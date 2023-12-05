Суд встал на сторону кооператива "Бест Вей"

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1 декабря Приморский районный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил жалобу адвоката кооператива "Бест Вей" Сергея Путреши, поданную, по его словам, еще в июле и принятую к рассмотрению в начале августа.

Фото: Пресс-служба Бест Вей

И. о. зам. председателя Приморского суда по уголовным делам Екатерина Богданова, по словам представителей кооператива, признала незаконным непредоставление возможности кооперативу как гражданскому ответчику по уголовному делу, касающемуся компаний "Лайф-из-Гуд" и "Гермес Менеджмент", ознакомиться с материалами этого уголовного дела в порядке ст. 216 УПК и обязал ознакомление провести.

"Следственная группа и прокуратура в судебном заседании заверили, что ознакомление начнется прямо в прошедший понедельник", — комментирует адвокат Путреша.

Ознакомление, по его словам, крайне необходимо кооперативу в силу того, что в марте этого года он был постановлением руководителя следственной группы признан гражданским ответчиком по данному уголовному делу на 16 млрд рублей. "На наши ходатайства с законными требованиями предоставить информацию о том, кто истцы и каковы их исковые требования, следственная группа неизменно отвечала отказом", — замечает адвокат.

В рамках же завершения предварительного расследования по делу 216-я статья УПК, по его словам, была просто "пропущена" — на том основании, что никто из гражданских истцов и ответчиков якобы не изъявил желания ознакомиться с материалами уголовного дела, хотя кооператив направлял соответствующее ходатайство еще до завершения следственных действий.

Однако сразу по завершении следственных действий, подчеркивает адвокат Путреша, следственная группа приступила к ознакомлению с материалами дела обвиняемых. "Логика действий понятна, — говорит адвокат одного из обвиняемых, — Четверо обвиняемых находятся в СИЗО больше полутора лет — предельного срока. Следствие могло продлить им срок "стражи" свыше предельного можно только на том основании, что они сами знакомятся с материалами уголовного дела".

Представитель следственной группы, по словам адвоката Путреши, заявил в суде, состоявшемся 1 декабря, что ходатайство об ознакомлении было удовлетворено и что кооперативу своевременно прислано письмо с приглашением прийти для ознакомления 4 июля.

"Мы заявили, что получили письмо 18 сентября, когда уже шел этап ознакомления обвиняемых с материалами дела после продления им "стражи" на три месяца, — говорит Сергей Путреша, — Там говорилось, что наше ходатайство якобы было удовлетворено еще в июне и нас приглашали для ознакомления 4 июля. Однако ходатайство было нами направлено тремя разными способами, в том числе через систему электронного документооборота ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в которой, как говорится, все ходы записаны. Представитель следственной группы принес в суд некие внутренние экселевские таблицы ГСУ со сведениями об отправке документов — которые не убедили суд".

"Мы обратили внимание суда, что фактически речь идет о фальсификации документов и введении в заблуждение суда, — говорит Путреша, — Ведь в прошлых судебных заседаниях представители следствия на голубом глазу говорили о том, что все без исключения гражданские истцы и ответчики отказались знакомиться с материалами дела. Потом, когда мы представили отправленное следственной группе ходатайство, заявили судам, что своевременно на него ответили и, мол, мы сами виноваты, что "прохлопали" письмо с их приглашением. Разумеется, мы по фактам, на наш взгляд, фальсификации документов направили заявление в ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу".

У представителей кооператива нет сомнений в том, что на решение Приморского районного суда следственной группой и прокуратурой будет подана апелляция (на данный момент она не подана, и, по их предположению, будет подана накануне истечения срока апелляционного обжалования). Ведь последствия вступления решения в силу состоит не только в том, что кооператив может ознакомиться с материалами дела, но и в том, что содержание четверых обвиняемых по делу под стражей оказывается незаконным.