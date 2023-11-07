Почему кооператив "Бест Вей" обвиняют в моральном ущербе на 2 млрд руб.

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Адвокаты возражают против документов, предоставляемых следственной группой для обоснования ареста счетов кооператива "Бест Вей".

Фото: Pravda.Ru

19 октября Приморский районный суд города Санкт-Петербурга продлил еще на три месяца арест счетов потребительского кооператива "Бест Вей" — адвокаты кооператива сразу подали апелляционную жалобу на это постановление и ждут суда апелляционной инстанции. Они отмечают, что следственная группа представляет в судебные заседания для обоснования ареста как минимум странные документы, и сетуют, что суды, прежде всего первой инстанции, недостаточно внимательно относятся к их исследованию.

Так, после отмены судом арестов двух из трех счетов кооператива арест был восстановлен на основании того, что новый на тот момент руководитель следственной группы ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расследующей уголовное дело, связываемое следователями с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес Менеджмент" и кооперативом "Бест Вей", полковник юстиции А. Н. Винокуров издал постановление о привлечении кооператива в качестве гражданского ответчика на 16 с лишним млрд рублей. "При этом, — уточняют адвокаты кооператива, — следственная группа ответила отказом на требования раскрыть гражданских истцов и суть их исковых требований, а попытки обязать ее это сделать через суд пока не увенчались успехом".

Но в июне всем обвиняемым по уголовному делу были предъявлены обвинения в окончательной редакции, и там фигурируют только 232 млн рублей, а не 16 млрд, к тому же непонятно было, почему вообще сохраняется такая обеспечительная мера, как арест счетов, хотя следственные действия завершены и в постановлениях, предъявленных обвиняемым, нет ни одного эпизода, касающегося кооператива "Бест Вей", — все эпизоды касаются компании "Гермес Менеджмент". "Следствие ссылалось на свое мнение о том, что "Гермес", "Бест Вей" и "Лайф-из-Гуд" — "группа компаний под единым брендом": интересно каким из трех?" — удивляются адвокаты. "У этих трех организаций нет единого владения или совладения, к тому же кооператив вообще не компания, а некоммерческая организация — ее "владельцами" является почти 20 тыс. пайщиков по всей России".

Кроме того, следствие, по словам адвокатов, ссылается на результаты проведенной по его заданию в одном из криминалистических учреждений Минюста экспертном заключении: якобы экспертами установлено, что кооперативом похищено более 15 млрд рублей. "Однако заключение экспертизы говорит ровно об обратном, — подчеркивают адвокаты. — Согласно этому заключению, 80% средств было потрачено на приобретение недвижимости, а 20% — на обеспечение деятельности кооператива, включая налоги, все в соответствии с уставными целями кооператива, ни одной проводки, не подтвержденной договорами и актами, нет".

"Суды, — отмечают адвокаты, — в августе продлили арест счетов: прислушались к доводам следственной группы, что, хотя следственные действия окончены, предварительное следствие не завершено, и поверили ей на слово, что доказательства аффилированности "Гермеса" и кооператива будут представлены при рассмотрении дела по существу".

"В октябре, — подчеркивают адвокаты, — следственная группа достигла новых высот в обосновании ходатайства об аресте счетов на новые три месяца. Ею были представлены в суд два заявления лиц, признанных следствием потерпевшими, согласно которым они претендуют на возмещение ущерба на миллиард рублей каждый".

К этим документам возникают две группы вопросов. Первая: при чем здесь кооператив и почему следствие предлагает ответить за моральный ущерб кооперативу? В заявлениях упоминается "Лайф-из-Гуд" — даже не "Гермес", который, по версии этих потерпевших, не выплатил им пассивный доход, но нет ни слова о кооперативе. Если речь идет о "Лайф-из-Гуд", почему следствие не ходатайствует об аресте счетов и активов этой компании; почему не предъявляет требования обвиняемым по делу: некоторые из них люди весьма обеспеченные и с активами в России, а предъявляет их сразу кооперативу?

Вторая: где обоснования обстоятельств нанесения морального ущерба? "Закон требует, чтобы в заявлении о моральном ущербе были не общие слова, а обоснование ущерба, нанесенного личным неимущественным правам, — подчеркивают адвокаты. — Иначе таких заявлений "я морально пострадал" можно написать хоть на триллионы. Такие требования вряд ли будут приняты судьей по гражданским делам, но судью по уголовным делам, к сожалению, эти документы не смутили, и позицию Приморского районного суда мы будем оспаривать в Санкт-Петербургском городском суде".