцем. Оставить на 20 минут, пока режем овощи. Если время позволяет, можно оставить на больший срок.
  • Далее на дно блюда выкладываем руколу, сверху порезанные кубиками апельсин, хурму и помидор.
  • Когда грудка промаринуется, обжариваем её на сильном огне на сковороде без масла с двух сторон по 4 минуты, закрываем крышкой, выключаем нагрев и даём дойти ещё 5 минут (тогда грудка будет сочной и не сухой). После нарезаем слайсами и выкладываем на блюдо сверху, после засыпаем сверху медовым попкорном.

Осталось заправить салат лимонным соком и бальзамическим соусом. Вкуснейший и полезнейший салат готов! Идеальный состав ингредиентов, высокобелковый продукт с большим количеством клетчатки и витаминов.

Крем-суп с попкорном и тыквой

Ингредиенты

  • Попкорн — 20 г (карамельный с соленым арахисом)
  • Тыква — 300 г
  • Помидор — 4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Крабовые палочки или креветки — 200 г
  • Чернослив — 50 г
  • Вода — 200 мл
  • Соус сладкий чили
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  • Нарезаем все ингредиенты кубиком среднего размера, помидоры очищаем от кожицы (чтобы кожица легко отходила, проще опустить помидор в кипяток на 30 секунд).
  • Отправляем в кастрюлю сначала тыкву и морковь, заливаем 200 мл воды и ставим на средний огонь на 15-20 минут, затем отправляем туда же помидоры и чернослив, варим ещё минут 5-10 и слегка подсаливаем.
  • Снимаем с плиты и погружным блендером измельчаем содержимое до однородной массы.
  • После этого добавляем соус чили, перемешиваем и выкладываем в порционные тарелки, сверху добавляем нарезанные слайсами крабовые палочки (или подойдут креветки, а также любые морепродукты).
  • Сверху засыпаем попкорн, также подойдёт и обычный солёный или сырный, кто не привык к сладковатым ноткам в супах.

Максимально полезный, богатый фолиевой кислотой и клетчаткой суп готов — при этом минимум калорий, что немаловажно для тех, кто следит за фигурой. Удивляйте своих близких полезными и необычными блюдами, тем более это так просто.

Домашний шоколадный попкорн! Дома в шоколаде! Рецепт крутого попкорна!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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