2021 год оказался самым успешным в почти восьмилетней истории кооператива. Но в самом завершении года 17 ноября 2021-го Департамент противодействия недобросовестным практикам ЦБ (ДПНП) внёс кооператив в Список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности (или, как сам ЦБ его называет, предупредительный список) из-за наличия признаков "финансовой пирамиды".
В кооперативе в конце года было более 19 тыс. пайщиков, он приобрёл для пайщиков более 2,5 тыс. объектов недвижимости по всей России. Темп приобретения квартир для пайщиков составил две-три квартиры в день, включая выходные дни. "Бест Вей" — один из крупнейших потребительских кооперативов в России.
"В "Бест Вей" всегда большое внимание уделяли правовым аспектам деятельности кооператива", — говорит Мария Горбанева, генеральный директор ООО "Эксперт", занимающегося правовым обеспечением деятельности кооператива.
Включение в предупредительный список обернулось самыми настоящими "санкциями" в отношении кооператива. После включения в предупредительный список ЦБ инициировал блокировку ряда страниц официального сайта кооператива и всего сайта целиком — включая личные кабинеты пайщиков, с помощью которых пайщики получали информацию о деятельности кооператива и обеспечивалось взаимодействие с пайщиками.
Фактически ограничение доступа к сайту кооператива для всех его пайщиков повлекло за собой невозможность для пайщиков реализовать в полном объёме свои права, предусмотренные законодательством о потребительской кооперации, уставом и локальными нормативными актами.
Блокировка состоялась в середине декабря.
А 17 декабря на сайте Генеральной прокуратуры появился пресс-релиз о том, что расследуется уголовное дело по признакам "финансовой пирамиды".
"По сию пору никакой информации об уголовном деле у нас нет, — говорит адвокат кооператива Антон Павлов. — Никаких писем, запросов в кооператив не поступало: тишина. Мы пытаемся сами выяснить, какой правоохранительный орган возбудил уголовное дело. Пока безуспешно".
ДПНП ЦБ включил кооператив в предупредительный список.
"Проблема в том, что на сегодняшний день не существует чётких критериев включения или невключения в этот список, — комментирует Мария Горбанева. — Из-за этого ни одна из организаций не застрахована от включения в этот список в результате применения к ней неких субъективных критериев".
Перечень предполагаемых, по мнению регулятора, признаков "финансовой пирамиды" опубликован, но не имеет нормативного статуса.
"На наш взгляд, ни одному из этих признаков кооператив не соответствует", — подчёркивает Мария Горбанева.
"Мы считаем, что кооператив фактически обвинён в неких нарушениях, которые не были до него доведены, — резюмирует Мария Горбанева. — Кооперативу не предъявляют никаких претензий непосредственно: с ним общаются языком неких списков и пресс-релизов, не имеющих юридической силы, которые тем не менее порождают негативные последствия и для кооператива в целом, и для отдельных его пайщиков".
"Кооператив, хоть и с большим трудом, продолжает функционировать, — говорит председатель правления кооператива "Бест Вей" Екатерина Скибо. — Мы делаем всё возможное, чтобы объекты для пайщиков приобретались в прежнем темпе, хотя это не так просто при таком информационном прессинге. Отрадно, что сохраняется высокий уровень доверия к нам, случаи выхода пайщиков из кооператива единичны, люди, для которых кооператив за годы стал большой семьёй, сохраняют бодрое расположение духа, готовы бороться за свои права".
"Кооператив продемонстрировал высокий уровень надёжности, — считает независимый экономист депутат Государственной думы VII созыва Сергей Крючек. — Я знаю кооператив по своей депутатской деятельности. На мой взгляд, алгоритм, предложенный кооперативом по приобретению недвижимости, — один из самых гарантированных и защищённых законодательством Российской Федерации.
Жизнеспособность кооператива, работающего уже почти восемь лет, и масштабы его деятельности заслуживают изучения и воплощения в законодательстве как способ реализации прав граждан на жильё в условиях демократического общества. Этот опыт нужно тиражировать, а не подвергать кооператив санкциям".
"Бест Вей" оспаривает своё включение в предупредительный список ЦБ в суде. Как сообщила Pravda. Ru Мария Горбанева, в Арбитражный суд города Москвы поданы иск о защите деловой репутации и взыскании убытков, а также заявление о признании незаконными действий ЦБ РФ по включению кооператива в список.
Кроме того, кооператив, по словам Горбанёвой, намерен оспаривать действия других государственных органов, совершаемые на основе позиции ЦБ РФ.
Пайщики кооператива и члены их семей составили две петиции в поддержку кооператива, набравшие уже более 30 тыс. голосов, а также десятки обращений пайщиков из регионов России.
Адвокат Владимир Данч считает, что ЦБ своими действиями фактически ограничивает граждан в праве распоряжаться собственными финансовыми средствами законными способами, навязывая им банковское кредитование, которое им невыгодно.
"Бест Вей" оказался в числе более чем 70 кооперативов, включённых в предупредительный список ЦБ. При этом, как уже было сказано, он один из крупнейших кооперативов. Решение в отношении него, по мнению одного из банкиров, пожелавших остаться неназванным, — предупреждение всем потребительским кооперативам о том, что их деятельность в сфере недвижимости находится под вопросом.
Банкир считает, что это часть плана по "наведению порядка" на финансовом рынке, в котором возникнет новая система. В ней работа с недвижимостью становится сферой исключительной компетенции ипотечных банков.
Таким образом, от успеха или неудачи разбирательства кооператива с ЦБ в суде зависит дальнейшая траектория развития кооперации в России, а также право граждан на использование собственных средств с помощью различных инструментов или блокирование почти всех небанковских способов финансирования приобретения товаров и имущественных объектов.
Pravda.Ru предоставляет возможность ДПНП ЦБ РФ и Генеральной прокуратуре РФ прокомментировать публикацию, высказать свою позицию по ситуации, складывающейся вокруг кооператива "Бест Вей".
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