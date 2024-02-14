Зимний салат и суп с попкорном: удивите гостей этими необычными блюдами

Попкорн — достаточно популярное лакомство, однако знали ли вы, что воздушную кукурузу можно использовать и в качестве ингредиента для приготовления разных блюд. Двумя оригинальными рецептами с попкорном поделилась с Pravda.Ru директор RUSH popcorn Мария Королева.
Фото: Pravda.Ru by Мария Королева
Рецепт зимнего салата с попкорном
Почему зимнего? Потому что в нём собраны ингредиенты, которые можно найти на полках любого магазина в зимний период. А ещё он необычный и очень вкусный, несмотря на его простоту!
Ингредиенты
Попкорн медовый (для терпкости) — 20 г
Индейка или куриная грудка — 200 г
Хурма — 1 шт.
Апельсин — 1 шт.
Помидор — 1 шт.
Рукола — 100 г
Лимон — четвертинка
Бальзамический соус
Приготовление
Грудку помыть и замариновать в соевом соусе и любых приправах с красным перцем. Оставить на 20 минут, пока режем овощи. Если время позволяет, можно оставить на больший срок.
Далее на дно блюда выкладываем руколу, сверху порезанные кубиками апельсин, хурму и помидор.
Когда грудка промаринуется, обжариваем её на сильном огне на сковороде без масла с двух сторон по 4 минуты, закрываем крышкой, выключаем нагрев и даём дойти ещё 5 минут (тогда грудка будет сочной и не сухой). После нарезаем слайсами и выкладываем на блюдо сверху, после засыпаем сверху медовым попкорном.
Осталось заправить салат лимонным соком и бальзамическим соусом. Вкуснейший и полезнейший салат готов! Идеальный состав ингредиентов, высокобелковый продукт с большим количеством клетчатки и витаминов.
Крем-суп с попкорном и тыквой
Ингредиенты
Попкорн — 20 г (карамельный с соленым арахисом)
Тыква — 300 г
Помидор — 4 шт.
Морковь — 1 шт.
Крабовые палочки или креветки — 200 г
Чернослив — 50 г
Вода — 200 мл
Соус сладкий чили
Соль — по вкусу
Приготовление
Нарезаем все ингредиенты кубиком среднего размера, помидоры очищаем от кожицы (чтобы кожица легко отходила, проще опустить помидор в кипяток на 30 секунд).
Отправляем в кастрюлю сначала тыкву и морковь, заливаем 200 мл воды и ставим на средний огонь на 15-20 минут, затем отправляем туда же помидоры и чернослив, варим ещё минут 5-10 и слегка подсаливаем.
Снимаем с плиты и погружным блендером измельчаем содержимое до однородной массы.
После этого добавляем соус чили, перемешиваем и выкладываем в порционные тарелки, сверху добавляем нарезанные слайсами крабовые палочки (или подойдут креветки, а также любые морепродукты).
Сверху засыпаем попкорн, также подойдёт и обычный солёный или сырный, кто не привык к сладковатым ноткам в супах.
Максимально полезный, богатый фолиевой кислотой и клетчаткой суп готов — при этом минимум калорий, что немаловажно для тех, кто следит за фигурой. Удивляйте своих близких полезными и необычными блюдами, тем более это так просто.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Домашний шоколадный попкорн! Дома в шоколаде! Рецепт крутого попкорна!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ