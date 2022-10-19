Сможет ли "Бест Вей" отстоять будущее жилищной потребкооперации в России?

Существовавшие в советские времена кассы взаимопомощи для многих граждан были едва ли не единственной возможностью совершать крупные покупки. В современной России эту эстафету приняли потребительские кооперативы, в том числе жилищные. Однако многие из них попали в "чёрный список" ЦБ РФ как "имеющие признаки финансовой пирамиды", что фактически привело к остановке их деятельности.

Накануне, 18 октября, в Госдуме состоялся круглый стол "Жилищная кооперация и антикризисные меры в условиях санкций". Эксперты рассмотрели ситуацию на примере крупнейшего в России Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей".

"Жилищные кооперативы помогали гражданам решать их жилищные проблемы, и справлялись с этой задачей вполне успешно. Однако недавно ко мне как к депутату Госдумы стали поступать обращения граждан. Проблема в том, что Центробанк считает жилищные кооперативы "финансовой пирамидой", — обозначила тему обсуждения Елена Драпеко.

Своё мнение высказал депутат Госдумы, председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. Он отметил, что в действующем российском законодательстве существует пробел, который Центробанк использует в борьбе с жилищными кооперативами.

жилищные кооперативы неподконтрольны ЦБ РФ;

более того, они конкурируют с банками в сфере жилищного кредитования, предлагая гражданам более выгодные условия при покупке жилья.

Это происходит именно благодаря тому, что жилищные кооперативы работают по принципу кассы взаимопомощи, и участники кооператива не платят процентов — только членские взносы. Было подсчитано, что при десятилетней рассрочке при покупке жилья через потребительский кооператив переплата составляет около 50%, в то время как банковская ипотека обходится в 150% за то же время.

"Проблема возникла, когда "похоронили" ФЗ-214 и всех перевели на эскроу-счета, фактически подмяв под ЦБ. Кроме того, у ЦБ есть право указывать, очевидно, по каким-то своим внутренним понятиям, что та или иная компания имеет признаки финансовой пирамиды. ЦБ при этом ни перед кем не отчитывается и не несёт никакой ответственности за необоснованное включение компании в так называемый предупредительный список", — отметил Валерий Карлович.

При этом никаких официальных обвинений не предъявляется, никаких проверок не проводится. В этой ситуации у компании, попавшей в "чёрный список" ЦБ, не возникает право на защиту. Таким образом, ни на чём не основанное решение ЦБ приводит к фактической остановке деятельности компании, подчеркнул депутат.

"Я не получил ни от кого внятных ответов на вопрос, по какому принципу компании попадают в этот список. Считаю, что нужно или оставить жилищные кооперативы в покое, или ввести лицензирование их деятельности, если это так важно для ЦБ", — резюмировал Валерий Гартунг.

Проблему прокомментировал депутат Госдумы, член Комитета по экономической политике Артём Кирьянов. По его мнению, вызвавшая несколько лет назад широчайший общественный резонанс ситуация с обманутыми дольщиками убедительно показала, что лишнего контроля быть не может.

"Из-за пробела в законодательстве флагманы новой жилищной политики оказываются заблокированными, а граждане остаются в пострадавших. В чьих интересах сделать так, чтобы тысячи людей снова стали "обманутыми дольщиками"? Эта ситуация требует принятия решений по всему комплексу жилищного строительства", — высказался он.

На круглом столе выступил Сергей Крючек, председатель Совета потребительского кооператива "Бест Вей". Он подчеркнул, что благодаря кооперативам граждане имеют возможность объединять усилия для решения своих жилищных вопросов, не прибегая к помощи государства, и "Бест Вей" — самый крупный в нашей стране жилищный кооператив. Он успешно работал в течение восьми лет, до тех пор, пока в ноябре 2021 года ЦБ РФ не внёс его в "чёрный список". Затем, в декабре 2021 года, Генпрокуратура возбудила дело о "незаконной финансовой деятельности" кооператива (при том, что кооператив не ведёт наличных расчётов — всё движение денежных средств происходит исключительно через банковские счета).

Следствие изъяло на проверку документы, сервера и электронные ключи, фактически заблокировав деятельность кооператива, а его счета были заморожены. Более того, уже в сентябре в офисе прошёл ещё один обыск, причем обыскивающие особенно и не скрывали, что это — "акт устрашения". В настоящий момент следствие до сих пор не вернуло документы, а суд отказался разморозить счета. При этом нет ни одного документа, запрещающего деятельность кооператива, рассказал его председатель.

"Труд законодателей ни во что не ставится некоторыми правоприменителями", — добавил адвокат кооператива "Бест Вей" Алексей Новиков.

Адвокаты делают всё в рамках закона, чтобы защитить права граждан, но когда тебе оппонирует глухая стена, любые самые убедительные доводы теряют смысл, высказал свою позицию адвокат, член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе.

"Приходит в голову мысль — а кому это выгодно? Ведь у нас до сих пор существуют "быстроденьги", из-за которых люди теряют свои квартиры. И какую ответственность понесёт сотрудник или отдел ЦБ, нанесший репутационный ущерб жилищному кооперативу? Это проблема не конкретного кооператива, она системная. И если мы дадим, извините, "сожрать" этот кооператив — это будет значить, что никто не станет заниматься социально направленной деятельностью. Потому что невыгодно и опасно — можно оказаться в СИЗО. А в это время Центробанк спокойно может "крутить" арестованные деньги в своих интересах".

Учитывая общественную значимость этой проблемы, необходимо закрыть пробелы в законодательстве, высказала свою позицию сенатор Ольга Епифанова. Для этого сенаторы и депутаты должны направлять запросы в соответствующие инстанции с целью урегулирования ситуации. По её словам, "надо срочно спасать людей".

Судя по тому, как развивается ситуация с "Бест Вей", кооперативу ещё предстоит немалая судебная борьба: не только за своё существование и репутацию, но и за будущее всей жилищной потребительской кооперации в России. Pravda.Ru продолжит следить за развитием событий.